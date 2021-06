Enterprise Greece: Η Πολωνία σημαντικός προορισμός για τα ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα

Η Πολωνία κατατάσσεται στην 13η θέση των χωρών-εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων (9η στην ΕΕ) με μερίδιο 1,9% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, σύμφωνα με τη μελέτη "Αξιολόγησης Διεθνών Αγορών" του υπουργείου Εξωτερικών (2019).

Αυτά τα στοιχεία αναφέρθηκαν στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε, πρόσφατα, η Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στη Βαρσοβία, σχετικά με τις προοπτικές της περαιτέρω ενίσχυσης και αξιοποίησης των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος και της Πολωνίας.

Στο webinar: "Doing Business in Poland-COVID 19 Challenges and Opportunities", οι συμμετέχοντες έφτασαν περίπου τους 200 και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση "κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τον κλάδο των τροφίμων και προϊόντων HORECA, και ιδιαίτερα στο αναξιοποίητο εξαγωγικό δυναμικό του κλάδου των τροφίμων, που αγγίζει τα 32,6 εκατ. δολάρια".

Τα τελευταία χρόνια, οι δύο χώρες έχουν καταφέρει να μετουσιώσουν τους διαχρονικά άριστους παραδοσιακούς τους δεσμούς, σε εξαιρετική εμπορική συνεργασία, με την Πολωνία να θεωρείται από τους σημαντικούς προορισμούς για τα ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα και τη χώρα μας να αποτελεί τον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό για τους Πολωνούς τουρίστες. Το γεγονός αυτό έχει συμβάλλει στην εξοικείωσή τους με την ελληνική γαστρονομία και κατ΄ επέκταση στην ενίσχυση των καταναλωτικών τους προτιμήσεων και στην αναζήτηση σχετικών προϊόντων διατροφής στην πατρίδα τους.

Υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση ότι η Πολωνία αποτελεί την 5η μεγαλύτερη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όρους πληθυσμού και την 6η σε μέγεθος οικονομίας, ενώ βρίσκεται στην 40η θέση, παγκοσμίως, σε όρους ευκολίας επιχειρείν. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η χώρα εξελίσσεται στην πιο ανταγωνιστική αγορά της ΕΕ και πλέον καθίσταται σημαντικός εμπορικός εταίρος για την Ελλάδα, η οποία έχει τη δυνατότητα να επιτύχει μεγαλύτερη ανάδειξη και πιο αποτελεσματική προώθηση του "brand name" της εκεί.

Οι ομιλητές παρουσίασαν τάσεις, πρακτικές, εμπειρίες καθώς και χρήσιμη πληροφόρηση για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν να διεισδύσουν ή και να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους στην αγορά της Πολωνίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συχνές εναλλαγές που παρατηρούνται στις προτιμήσεις των Πολωνών καταναλωτών, οι οποίοι δίνουν μεγάλη σημασία στην σχέση ποιότητας-τιμής. Επίσης, επισημάνθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος που παίζουν τα εκπτωτικά καταστήματα στη αγορά λιανικής, ενώ τονίστηκε και η εντυπωσιακή στροφή των Πολωνών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο εξαιτίας της πανδημίας, με αύξηση που άγγιξε το 164%.

Η εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ανέφερε: "Η Πολωνία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την οικονομική της δύναμη και το μέγεθος του πληθυσμού της. Παράλληλα, η στρατηγική τοποθεσία της μπορεί να χρησιμεύσει ως πύλη για την περιφερειακή ανάπτυξη πωλήσεων των ελληνικών εξαγωγικών εταιριών και στις γύρω περιοχές. Στην Enterprise Greece στηρίζουμε ενεργά τους Έλληνες εξαγωγείς μέσα από διάφορες δράσεις και υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εκπαίδευσης, προκειμένου να αναπτύξουμε περαιτέρω τις εμπορικές μας σχέσεις με χώρες στόχους όπως η Πολωνία".

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α', Αναστάσιος Μέμμος, δήλωσε ότι:

"Η οικονομία της Πολωνίας διαθέτει ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν σημαντική αγορά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ακόμη και εν μέσω πανδημίας (2020) σημειώθηκε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 14,5%, περίοδο κατά την οποία, οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν υποχώρηση. Προϋπόθεση περαιτέρω αύξησης των ελληνικών εξαγωγών τυποποιημένων προϊόντων είναι η αντιμετώπιση της περιορισμένης αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων στην τοπική αγορά, δεδομένων των πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουν ήδη κατεστημένες εταιρείες, με κύρια εξ αυτών τις οικονομίες κλίμακας, τη δικτύωση και την πιστότητα καταναλωτή".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