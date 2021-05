Χ. Θεοχάρης: Το "Brand" της Ελλάδας ισχυροποιείται

Ισχυροποίηση του "Brand" της Ελλάδας προσδοκά η πολιτική ηγεσία του τουρισμού και την εφετινή τουριστική περίοδο, όπως εξηγεί σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, με αφορμή την εκκίνηση του τουρισμού για το 2021. "Όπως η Ελλάδα πέρυσι τα κατάφερε και κέρδισε το "υγειονομικό στοίχημα" με την ασφαλή διανομή των επισκεπτών της, κάτι που αναγνωρίστηκε διεθνώς, έτσι και φέτος η Ελλάδα θα ποντάρει σε αυτό". "Το Brand της χώρας" εξήγησε ο υπουργός "ισχυροποιείται όταν μπορεί να έλθει κάποιος στην Ελλάδα με καθαρούς κανόνες που δεν αλλάζουν και όταν έρχεται διαπιστώνει ότι όλα λειτουργούν άψογα και γυρίζει στην πατρίδα του ασφαλής".

Ο ελληνικός τουρισμός, που "άνοιξε τα πανιά του" στις 14 Μαΐου και όλοι μαζί, φορείς και Πολιτεία, ελπίζουν να έχει "ούριο άνεμο" στο εφετινό του ταξίδι. "Ανοίγουμε πανιά με ασφάλεια, υγειονομική προσοχή αλλά και με επαγγελματισμό, αισιοδοξία και θέληση, προκειμένου να υποδεχτούμε τους επισκέπτες" σημειώνει ο κ. Θεοχάρης, υπενθυμίζοντας ότι "η Ελλάδα προσφέρει αυτό που χρειάζεται ο κόσμος. Στιγμές ηρεμίας και ξεγνοιασιάς, στο δρόμο για μια κανονικότητα". Μάλιστα υπενθύμισε και το εφετινό κεντρικό μότο του ελληνικού τουρισμού που είναι "All You Want is Greece". Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι την επικοινωνιακή καμπάνια της Ελλάδας στις αγορές του κόσμου, πλαισιώνουν 5 βίντεο που ήδη είναι στον αέρα του διαδικτύου.

Αναφορικά με τους ποσοτικούς στόχους της εφετινής περιόδου, ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ότι θα είναι ευχαριστημένος, όχι με τα νούμερα που θα πετύχει η Ελλάδα, αλλά με την διατήρηση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση εκτίμησε ότι η χρονιά μπορεί να είναι και σημαντικά καλύτερη από πέρυσι. Με γνώμονα την αύξηση των τουριστικών ροών σε σχέση με πέρυσι, ο υπουργός Τουρισμού εστίασε στο πρωτόγνωρο, όπως χαρακτηρίστηκε, πρόγραμμα προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι μόνο στην Αγγλία είναι 13 τα προγράμματα συνδιαφήμισης της Ελλάδας με αεροπορικές εταιρίες και οργανωτές ταξιδίων (tour οperatotrs). Την ίδια στιγμή αντίστοιχα προγράμματα υπάρχουν σε κάθε χώρα - αγορά ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα συνδιαφήμισης που τρέχει εφέτος ο ΕΟΤ, εξήγησε ο υπουργός, επιβραβεύει αυτούς που επιλέγουν - στηρίζουν την χώρα μας για να συνεργαστούν.

Σε κάθε περίπτωση είναι σε πλήρη εξέλιξη η τουριστική διπλωματία και την εφετινή περίοδο, με τον κ. Θεοχάρη να εκφράζει την αισιοδοξία του για τις τουριστικές ροές από τις σημαντικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Αναφερόμενος στο πρόσφατο του ταξίδι στην Γερμανία, σημείωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι η Ελλάδα θα είναι ανάμεσα στις 3 - 4 χώρες που θα βγουν ισχυρές στο τέλος της σεζόν.

Δ. Φραγκάκης: Η Ελλάδα έχει τις προοπτικές να πετύχει μια σεζόν πολύ καλύτερη από πέρυσι

Εν τω μεταξύ μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης δήλωσε ότι ήδη το στρατηγικό πλάνο προβολής και επικοινωνίας του ελληνικού τουρισμού, ύψους 22,9 εκατ. ευρώ, τρέχει στις διεθνείς αγορές. Μάλιστα ο κ. Φραγκάκης εκφράζει την αισιοδοξία του ότι η Ελλάδα έχει τις προοπτικές να πετύχει μια σεζόν πολύ καλύτερη από πέρυσι και εστιάζει στις δράσεις του ΕΟΤ ώστε το νέο αφήγημα του ελληνικού τουρισμού, να βρει ανταπόκριση στο διεθνές κοινό.

