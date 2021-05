"Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για όποιον θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα"

Το πεδίο δράσης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα σκιαγράφησαν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στην τοποθέτηση του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για Θέματα Ιδιωτικών Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, επισήμανε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια ούτως ώστε να γίνει η Ελλάδα μια από τις πιο φιλικές χώρες για επενδύσεις. "Η γραφειοκρατία είναι αυτή που ‘σκοτώνει’ τις επενδύσεις. Όπως έχουμε υποσχεθεί, διαρκώς περικόπτουμε τους φόρους. Μειώνουμε αποτελεσματικά το χρόνο ώστε να προχωρούν γρηγορότερα οι σχετικές διαδικασίες" σημείωσε.



"Είμαστε από τις χώρες που υποβάλαμε πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης και έτυχε θερμής υποδοχής. Φτάνουμε στα περίπου 60 δισ. ευρώ επενδύσεων. Κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να γίνει η χώρα όσο γίνεται πιο δεκτική σε αυτές" ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός.



"Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε εμπιστοσύνη για ξένες επενδύσεις, προωθώντας τις διαρθρωτικές μας μεταρρυθμίσεις, καταπολεμώντας τη γραφειοκρατία και καλλιεργώντας επενδυτικό κλίμα” είπε ανακεφαλαιώνοντας ο κ. Παπαθανάσης.



Στον στόχο να καταστεί η Ελλάδα ως θελκτικός προορισμός για επενδύσεις αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (Υπερταμείου) Γρηγόρης Δημητριάδης, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλο χαρτοφυλάκιο και γίνεται προσπάθεια για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών.



"Στόχος μας είναι η παροχή καλύτερων υπηρεσιών. Πολλές από αυτές που παρέχουμε είναι δημόσιες, οπότε μιλάμε για δημόσια αγαθά. Θέλουμε να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα άλλων χωρών του εξωτερικού" πρόσθεσε σχετικά, συμπληρώνοντας: "Θέλουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την Τεχνολογία 5G περισσότερο".



"Λίαν συντόμως θα γίνει ανακοίνωση για συμφωνίες παραχώρησης σε ότι αφορά την ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων (23 στον αριθμό). Η αρχή θα γίνει με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας", ανέφερε επίσης.



Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Eldorado Gold Corporation Χρήστος Μπαλάσκας ανέφερε: "Υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις και αυτή η κυβέρνηση το επανεκκίνησε. Είμαστε ένα παράδειγμα επιτυχίας. Η επένδυση της ELDORADO GOLD στην Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες. Προσφέρουμε 1.300 νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίες. Η επένδυση θα φέρει 18 εκατ. δολάρια", ενώ συμπλήρωσε σχετικά: "Η ELDORADO GOLD εργάζεται προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το μεγάλο έργο των Σκουριών. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον συνεπώς πιστεύουμε πως στις αρχές του 2022 θα έχουμε ενδιαφερόμενους και άρα το 2024 θα υπάρχει εμπορική δραστηριότητα".



Ο Διευθύνων Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας Θεοδόσης Μιχαλόπουλος αναφέρθηκε στο τι μέλλει γενέσθαι μετά την περσινή ανακοίνωση της εταιρείας για την δημιουργία data centre, ενώ αναφορικά με το επενδυτικό ενδιαφέρον σημείωσε, μεταξύ άλλων: "Οι πελάτες και οι πολίτες βλέπουν τα θετικά αποτελέσματα. Κάναμε την κατάλληλη κίνηση, την κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο περιβάλλον".



Ο General Manager της Treasury Mytilineos Χρήστος Γαβαλάς είπε χαρακτηριστικά ότι δεν αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει ήδη. "Βήμα βήμα επανερχόμαστε. Ως εταιρεία είμαστε στις πέντε ηπείρους και η μεγαλύτερη δραστηριότητα μας αφορά σε εξαγωγές. Οι ξένες επενδύσεις θα έχουν βάθος και μέγεθος" τόνισε.



