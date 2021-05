"Όραμα Ανάπτυξης - Εμβληματικές Επενδύσεις": Στις 8 Ιουνίου το 5ο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ

Με τη συμμετοχή 9 κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών από την Ελλάδα και τη Γερμανία, 2 ανώτατων διπλωματών, 6 εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της αγοράς από τις δύο χώρες και 10 στελεχών της ελληνογερμανικής επιχειρηματικής κοινότητας -συνολικά 27 ομιλητές, πραγματοποιείται το 5ο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ, με τίτλο "Όραμα Ανάπτυξης – Εμβληματικές Επενδύσεις", που διοργανώνει ψηφιακά, στις 8 Ιουνίου 2021, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK).

Την έναρξη του συνεδρίου, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα κηρύξουν ο κ. Kωνσταντίνος Μαραγκός, Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Dr. Volker Treier, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Επικεφαλής Εξωτερικού Εμπορίου της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), η κα Μαρία Μαρινάκη, Πρέσβης της Ελλάδας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κι ο Dr. Ernst Reichel, Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο κ. Norbert Barthle, Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και Εντεταλμένος της Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, ο Dr. Stephan Keller, Δήμαρχος του Ντύσσελντορφ κι ο κ. Ralf Schlindwein, Managing Director International Business του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Ντύσσελντορφ.

Την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου θα κάνει ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και την κεντρική ομιλία ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο πάνελ του Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ, που φέρει τον τίτλο "Ψηφιοποίηση – Μετασχηματισμός της Οικονομίας", από τη γερμανική πλευρά θα τοποθετηθεί ο Prof. Dr. Αndreas Pinkwart, Υπουργός Οικονομίας, Καινοτομίας, Ψηφιοποίησης και Ενέργειας του Κρατιδίου της Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας και από την ελληνική Κυβέρνηση ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ στο πλαίσιο του πάνελ θα μιλήσουν ο κ. Mark Vasic, Head of International Regulatory Affairs της Deutsche Telekom AG, ο κ. Ιωάννης Κάπρας, Διευθύνων Σύμβουλος της Robert Bosch Α.Ε. κι ο κ. Philipp Deutscher, VP Engineering της TeamViewer. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης της Accenture.

Στο δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης με τίτλο "Εμβληματικές Επενδύσεις & success stories", κεντρικές τοποθετήσεις θα γίνουν από τους κ.κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Νίκο Μαντζούφα, Διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, ενώ στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης θα μιλήσουν ο Dr. Torsten Mau, Head of Human Pharma Supply and Global Quality της Boehringer Ingelheim GmbH, ο Prof. Dr. Ulrich Hermann, Member of the Board της Next.e.GO Mobile SE κι ο Τhomas Ellerbeck, Member of the Group Executive Committee της TUI Group. Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα Ειρήνη Αναστασοπούλου, Δημοσιογράφος της Deutsche Welle.

Τέλος, στο τρίτο πάνελ με τίτλο "Η "πράσινη" Ενεργειακή Μετάβαση", κεντρικές τοποθετήσεις θα κάνουν από τη γερμανική πλευρά ο κ. Tarek Al Wazir, Υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας, Μεταφορών και Στέγασης του Κρατιδίου της Έσσης κι από την ελληνική κυβέρνηση ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ θα μιλήσουν ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ, η κα Katja Wünschel, COO Wind Onshore and Solar Photovoltaics Europe and Asia-Pacific της RWE Renewables GmbH, ο κ. Kωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και ο Dr. Oliver Pfann, President Middle East & Europe East της Linde SA. Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα Βικτώρια Αλεξανδράτου Kέρνερ, Διευθύνων Σύμβουλος της WRE GROUP.

Τα συμπεράσματα του 5ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ θα συνοψίσει ο κ. Kώστας Φραγκογιάννης, Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα λάβουν χώρα ψηφιακές Β2Β συναντήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 8 και την Τετάρτη 9 Ιουνίου, μεταξύ των ωρών 16:00 - 19:00 (EEST) και 11:00 - 14:00 (EEST) αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το 5ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ, έρχεται σε συνέχεια του επιτυχημένου Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε πέρυσι τον Μάρτιο στο Βερολίνο, μετά από πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της Καγκελαρίου της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ.

Στόχος του φετινού Φόρουμ είναι να δημιουργήσει νέους διαύλους ανάπτυξης επενδυτικών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων της Ελλάδας και της Γερμανίας και ιδιαίτερα του Κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας–Βεστφαλίας, του μεγαλύτερου πληθυσμιακά ομόσπονδου κρατιδίου της χώρας, το οποίο αντιπροσωπεύει το 22% του ΑΕΠ αυτής και έχει επιδείξει σημαντικές επιδόσεις στους τομείς της ψηφιοποίησης και της απολιγνιτοποίησης.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για το 5ο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ και τις B2B συναντήσεις: www.german-chamber.gr.