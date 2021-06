Σταϊκούρας: Προαναγγέλει για τον τομέα υγείας επιπλέον πόρους άνω του 1,5 δισ. ευρώ

Στις δράσεις που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" για την ενίσχυση, τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, των νοσοκομείων, της πρόληψης και της ψηφιακής υγείας, με επιπλέον πόρους άνω των 1,5 δισ. ευρώ, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε ομιλία του στο 11ο συνέδριο "The Future of Healthcare in Greece".

Όπως είπε ο υπουργός, μεταξύ των δράσεων που προβλέπει το Σχέδιο περιλαμβάνονται:

*Η ανακαίνιση των υποδομών, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η ψηφιοποίηση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας.

*Το ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης "Σπύρος Δοξιάδης" (εθνικά προγράμματα για τη σωματική άσκηση και τη διατροφή, τους εμβολιασμούς, τις προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, τον προληπτικό έλεγχο νεογνών κ.ά.).

*Η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

*Η εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς και η δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε ασθενή.

*Η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με έμφαση στους ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer, στους ασθενείς με αυτισμό, στους ασθενείς στην ηλικιακή ομάδα παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων κ.ά.

Σύμφωνα, επίσης, με τον υπουργό, στον κρίσιμο τομέα της Υγείας έγιναν σημαντικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας που επέτρεψαν να ξεπεραστούν οι χρόνιες αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πανδημία.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε, η κυβέρνηση προχώρησε σε:

*ενίσχυση των υποδομών του συστήματος,

*υπερ-διπλασιασμό των κλινών ΜΕΘ μέσω ενός επιθετικού επενδυτικού πλάνου, και

*πρόσληψη έκτακτου υγειονομικού προσωπικού, ένα μέρος του οποίου θα μονιμοποιηθεί για να καλύψουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Παράλληλα, πρόσθεσε, η εποικοδομητική συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και το μεγάλο βήμα προς την ψηφιοποίηση της Υγείας, μέσω του επιτυχημένου προγράμματος εμβολιασμού "Ελευθερία", θα αποτελέσουν πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον.

Αναφέρθηκε δε στις εξής πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομικών:

1. Αύξηση δαπανών για την Υγεία. Ήδη, από τον πρώτο έτος διακυβέρνησης και πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, οι δαπάνες του υπουργείου Υγείας ήταν αυξημένες κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ το 2019 σε σχέση με το 2018, φτάνοντας τα 4,041 δισ. ευρώ. Ενώ, το 2020, έτος που εκδηλώθηκε η πανδημία, εκτινάχθηκαν στα περίπου 4,8 δισ. ευρώ.

Από το 2021 και έως το 2025, όπως αποτυπώνεται και στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025, οι δαπάνες του υπουργείου Υγείας κυμαίνονται περίπου στα 4,4- 4,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 500- 600 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

2. Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας. Υπήρξε η μεγαλύτερη χρηματοδότηση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας στην Ευρώπη, ύψους 595 εκατ. ευρώ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που θα επιταχύνει έργα προτεραιότητας και αγορά απαραίτητου εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα, για τη θωράκιση της χώρας και την αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και άλλες υγειονομικές απειλές.

3. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων για τη συνολική αναβάθμιση του συστήματος Υγείας. Αξιοποίηση της δυνατότητας που δίνουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το νέο ΕΣΠΑ, για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας, προκειμένου αυτό να παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας.