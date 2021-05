Φραγκάκης (ΕΟΤ): Η Ελλάδα είναι ένας εν δυνάμει τουριστικός προορισμός για όλο το χρόνο

Την πορεία του ελληνικού τουρισμού, τις προκλήσεις, αλλά και τις προοπτικές του συζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Δημήτρης Φραγκάκης, με το δημοσιογράφο, Χρήστο Κώνστα, στη συζήτηση με τίτλο "The crown jewel of the Greek economy at a crossroads" στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Με την ευκαιρία του σημερινού επίσημου ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού, ο κ. Φραγκάκης υπογράμμισε ότι "η σημερινή μέρα είναι η κατάληξη ενός σχεδίου που ξεκίνησε πριν από δύο μήνες" και πρόσθεσε ότι είναι επίσης η αρχή ενός μαραθωνίου. Όπως είπε, πέρυσι, ο κλάδος βίωσε ένα σοκ. Κανείς δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Φέτος έχουμε εμβόλια, πράσινο πιστοποιητικό, περισσότερα και φθηνότερα τεστ και άλλα εργαλεία που μας επιτρέπουν ένα ασφαλές και αισιόδοξο άνοιγμα.

Ο κ. Φραγκάκης αναφέρθηκε στην καμπάνια προβολής του ελληνικού τουρισμού, λέγοντας ότι "φέτος κάνουμε τη μεγαλύτερη καμπάνια προβολής εδώ και δέκα χρόνια", ο προϋπολογισμός της οποίας θα ξεπεράσει τα 23 εκατ. ευρώ. Είπε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και "ελπίζουμε το ενδιαφέρον να μετατραπεί σε κρατήσεις", ενώ διευκρίνισε ότι φέτος ξέρουμε ότι θα έχουμε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι φέτος πιστεύω ότι θα ανοίξουν περισσότερες επιχειρήσεις τουρισμού – και ξενοδοχεία – σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να το ποσοτικοποιήσει, αλλά το συμπεραίνει από τα μηνύματα που παίρνει από τους παράγοντες της αγοράς.

Ο πυρήνας του ελληνικού τουρισμού είναι "ήλιος και θάλασσα", αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε αυτό. Το κρατάμε, αλλά εμπλουτίζεται και από άλλα σημαντικά πράγματα που έχει να προσφέρει η χώρα μας, όπως δραστηριότητες, βουνά, γαστρονομία και πολλά άλλα, εξήγησε ο κ. Φραγκάκης μιλώντας για τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, προσθέτοντας ότι "η Ελλάδα είναι ένας εν δυνάμει τουριστικός προορισμός για όλο το χρόνο".

"Πέρυσι, είχαμε μία στρατηγική επιβίωσης, φέτος πάμε σε μία στρατηγική ανάκαμψης", τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εκτιμώντας ότι η πανδημία θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος επιλέγει τον τρόπο των διακοπών του, ακόμα και το χρόνο των διακοπών του, καθώς η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει καιρικές συνθήκες που επιτρέπουν καλοκαιρινό τουρισμό και τον Οκτώβριο.

Παράλληλα μίλησε για το πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού πόλεων που αναπτύσσει ο ΕΟΤ, προσθέτοντας ότι διαμορφώνονται και πρωτόκολλα για το συνεδριακό τουρισμό, που έχει πληγεί σημαντικά. Και κατέληξε λέγοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να υποδεχτεί με ασφάλεια επισκέπτες ενώ τόνισε πως "φέτος ανοίξαμε δύο μήνες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι".

Διαβάστε ακόμα:

Γ. Ρέτσος (ΣΕΤΕ) για τουρισμό: Το επικρατέστερο σενάριο είναι να φτάσουμε το 40-50% των εσόδων του 2019

Ελλάδα - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Χωρίς καραντίνα οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες

Χ. Θεοχάρης: Τα μηνύματα των κρατήσεων από το εξωτερικό είναι πολύ θετικά