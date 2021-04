Αδ. Γεωργιάδης: Mόλις ξεπεραστεί η πανδημία θα υπάρχει σημαντική συνέχεια για τις κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Τις τελευταίες εβδομάδες το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνεργάζεται στενά με το φορέα που είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό (National Development Reform Commission) όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός 'Αδωνις Γεωργιάδης στο 2ο BELT AND ROAD INVEST IN GREECE 2021 FORUM που διεξήχθη σήμερα διαδικτυακά. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου των διοργανωτών, ο υπουργός ανέφερε την εκτίμησή του ότι μόλις ξεπεραστεί η πανδημία θα υπάρχει σημαντική συνέχεια για τις κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασε συνοπτικά τις μεταρρυθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση ώστε να διευκολύνει τις ξένες επενδύσεις καθώς και τα κίνητρα που παρέχονται στους επενδυτές. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην θέση της Ελλάδας ως διαμετακομιστικό κόμβο για την μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Ο κ. Παπαθανάσης έκλεισε την ομιλία του σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση στέκει αρωγός στους επενδυτές, κατά συνέπεια και για τους κινέζους επενδυτές, προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις στη χώρα.

Τη σημασία της ανάπτυξης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας, μέσω των οικονομικών, πολιτιστικών, τουριστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών, τα τελευταία χρόνια, ανέδειξε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος της Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής. Ο γενικός γραμματέας αναφερόμενος στις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Κίνας, επισήμανε ότι διαθέτουν μεγάλη δυναμική και έχουν ως στόχο την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου, την προώθηση των επενδύσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα.

Την πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα εκπροσώπησε στο φόρουμ ο Wang Qiang ο οποίος ανέφερε στην ομιλία του: "Η Ελλάδα είναι ένας πολύ καλός φίλος και συνεργάτης της Κίνας, οι δύο χώρες βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην πολιτική υποστήριξη, προωθούν το κοινό συμφέρον και την win-win συνεργασία στο οικονομικό επίπεδο. Το περασμένο έτος αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της πανδημίας η Κίνα με την Ελλάδα ξεπέρασαν τις δυσκολίες μαζί, η παραδοσιακή φιλία ενισχύθηκε περισσότερο και η στρατηγική συνεργασία έγινε ακόμα βαθύτερη δημιουργώντας ένα πιο στέρεο έδαφος για τις δύο χώρες να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε διάφορα πεδία μετά την πανδημία. Το 2021 είναι ένα έτος με ιδιαίτερη σημασία. Τον Μάρτιο η Ελλάδα γιόρτασε τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία της, τον Ιούνιο η Κίνα γιορτάζει τα 100 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, αυτό το έτος η ελληνική κυβέρνηση ξεκινάει το πρόγραμμα Greece 2.0 ώστε να συνεχίσει να βελτιώνει το επενδυτικό περιβάλλον και να αυξήσει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Παράλληλα η κυβέρνηση της Κίνας ξεκινάει να εφαρμόσει το 14ο πενταετές πλάνο για να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι, χτίζοντας μία μοντέρνα σοσιαλιστική χώρα. Οι αναπτυξιακές στρατηγικές της Ελλάδας και της Κίνας είναι εξαιρετικά παρόμοιες. Επιπρόσθετα στα παραδοσιακά πεδία, υπάρχει μεγάλος χώρος για συνεργασία σε αναδυόμενους κλάδους όπως η τεχνολογική καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία και η πράσινη οικονομία".

