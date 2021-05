Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μέλλον της ανθρωπότητας, με τίτλο "Future trends: can we meet the challenges ahead?", διεξήχθη μεταξύ του Blair Sheppard, Global Leader strategy & Leadership for the PwC network και του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Γιάννη Μαστρογεωργίου, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο Blair Sheppard αναφέρθηκε στο βιβλίο του, στο οποίο περιγράφει τις τέσσερις επείγουσες κρίσεις, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, παρά το γεγονός ότι υπό κανονικές συνθήκες θα χρειάζονταν δεκαετίες. Μίλησε για το πρόβλημα της ευημερίας, της τεχνολογίας και της επίδρασης των κοινωνικών δικτύων, αλλά και την κρίση της δυσπιστίας στο σύστημα, καθώς οι πολίτες σε μεγάλο ποσοστό πια δεν πιστεύουν στο σύστημα.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Μαστρογεωργίου ανέφερε, απαντώντας, ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί τα επόμενα 10 ή 15 χρόνια και ότι "η σκέψη για το μέλλον πρέπει να έχει να κάνει με το πώς θα αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας". Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα είναι η κλιματική κρίση και τόνισε ότι "μετά από αυτή την πανδημία, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο τα κέρδη των εταιρειών και των μετόχων τους. Πρέπει να δράσουμε" για το καλό των ανθρώπων.

Ο Blair Sheppard τόνισε ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις, τότε και οι ισολογισμοί των εταιρειών θα καταστραφούν, ενώ ο κ. Μαστρογεωργίου υπερθεμάτισε τονίζοντας ότι οδεύουμε προς μία νέα μετάβαση, το "Business as usual έχει τελειώσει".

Όσον αφορά στο μέλλον, ο κ. Blair Sheppard τόνισε ότι "η τεχνολογία έχει θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά και να απαλλαγούμε από τα αρνητικά", ενώ αναφορικά με το περιβάλλον, απάντησε ότι "στις ΗΠΑ υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τη δημιουργία βιώσιμης οικονομίας", τονίζοντας ότι "όλοι πλέον ξέρουμε ότι πρέπει να απαλλαγούμε από τον άνθρακα".

Ο κ. Μαστρογεωργίου αναφέρθηκε στο καυτό θέμα του brain drain, τονίζοντας ότι "πρέπει να κρατήσουμε τα μυαλά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη". Ενώ πρόσθεσε ότι στο μέλλον πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύουμε, που παράγουμε, που καταναλώνουμε και να σκεφτούμε την ΕΕ ως σύνολο, αν θέλουμε δηλαδή να γίνουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.

Σε ερώτηση για το πώς θα είναι καλό το μέλλον, ο κ. Blair Sheppard απάντησε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το μέλλον θα είναι φανταστικό, να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με θετικό τρόπο ώστε ο ουρανός να είναι καθαρός, όπως είναι στην Ελλάδα.

Την συζήτηση συντόνισε ο Αρχισυντάκτης του Fortune Greece, Τάσος Ζάχος.