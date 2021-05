ICC Women Hellas: Γυναικεία ηγεσία με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα

Για την γυναικεία Ηγεσία με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα συζήτησαν 6 μέλη ή Ambassadors του ICC WOMEN HELLAS στο Delphi Economic Forum που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.



Τον λόγο έλαβε πρώτη η Μαρίνα Οφλούδη - Γιαβρόγλου Πρόεδρος της Soya Mills International - Πρόεδρος του ICC WOMEN ΗΕLLAS και μίλησε για το "Πως η ελληνική βιομηχανία θα συνδράμει στην επόμενη μέρα της Ελλάδας". Η κα Γιαβρόγλου τόνισε: "Περιβαλλοντικά Βιώσιμες επενδύσεις” είναι η στροφή που κάνει η Ελληνική Βιομηχανία ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική ενώ στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να λειτουργήσει και το κράτος".

Στη συνέχεια και με συντονίστρια στο πάνελ την υπεύθυνη επικοινωνίας του ICCWH - δημοσιογράφο Ειρήνη Νικολοπούλου, μίλησε η Ευγενία Μανωλίδου - Υπεύθυνη Σπουδών στην Ελληνική Αγωγή που ανέπτυξε το θέμα: "Οι Ελληνίδες ανά τους αιώνες από την Αρχαία Ελλάδα έως τον 14ο αιώνα".



"Στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, σε μία κοινωνία καθαρά πατριαρχική, υπήρξαν Ελληνίδες που ξεχώρισαν, χάρις στην εξυπνάδα, τον δυναμισμό και τις ικανότητές τους με αποτέλεσμα να τις μνημονεύουμε ακόμη και σήμερα. Από την Ολυμπιάδα και την Κλεοπάτρα, έως τη Θεοδώρα και τη Θεοφανώ, η Ευγενία Μανωλίδου μίλησε για μία μακρά ιστορία γυναικών ηγετών που παρά τις δυσκολίες της εποχής υπερέβησαν τα εμπόδια με αποτέλεσμα σήμερα να εντάσσονται στο πάνθεον των γυναικών - ηγετών στους αιώνες.



Η ηθοποιός - συγγραφέας Mιμή Ντενίση έλαβε τον λόγο με επίκεντρο την "γυναικεία ηγεσία από την Επανάσταση του 1821 έως τα νεότερα χρόνια - η συμβολή στη δημιουργία του νέου κράτους".



H κα Ντενίση αναφέρθηκε στους πολλαπλούς ρόλους και τις προσωπικότητες των σημαντικών γυναικών της ελληνικής επανάστασης όπως η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα η Μαντώ Μαυρογένους & η Ελισάβετ Υψηλάντη αφού ο δεύτερος άξονας του πάνελ ήταν: "Η γυναικεία ηγεσία στην Ελλάδα διαχρονικά: από την αρχαία Ελλάδα ως την Επανάσταση του 1821 και από το νεότερο κράτος μας μέχρι την ψηφιακή post covid εποχή με στόχο την ανάπτυξη".

Το νέο slogan του ΕΟΤ ειπώθηκε για πρώτη φορά απο τα χείλη της Προέδρου Άντζελας Γκερέκου, Ambassador Τουρισμού του ICC WH: "All you want is Greece είναι η καμπάνια που θα τρέξει παγκοσμίως και πιστεύω, επεσήμανε η κα Γκερέκου ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε παγκόσμιο κέντρο αυθεντικού βιωματικού τουρισμού, όπου το σώμα, το πνεύμα και η ψυχή του ταξιδιώτη, ως μια ολότητα πλέον, όπως ορίζεται αυτή και από το αρχαιοελληνικό ευ ζην, θα απολαμβάνει την απόλυτη εμπειρία της αναγέννησης".



Ήταν η κατάλληλη στιγμή για να παρουσιάσει το όραμα της που έγινε πραγματικότητα η Μαρίνα Εφραίμογλου, ξενοδόχος - δημιουργός του "Euphoria Retreat" στον Μυστρά: "Η αειφορία στον ελληνικό τουρισμό, η βιωσιμότητα και ευεξία, σαν επιχειρηματικές πρακτικές, προάγονται καλύτερα όταν εμπιστευτούμε τα λεγόμενα γυναικεία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας. Για το Euphoria Retreat άνοιξα μια μεγάλη μητρική αγκαλιά για όλους όσοι ήταν κοντά μου για να πετύχει το εγχείρημα".



Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία της Ελλάδας και των Ελληνίδων που επιχειρούν η απασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο περνάει από την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή επιτάχυνση, τόνισε η Εύα Καϊλή Ευρωβουλευτής & Digital Ambassador του ICC WOMEN HELLAS.



"Οι γυναίκες είναι έτοιμες να αναδειχθούν σε τομείς "ανδροκρατούμενους", όπως οι ΤΠΕ και το blockchain, οι νέες τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη" κατέληξε η κα Καϊλή .