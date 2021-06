Επ. Ανταγωνισμού: Διεθνές ψηφιακό συνέδριο "Η υπόσχεση του υπολογιστικού δικαίου και των οικονομικών του ανταγωνισμού"

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή το διεθνές ψηφιακό συνέδριο με τίτλο "The Promise of Computational Competition Law and Economics: Issues, Prospects" - "Η υπόσχεση του υπολογιστικού δικαίου και των οικονομικών του ανταγωνισμού: ζητήματα, προοπτικές", το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με το BRICS Competition Law and Policy Center και την υποστήριξη του Journal of Competition Law and Economics, και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή κοινότητα του ανταγωνισμού καθώς συμμετείχαν σε αυτό επαΐοντες του Δικαίου του Ανταγωνισμού και της Πληροφορικής - Τεχνητής νοημοσύνης απ’ όλον τον κόσμο.

Τα εισαγωγικά σχόλια έκαναν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννης Λιανός και ο Διευθυντής του BRICS Competition Law and Policy Center Alexey Ivanov. Ο Ιωάννης Λιανός σημείωσε πως η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού έκανε μια αλματώδη μετάβαση όσον αφορά την τεχνολογική-ψηφιακή δομή της, τους τελευταίους 20 μήνες ενώ αναδεικνύεται σε ηγετική δύναμη όσον αφορά τη χρήση υπολογιστικών μέσων στις έρευνές της, μεταξύ των Επιτροπών Ανταγωνισμού στην Ευρώπη, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ,ήδη, τη δική της πλατφόρμα συλλογής δεδομένων. Μίλησε για τον στρατηγικό μετασχηματισμό της Επιτροπής ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, ενώ συνέχισε δίνοντας έμφαση και στην αποτελεσματικότητα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης νέων τεχνικών που προκύπτουν από το υπολογιστικά μέσα. Παρουσίασε, ακόμη, μια "αρχική" έκθεση πάνω στο υπολογιστικό δίκαιο με τίτλο "Computational Competition Law and Economics - An Inception Report."

Η Έκθεση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μιας ομάδας εξωτερικών συνεργατών της ΕΑ με ομάδα συνεργατών του Brics Competition Law and Policy Center υπό την εποπτεία/διεύθυνση του Ιωάννη Λιανού εξετάζει την χρήση των Big Data,της Τεχνητής Νοημοσύνης, της μηχανικής/ βαθιάς μάθησης στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού και αποτελεί την πρώτη δημοσιευμένη αναλυτική έκθεση για αυτό το θέμα από Επιτροπή Ανταγωνισμού, κάτι το οποίο χαιρετίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες. Σημειώνεται ότι η προετοιμασία αυτής της έρευνας ως μέρος ερευνητικού προγράμματος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού με το Brics Competition Law and Policy Center απέφερε σημαντικά έσοδα στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού τα οποία υπερκάλυψαν το κόστος δημιουργίας της πλατφόρμας της HCC Data Analytics & Economic Intelligence, μια και η Επιτροπή άδραξε τη δυνατότητα που της προσφέρει η πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας (άρθρο 17, παρ. 1α ν 3959/11). Επίσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετέχει με μία επιλεγμένη ομάδα Αρχών Ανταγωνισμού στο διεθνές δίκτυο για το Υπολογιστικό δίκαιο ανταγωνισμού που συντονίζεται από το Ινστιτούτο Codex στο Πανεπιστήμιο του Stanford, Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά του ο Alexey Ivanov, υπογράμμισε τη σημασία του συνεδρίου καθώς ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ ανθρώπων από διάφορες αρχές ανταγωνισμού στον κόσμο και της ακαδημαϊκής κοινότητας για τόσο κομβικής σημασίας θέματα, όπως αυτά που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιτροπών με στόχο ταχύτερες έρευνες για την καλύτερη λειτουργία των αγορών: "Ήδη υπάρχουν εθνικές αρχές που κάνουν χρήση προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων για την έρευνα και την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού".

Το πρώτο πάνελ με τίτλο "Policy and legal issues arising from the use of computational tools in competition law enforcement"- "Πολιτική και νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων στην επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού" Michal Gal καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Haifa και συμμετείχαν σε αυτό ο Giuseppe Colangelo (Jean Monnet Chair, University of Basilicata; Fellow at the Transatlantic) ο Yann Guthmann (Head of the Digital Economy Unit, French Competition Authority) η Elena Rovenskaya (Program Director, Advancing Systems Analysis Program, International Institute for Applied Systems Analysis IIASA ) o Pierre Régibeau, (Επικεφαλής Οικονομολόγος, DG Competition, European Commission) και ο Thibault Schrepel (Assistant Professor, Utrecht University School of Law, Faculty Affiliate at Stanford University’s CodeX Center ενώ τα σχόλια επί των θεμάτων που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες έκαναν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννης Λιανός και ο Sebastian Poledna (Acting Research Group Leader, Exploratory Modeling of Human-natural Systems, Advancing Systems Analysis Program , IIASA). Στο πάνελ αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη σύνδεση των υπολογιστικών εργαλείων με την έρευνα των εκάστοτε αρχών ανταγωνισμού ενώ τονίστηκε η επιβεβλημένη χρήση τους στην επιβολή του Δικαίου του Ανταγωνισμού.

Στο δεύτερο πάνελ, του οποίου προήδρευσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννης Λιανός, αναπτύχθηκε το θέμα "The use of data science tools in competition law enforcement- the prospects of Artificial Intelligence in the future"- "Η χρήση των εργαλείων της επιστήμης των δεδομένων στην επιβολή του δικαίου του ανταγωνισμού - οι προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον". Συμμετείχαν σε αυτό, η Susana Campuzano (Head of Economic Intelligence Unit, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Ισπανία), ο David Dorrell (Director of Data Science, Competition and Markets Authority – UK), o Bence Toth (PhD candidate, University College London, Senior Analyst, Government Transparency), η Tatiana Lima (Analyst at the Coordination of Anticompetitive Conduct Studies, Department of Economic Studies, Competition Authority of Brazil), ο Evgeny Litovchenko (Deputy Director, the Information Technology Center of the Federal Antimonopoly Service Russia) και ο Βασσίλης Βασσάλος (Data Science Expert, Hellenic Competition Commission) ενώ& επί των λεγομένων σχολίασε ο Alexey Ivanov (Director, BRICS Competition Law and Policy Centre). Στο πάνελ αυτό παρουσιάστηκαν παραδείγματα εφαρμογής των υπολογιστικών εργαλείων στις έρευνες για τον ανταγωνισμό, ενώ τονίστηκε και η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και της εκπαίδευσής του, όπως και θεσμικών αλλαγών, με τη διασύνδεση σε πιο συστηματική βάση των Επιτροπών Ανταγωνισμού με ομάδες εμπειρογνωμόνων σε τεχνητή νοημοσύνη και επιστήμη δεδομένων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων αυτών ανακριτικών τεχνολογιών στον τομέα του ανταγωνισμού.

Το συνέδριο παρουσίασε η Ευγενία Ιωαννίδου, Προϊσταμένη του νέου τμήματος Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων που δημιουργήθηκε πριν λίγους μήνες και η μετάδοσή του ήταν μια εσωτερική παραγωγή του τμήματος Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑ και του προϊστάμενού του, Κώστα Γκουρλουμένου.

Το βίντεο του διεθνούς συνεδρίου με τα αναλυτικά time code των ομιλητών, μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