"Υπάρχει κεφάλαιο και πρέπει να συντονίσουμε τις δράσεις μας και να επικεντρωθούμε εκεί που πρέπει. Τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος. Πρέπει να είμαστε ταχύτατοι για να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των ανεπτυγμένων κέντρων και της περιφέρειας. Έχουμε όλα τα συστατικά για να είμαστε εδώ για πολλές από τις επενδύσεις που θα υποδεχτούμε" ανέφερε μεταξύ άλλων.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος Japan Tobacco International για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Victor Crespo, στην τοποθέτησή του έκανε γνωστό ότι η εταιρεία επενδύει στοχεύοντας στο να γίνει η δεύτερη στην αγορά της καπνοβιομηχανίας. "Η ελληνική αγορά μας επιτρέπει πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Το εργοστάσιο βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα σε μια περιοχή με ξακουστή καλλιέργεια καπνού" υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε: "Σημαντικός παράγοντας για τις ξένες επενδύσεις είναι το ανθρώπινο δυναμικό και στην Ελλάδα αυτό είναι πολύ ισχυρό. Χρειάζονται ωστόσο και αλλαγές για να γίνει πιο ευέλικτο το εν λόγω ανθρώπινο δυναμικό. Είμαστε υπέρ του εργασιακού νομοσχεδίου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Η έμμεση φορολογία είναι πολύ υψηλή στην Ελλάδα και αυτό είναι μια βασική συνιστώσα για εμάς. Η ψηφιακή μετάβαση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποφέρει οφέλη στην κοινωνία. Έχουν επίσης γίνει πολλά για την μείωση της γραφειοκρατίας".



Ο Head of MIRA (Macquarie Infrastructure and Real Assets) EMEA της Μ. Βρετανίας Leigh Harrison ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει μπει σε μια πολύ θετική τροχιά μετά από μια πολύ δύσκολη πορεία. "Η μακροχρόνια προσέγγιση προς τους επενδυτές είναι επίσης πολύ σημαντική. Πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο προς προσέλκυση ακόμα περισσότερων επενδυτών. Περιμένουμε πολλά πράγματα στα επόμενα χρόνια. Η ατζέντα για την απολιγνιτοποίηση είναι επίσης πολύ σημαντική", σημείωσε μεταξύ άλλων.



Στην τοποθέτησή του, ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Βασίλης Καραμούζης, μίλησε για ένα εγχώριο τραπεζικό σύστημα το οποίο όπως είπε μπορεί να ενισχύει τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. "Μεταξύ 2010 και 2020 οι χώρες από τις οποίες έρχονταν οι επενδύσεις ήταν Γερμανία, Κύπρος, ΗΠΑ, Καναδάς και το 71% πήγαινε στις υπηρεσίες. Ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας ήταν μόνο στο 2% - 3%. Έχουν γίνει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια στον φαρμακευτικό και τραπεζικό τομέα" τόνισε.



"Έχουμε πλέον συστημική πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα στοιχεία έχουν δείξει ότι και οι εγχώριες τράπεζες έχουν να παίξουν το ρόλο τους, παρόλο που οι ξένοι επενδυτές έχουν κατά βάση τις δικές τους. Η Ελλάδα έχει έναν οδικό χάρτη και πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε περισσότερες ακόμη επωφελείς λύσεις για επενδύσεις" ανέφερε.



Η Executive General Manager, Chief of Corporate & Investment Banking της Piraeus Bank Ελένη Βρεττoύ, ανέφερε ότι η ελκυστικότητα της Ελλάδας για επενδύσεις έχει βελτιωθεί, σημειώνοντας ότι ακόμη και κατά την κορύφωση της πανδημίας υπήρξαν επενδύσεις όπως αυτές για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.



"Βλέπουμε επίσης σημαντικό ενδιαφέρον για τις ιδιωτικοποιήσεις, όπως αυτή της ΔΕΠΑ. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια για επενδύσεις στη χώρα. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα "όπλο” και η πρόκληση τώρα είναι το πώς θα αξιοποιηθούν τα κονδύλια γρήγορα" επισήμανε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές αναζητούν νομική σταθερότητα και όχι εκπλήξεις. "Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αποτελέσει συμβούλους και εταίρους ξένων επενδυτών. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ξένες τράπεζες στην Ελλάδα μας δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν ουσιαστικά να στηρίξουν τις επενδύσεις στην Ελλάδα", είπε.



Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., Στέφανος Βλαστός τόνισε ότι επιδιώκεται με τρόπο βιώσιμο η προσέλκυση επενδύσεων. "Έχουμε διευκολύνει δράσεις και επενδύσεις, ώστε να μειώσουμε δραστικά το ελληνικό χρέος. Ζούμε σε ένα εξαιρετικό "οικόπεδο”" ανέφερε μεταξύ άλλων.



Ο Managing Director Head of W.Balkans, Greece & Cyprus της NCH Capital Ανδρέας Σάντης μίλησε για στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης ώστε να υπάρξει επένδυση στη χώρα. "Η Ελλάδα βρίσκεται σε μοναδική θέση όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και από άποψη ανθρωπίνων πόρων κι έτσι μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις" σημείωσε, ωστόσο πρόσθεσε σχετικά: "Πρέπει να γίνουν ακόμα πράγματα για τη βελτίωση της γραφειοκρατίας".



"Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για όποιον θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα", είπε καταλήγοντας στην ομιλία του.