Βενιζέλος: Κρίσιμο για την ΕΕ, πέραν της ανάκαμψης, είναι η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετείχε σήμερα σε συζήτηση με τον πρώην Γερμανό επίτροπο ενέργειας, ψηφιακής οικονομίας και προϋπολογισμού και πρώην πρωθυπουργό της Βάδης Βυρτεμβέργης, Günther Oettinger με θέμα: How to make the European recovery a success.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Άγγελος Κωβαίος, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ανάκαμψη μπορεί να είναι μια πραγματική επιτυχία αν λειτουργήσουν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και αν συνεχιστεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, αλλά αυτά είναι προφανές ότι αυτά δεν αρκούν. Όπως φαίνεται από το επεκτατικό πρόγραμμα που εφαρμόζει "επιθετικά" ο Πρόεδρος Μπάιντεν, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η αναδιάρθρωση της οικονομίας και η ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας αλλά η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής ιδίως με μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης.



Είναι επίσης κρίσιμο να διαφυλαχθεί η λειτουργία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και να μη δημιουργηθούν εμπόδια στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση από νέα κύματα εθνικολαϊκισμού και από την επέκταση της αμφισβήτησης του κράτους δικαίου, δηλαδή της φιλελεύθερης όψης της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Η αμφισβήτηση αυτή επεκτείνεται πολύ πέραν της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Η προτεραιότητα της πολιτικής και της δημοκρατίας στην Ευρώπη είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όχι σε βάρος της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας αλλά ως βάση πάνω στην οποία αυτές λειτουργούν, αλλιώς οι οικονομικοί στόχοι καθίστανται ανιστόρητοι.



Στις καθυστερήσεις ως προς την κύρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε ο Günther Oettinger. Ο κ. Oettinger τόνισε ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έχει δικαίωμα να πιέσει τους επικεφαλής των κυβερνήσεων και τους ηγέτες των κρατών-μελών να προχωρήσουν στην κύρωση αυτή γιατί αν δεν συμβεί, το πρόγραμμα στήριξης και η χρηματοδότηση δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Σε ερώτηση σχετικά με τις εκλογές στη Γερμανία, απάντησε ότι δεν του προκαλούν καμία ανησυχία καθώς όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει την επόμενη ημέρα, θα είναι ίδια η στάση της απέναντι στην Ευρώπη. "Ανησυχώ όμως για τις εκλογές στην Γαλλία", είπε εκφράζοντας φόβους για το ενδεχόμενο η Μαρίν Λεπέν να είναι η επόμενη Πρόεδρος της χώρας. "Δεν είμαι πεπεισμένος ότι ο Μακρόν ήταν πραγματικά επιτυχημένος, αλλά είναι η ελπίδα μου", πρόσθεσε προτείνοντας μάλιστα όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης να τον στηρίξουν στην επικίνδυνη αυτή μάχη.

Μιλώντας για τον δύσκολο ανταγωνισμό της Ε.Ε. απέναντι σε δυνάμεις όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, ο πρώην Επίτροπος θύμισε ότι η Ευρώπη ήταν αυτή που με την Συνθήκη της Λισαβόνας έθεσε το πλαίσιο για την καινοτομία. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Horizon Europe που προάγει την καινοτομία και που προβλέπει την περίοδο 2021-2027 100 δις ευρώ χρηματοδότησης προς την κατεύθυνση αυτή. "Οφείλουμε να κάνουμε ότι μπορούμε ώστε όλα τα κράτη να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο, δεν αρκεί να αναπτύσσεται η καινοτομία σε εθνικό επίπεδο", πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρχει διασύνδεση της έρευνας και της βιομηχανίας.

Αναφορικά με την επόμενη ημέρα και την ανάκαμψη μετά την πανδημία ο κ. Oettinger προέβλεψε ότι "το 2024 το αργότερο μπορούμε να επιστρέψουμε σε μία κανονικότητα". "Μετά την πανδημία οφείλουμε όλοι να συζητήσουμε ποιο σενάριο θα είναι μεσοπρόθεσμα το πιο δίκαιο για όλα τα κράτη και δεν πρέπει να πιέσουμε μία διαδικασία όπου χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία θα δυσκολευτούν να ακολουθήσουν", σημείωσε. Κλείνοντας, ο Πρώην Επίτροπος διατύπωσε την ανάγκη να δουν έμπρακτα όλοι οι πολίτες την αλληλεγγύη στην πράξη και ευχήθηκε να υπάρξει επιτέλους ένας ισορροπημένος προϋπολογισμός χωρίς έλλειμμα.