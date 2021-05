Τα αγροδιατροφικά προϊόντα στην "προμετωπίδα" των ελληνικών εξαγωγών

Τη σημασία των εξαγωγών, ως έναν από τους σημαντικότερους κρίκους στην αλυσίδα της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη στο πλαίσιο της ενότητας "The Economy Of Filoxenia & The Greek Diet" του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, όπου παρουσιάστηκε η Επιτροπή για την Οικονομία της Φιλοξενίας και τη σύνδεσή της με την Ελληνική Διατροφή από την Πρόεδρο του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου.

Η κα. Σακελλαρίδη, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής υπογράμμισε πως οι ελληνικές εξαγωγές αποτελούν κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καταλυτικά στην αύξηση των εισοδημάτων και στην τόνωση της απασχόλησης διαχρονικά αλλά και στη διάρκεια της πανδημίας, όπου η οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά είχε "παγώσει".

Υπολογίζεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές συνεισφέρουν σε ετήσια βάση περίπου 33 δισ. ευρώ στο εθνικό ΑΕΠ της χώρας μας.

Χάρη στις ικανότητες των Ελλήνων Εξαγωγέων, σημείωσε η κα. Σακελλαρίδη, τα ελληνικά προϊόντα κατάφεραν να διατηρήσουν τη δυναμική τους στη διεθνή αγορά παρ’ όλες τις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις τα προηγούμενα δέκα χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να κατευθύνονται σε περισσότερες από 120 χώρες.

Η πρόεδρος του ΠΣΕ, έκανε ειδική αναφορά στον κλάδο της αγροδιατροφής που αποτελεί έναν από τους μοχλούς ανάπτυξης. Όπως είπε, μεγάλο μέρος της αύξησης που παρουσίασαν τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό στη διάρκεια της πανδημίας οφείλεται σε αυτόν, αφού οι διεθνείς καταναλωτές και κυρίως οι Ευρωπαίοι έχουν αγαπήσει τους "καρπούς της ελληνικής γης".

Επεσήμανε πως η Ελλάδα πλέον διαθέτει Εθνική Στρατηγική για την Εξωστρέφεια, η οποία αρχίζει και "παίρνει σάρκα και οστά" μέσα από την εφαρμογή των 85 δράσεων που εξήγγειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του ΠΣΕ τον περασμένο Δεκέμβριο ενώ υπογράμμισε πως σύντομα αναμένεται να κατατεθεί ένα νέο νομοσχέδιο που θα εξασφαλίζει την εξόφληση του Έλληνα Εξαγωγέα.

Παράλληλα, τόνισε πως χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην κατά τόπους προβολή των ελληνικών προϊόντων, μέσα από την χάραξη μιας ολοκληρωμένης και στοχευμένης στρατηγικής σε περιοχές του κόσμου που ενδιαφέρονται για την ποιότητα και τη διατροφική αξία των προϊόντων που καταναλώνουν.

Κλείνοντας και θέλοντας να καταδείξει τη σημασία των αγροτικών προϊόντων επικαλέστηκε ένα ρητό του διάσημου Βρετανού συγγραφέα, Σάμουελ Τζάκσον: "τα αγροτικά προϊόντα δεν δίνουν μόνο πλούτη σε ένα Έθνος, αλλά του παρέχουν τα μόνα πλούτη που μπορεί να τα θεωρεί πάντα σαν δικά του".