Με σύνθημα το "All you want is Greece", η Ελλάδα παρουσιάζεται ως ένας προορισμός που δεν είναι μόνο "ήλιος και θάλασσα", αλλά ένας προορισμός που μπορεί να προσφέρει τα πάντα στον επισκέπτη. Όλη η χώρα είναι ένας εν δυνάμει τουριστικός προορισμός για διακοπές όλο το χρόνο, αναφέρει ο κ. Φραγκάκης.

Ο ΕΟΤ έχει εκπονήσει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα προβολής του ελληνικού τουρισμού σημειώνει ο κ. Φραγκάκης και αναφέρει ότι το μισό περίπου κονδύλι από τα 22,9 εκατ. ευρώ, διοχετεύεται σε καμπάνια συνδιαφήμισης με 18 αεροπορικές εταιρίες και 78 οργανωτές ταξιδίων της Ευρώπης (tour operators) και τα υπόλοιπα 12 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν σε δαπάνες προβολής, μέσω των εργαλείων του διαδικτύου (κοινωνικά δίκτυα κλπ). Η καμπάνια προβολής και επικοινωνίας αφορά την Ευρώπη και την Αμερική, με τις προσδοκίες να διαγράφονται σημαντικές από τις ΗΠΑ, όπως εξήγησε ο κ. Φραγκάκης, αφού ήδη υπάρχουν 7 πτήσεις προγραμματισμένες ανά εβδομάδα προς Ελλάδα. Το εν λόγω επικοινωνιακό πρόγραμμα διαθέτει ευελιξία, (Budget allocation), ώστε αν χρειαστεί να μετατεθούν πόροι και κονδύλια από μια αγορά σε άλλη αυτό να γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά.

O γενικός γραμματέας του ΕΟΤ αποκάλυψε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι γίνονται συζητήσεις με την TUI (τον μεγαλύτερο οργανωτή ταξιδίων παγκοσμίως), για μία μεγάλη συμφωνία συνδιαφήμισης και για φέτος το καλοκαίρι, με στόχο αυτή να τρέξει και μέχρι τον Νοέμβριο, αν πάνε όλα καλά με την πανδημία. Σε κάθε περίπτωση ο στόχος της εφετινής περιόδου είναι η επιμήκυνση της και ο κ. Φραγκάκης εκτιμά ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί έως και τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς και η συμφωνία με την TUI, αυτόν τον στόχο θα εξυπηρετήσει.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι οι επισκέπτες της Ελλάδας, από τις αγορές του εξωτερικού, θα πρέπει να γνωρίζουν το πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα, που απαιτεί:

α. Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση

β. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

γ. PCR test έως και 72 ώρες πριν

δ. Πιστοποιητικό ανάρρωσης

ε. Ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06

Μ. Δασκαλαντωνάκη: "Στην Ελλάδα έχουμε πλέον το καλύτερο τουριστικό προϊόν της Ευρώπης"

"Στην Ελλάδα έχουμε πλέον το καλύτερο τουριστικό προϊόν της Ευρώπης" τονίζει σε δήλωση της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μάρι Δασκαλαντωνάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της Grecotel, επ' ευκαιρία του ανοίγματος της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.

Παράλληλα σημειώνει ότι "ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας έχουν εργαστεί πιο σκληρά από ποτέ, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ασφαλή διακίνηση των πολιτών και τις διακοπές τους. Η Γερμανία μας εμπιστεύτηκε και ξεκίνησε με δύναμη με πτήσεις από πολλά αεροδρόμια. Οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης: Βέλγιο, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Ελβετία κ.ά. το ίδιο, και τους ευχαριστούμε. Έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας στη Ρωσία κι ελπίζουμε στη βούληση των κυβερνήσεων, ώστε να ξεκλειδώσει η τρίτη πιο σημαντική αγορά για τη χώρα μας" , αναφέρει στη δήλωση της η Μάρι Δασκαλαντωνάκη.

Η Grecotel, όπως τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της Grecotel, ανοίγει 25 ξενοδοχεία της έως τις 30 Ιουνίου σε Σούνιο, Μύκονο, Κρήτη, Κέρκυρα, Πελοπόννησο, Κω, Ρόδο και ηπειρωτική Ελλάδα με προνομιακές προτάσεις διακοπών και λειτουργία "Stay Safe Protocol" για ασφαλές κι ελεύθερο καλοκαίρι".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