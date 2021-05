Έρευνα KPMG: Οι προκλήσεις και προτεραιότητες των CEOs σε εταιρείες ενέργειας

To KPMG Global Energy Institute ανακοινώνει την κυκλοφορία της έρευνας Insights for Energy Leaders: the key issues and priorities on the minds of Energy CEOs.

Έξι μήνες μετά την κυκλοφορία του KPMG 2020 CEO Outlook – COVID-19 Edition, η KPMG έρχεται να διερευνήσει εάν και πώς άλλαξε η προοπτική αυτών των 3 ετών στον ενεργειακό κλάδο. Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα του 2021 CEO Outlook Pulse Survey η οποία αναδεικνύει ότι οι CEOs σε εταιρείες ενέργειας αφουγκράζονται την αλλαγή, επαναπροσδιορίζουν τους κινδύνους και αυξάνουν την αυτοπεποίθηση των προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου.

Η βιομηχανία της ενέργειας εξακολουθεί να αποτελεί έναν απαραίτητο κλάδο για την οικονομία, καθώς οι οργανισμοί σε όλες τις βιομηχανίες αρχίζουν να προετοιμάζονται για μια νέα πραγματικότητα και ανάκαμψη από τον αντίκτυπο του COVID-19.

Βασικά ευρήματα

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μια εικόνα αισιοδοξίας στη βιομηχανία που αγκαλιάζει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας. Τα βασικά μηνύματα που προκύπτουν από τους CEOs των εταιρειών ενέργειας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:



-Το 37% βλέπει μια επιστροφή στην ομαλότητα προς το τέλος του 2021, ενώ το 43% δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις και οι δραστηριότητές τους έχουν αλλάξει για πάντα ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

-Το 60% σχεδιάζει να εφαρμόσει πιο αυστηρές πρακτικές περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

-H βιωσιμότητα και η κλιματική αλλαγή αναγνωρίστηκαν ως ο κορυφαίος κίνδυνος για την ανάπτυξη του οργανισμού τους τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με το 43%

-Το 57% δηλώνει ότι ανησυχεί ότι δεν θα έχουν όλοι οι υπάλληλοί τους πρόσβαση σε ένα εμβόλιο COVID-19 και το 37% δηλώνουν ότι ανησυχούν για την παραπληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου COVID-19 και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει στους υπαλλήλους που επιλέγουν να μην το χορηγηθούν.

-Το 100% δηλώνει ότι είναι σίγουροι για τις προοπτικές ανάπτυξης της ενεργειακής βιομηχανίας και το 93% αισθάνεται σίγουρο για τις προοπτικές άμεσης ανάπτυξης στη δική τους επιχείρηση.

-Το 83% αναμένει χαμηλή έως μέτρια δραστηριότητα M&A τα επόμενα τρία χρόνια.

Με αφορμή τα αποτελέσματα της έκθεσης ο κ. Δημήτρης Παπακανέλλου, Γενικός Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε "Ο κλάδος της ενέργειας διέρχεται μια περίοδο μεγάλης αλλαγής, η οποία οδηγείται από την ολοένα και μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και την μεταστροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι προοπτικές του κλάδου διαφαίνονται εξαιρετικές, κάτι που αναγνωρίζεται καθολικά από τους CEOs των εταιρειών του κλάδου."

Για να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνα πατήστε εδώ

Μεθοδολογία

Στη έρευνα συμμετείχαν CEOs από τις εταιρείες με την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, παρέχοντας τις προβλέψεις τους για τα επόμενα 3 χρόνια στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και σε σχέση με τη συνεχιζόμενη πανδημία του COVID-19. Η παρούσα έρευνα διερευνά την εξέλιξη των απόψεών τους από τον Ιούλιο/Αύγουστο 2020.

Συμμετείχαν 500 CEOs από 11 βασικές αγορές (Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) μεταξύ 29 Ιανουαρίου - 4 Μαρτίου 2021. Η έρευνα περιλαμβάνει πληροφορίες από 500 CEOs από μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 30 CEOs που εκπροσωπούν τη βιομηχανία στον κλάδο της ενέργειας, σχετικά με τις βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την προώθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων τα επόμενα τρία χρόνια. Όλοι οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα πάνω από US$ 500 εκ., και το 35% των εταιρειών που συμμετείχαν έχουν ετήσια έσοδα πάνω από US$ 10 δισ.