Το ίδιος στέλεχος της πρεσβείας αναφέρθηκε και στις Σινο-Ευρωπαικές σχέσεις λέγοντας: "Η Ελλάδα είναι ένα σημαντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κίνα και η Ευρώπη είναι δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο. Μόνο μέσω της συνεργασίας μπορούμε να επιτύχουμε μια win-win κατάσταση. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία αποτελεί σημαντικό μέρος των σχέσεων Κίνας-ΕΕ και οι Κινέζοι και Έλληνες επιχειρηματίες ήταν πάντα η νέα δύναμη για την προώθηση της φιλικής συνεργασίας Κίνας-Ελλάδας και Κίνας-ΕΕ. Ο Πρόεδρος Xi Jinping τόνισε πρόσφατα κατά την επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι τρέχουσες σχέσεις Κίνας-ΕΕ αντιμετωπίζουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς και διάφορες προκλήσεις. Πρέπει να κατανοήσουν τη γενική κατεύθυνση και τον κύριο τόνο της ανάπτυξης των σχέσεων Κίνας-ΕΕ από στρατηγική άποψη. Ελπίζω ότι οι επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τους, θα προχωρήσουν, θα μετατρέψουν τις κρίσεις σε ευκαιρίες και θα εμβαθύνουν και θα επεκτείνουν την πρακτική συνεργασία σε διάφορους τομείς".

Σημειώθηκε από τους ομιλητές ότι το φόρουμ συνέπεσε με την έναρξη της πρώτης απευθείας εμπορευματικής πτήσης από την Κίνα (πόλη Ζενγκζού, πρωτεύουσα περιφέρειας Χενάν) προς την Αθήνα (2 πτήσεις την εβδομάδα). Για τον λόγο αυτό οι διοργανωτές του φόρουμ προσκάλεσαν τον Δήμο Ζενγκζού να χαιρετήσει την εκδήλωση. Η δήμαρχος Χου Χονγκ εκπροσωπήθηκε από τον Ουάνγκ Μπαολάϊ, γενικό γραμματέα της τοπικής κυβέρνησης ο οποίος αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα από την έναρξη της πρώτης απευθείας εμπορευματικής πτήσης και στην προσδοκία να ξεκινήσει σύντομα και απευθείας επιβατική πτήση με την Αθήνα.

Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου (China Chamber of Commerce to the EU -CCCEU), Xu Haifeng, και πρόεδρος της Bank of China Luxemburg, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: "Ως πρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρίου της Κίνας στην ΕΕ, έχω την τιμή να εκπροσωπώ σήμερα τη φωνή της κινεζικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το CCCEU εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπεί περίπου 1000 κινεζικές επιχειρήσεις στην ΕΕ. Αποστολή μας είναι να προωθήσουμε τη σινο-ευρωπαϊκή οικονομική συνεργασία και να εμβαθύνουμε τον διάλογο και τις ανταλλαγές μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ. Σήμερα μαζευόμαστε για να συζητήσουμε τις κινεζικές επενδυτικές και εμπορικές σχέσεις και πώς να τις ενισχύσουμε τους επόμενους μήνες και χρόνια. Ευτυχώς, η Κίνα και οι Έλληνες έχουν ήδη επιτύχει ένα καλό status quo στις εμπορικές και επενδυτικές τους σχέσεις.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα υπήρξε σταθερός επενδυτικός προορισμός για τους Κινέζους επενδυτές. Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα αυξάνονται σταθερά, επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε βασικούς τομείς, όπως η ναυτιλία, οι τηλεπικοινωνίες και οι ΑΠΕ. …Μετά από αυτές τις σκέψεις, μπορούμε τώρα να επικεντρωθούμε στο μέλλον των Κινέζο-Ελληνικών επενδυτικών και εμπορικών σχέσεων. Διάφορα στοιχεία θα διασφαλίσουν ότι, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τους Κινέζους επενδυτές στο εγγύς μέλλον.

