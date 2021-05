Διεθνές συνέδριο Last Mile Delivery Conference

Το Last Mile Delivery Conference έρχεται live στην οθόνη σας στις 18 Μαΐου 2021, για να δείξει πώς μπορείτε να ξεπεράσετε τις πολύπλοκες διαδικασίες διανομής των προϊόντων και να ανακηρυχθείτε οι νικητές του Last Mile Delivery!

Στο διεθνές συνέδριο δυναμικό παρόν θα δώσουν ειδικοί στο πεδίο της βιομηχανίας - logistics, supply chain, ταχυδρομικές υπηρεσίες, σπουδαίες start-ups και πάροχοι λύσεων στο τομέα της διανομής- προκειμένου να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το last mile delivery, καθώς επίσης και τρόπους για την ενίσχυση της ταχύτητας, αποδοτικότητας και βελτιστοποίησης των διαδικασιών διανομής.

Στο συνέδριο περισσότεροι από 13 παγκόσμιοι Guru και ηγέτες του CX, προερχόμενοι από 10 χώρες, θα παρουσιάσουν πώς να:

1. Εξελίξετε τις στρατηγικές διανομής για να καλύψετε τη μεγάλη ψηφιακή ζήτηση.

2. Δημιουργήστε την καλύτερη δυνατή omnichannel εμπειρία για τους πελάτες σας.

3. Ξεπεράσετε τις περίπλοκες διαδικασίες που συνδέονται με την διανομή των προϊόντων.

4. Βελτιώστε την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στις last mile delivery υπηρεσίες.

Το συνέδριο Last Mile Delivery απευθύνεται σε:

1. CEOs, General Managers: θα μάθουν γιατί το Last Mile Delivery είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής.

2. Marketing Managers, CMOS, CX Managers, e-commerce Managers: θα μάθουν τις παγκόσμιες τάσεις στο Last Mile delivery και πώς να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη εμπειρία μετά την αγορά των προϊόντων για τους πελάτες τους.

3. Heads of Operations, Distribution, Logistics and Supply Chain: θα μάθουν όλα τα εργαλεία και τις πλατφόρμες Last Mile Delivery που θα κάνουν τις λειτουργίες τους πιο αποτελεσματικές και θα εξοικονομήσουν κόστος.

4. Technology Heads, Chief Digital Heads: θα εκτεθούν σε τεχνολογικές λύσεις αιχμής που θα βελτιώσουν το τελικό βήμα του ταξιδιού των πελατών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.lastmiledelivery.live, #lastmileconference