Πρώτον, η γεωγραφική θέση της χώρας την καθιστά βασικό κόμβο εφοδιαστικής για τις συναλλαγές με την Ευρασία. Βρίσκεται στη διασταύρωση τριών ηπείρων, η Ελλάδα είναι ένας κόμβος για νέες και παλιές διαδρομές που συνδέουν την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Η θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο και η ένταξή της στην ΕΕ την καθιστούν επίσης πύλη για την Ευρώπη. Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει κίνητρα για να καλωσορίσει ξένους επενδυτές, όπως φορολογικά κίνητρα. Ως CCCEU, αντιλαμβανόμαστε το άνοιγμα της Ελλάδας στους ξένους επενδυτές ως μια καθησυχαστική επιβεβαίωση για τις κινεζικές επιχειρήσεις ότι οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες τους μπορούν να γίνουν πραγματικότητα εδώ. Συμπερασματικά, η Ελλάδα παρουσιάζει πολλά χαρακτηριστικά που την καθιστούν έναν εξαιρετικό κόμβο επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι πλέον ευθύνη του ιδιωτικού τομέα να μετατρέψει αυτό το επενδυτικό δυναμικό σε συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας win-win. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το σημερινό φόρουμ μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ενίσχυση των κινεζικών επενδύσεων στην Ελλάδα και τις ελληνο-ελληνικές οικονομικές σχέσεις. Ως εκπρόσωπος της κινεζικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Ευρώπη, το CCCEU δεσμεύεται για συνεργασία, ανάπτυξη και ευημερία για αμοιβαίο όφελος. Παραμένουμε παρόντες και ενεργοί, στηρίζοντας Κινέζους επενδυτές που έρχονται στην Ευρώπη και είμαστε στην ευχάριστη θέση να τους γεφυρώσουμε με Έλληνες συνεργάτες και φίλους, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους".

Οι επόμενοι ομιλητές, ο καθένας από την σκοπιά του αναφέρθηκε στους λόγους που καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό επενδυτικό προορισμό στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

- Ο CEO του Enterprise Greece Γιώργος Φιλιόπουλος παρουσίασε αναλυτικά την λειτουργία του οργανισμού, τους λόγους που η Ελλάδα προσελκύει επενδυτές και τα κίνητρα που προσφέρονται σήμερα στους επενδυτές.

- Η διευθύντρια του υποκαταστήματος της Bank of China στην Ελλάδα Li Shuping παρουσίασε την τράπεζα, τονίζοντας ότι είναι η πρώτη Κινέζικη τράπεζα που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες στην Ελλάδα. Εξήγησε τα προσφερόμενα προϊόντα προς τις ελληνικές αλλά και τις κινεζικές επιχειρήσεις και προσκάλεσε τις εταιρείες και από τις δυο χώρες σε συνεργασία.

- Ο Dr. Ιωάννης Αναστασιάδης, CEO της Αναστασιάδης Group παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα της Golden Visa, ένα πρόγραμμα στο οποίο οι κινέζοι πρωταγωνιστούν από την ίδρυσή του.

- Ο κ. Jianbo Wang CEO of ZTE Southeast Europe & Cyprus-Israel παρουσίασε την φιλοσοφία της ZTE με βάση την οποία αναπτύσσεται στην Ελλάδα και με βάση την Ελλάδα ελέγχει τις γύρω αγορές.

- Ο Τάσσος Βαμβακίδης εμπορικός διευθυντής της PCT Α.Ε. παρέθεσε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα του λιμανιού του Πειραιά ως "εργαλείο" για τους επενδυτές αλλά και για όσους διακινούν προϊόντα από και προς Ευρώπη. Παρέθεσε αναλυτικά τα σχέδια της COSCO για το λιμάνι του Πειραιά και τους φιλόδοξους στόχους να καταστεί ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά λιμάνια.

- Ο Λάζαρης Νικόλαος, διευθύνων σύμβουλος της Huawei Technologies Ελλάδας και Κύπρου παρουσίασε την στρατηγική της Huawei και επιβεβαίωσε και εκείνος ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός προορισμός για να καταστεί ο κόμβος δραστηριοτήτων μιας ξένης εταιρείας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

- Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Logistics, Θανάσης Ζηλιασκόπουλος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι ο ιδανικός κόμβος για τον τομέα των logistics, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες για μια ξένη εταιρεία που θα επενδύσει στην χώρα μας.

- Η διευθύντρια επικοινωνίας και μάρκετινγκ της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Ιωάννα Παπαδοπούλου παρουσίασε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Αεροδρόμιο Αθηνών σε όποιες εταιρείες εδρεύουν στην Ελλάδα αλλά, ιδίως, τις ελληνονικεζικές αεροπορικές σχέσεις, τους αριθμούς της επιβατικής κίνησης και τις εξαιρετικές δυνατότητες αύξησης αυτής. Η εκτίμησή είναι ότι μετά την πανδημία θα αυξηθεί σημαντικά η επιβατική κίνηση από την Κίνα προς την Ελλάδα με νέες απευθείας επιβατικές πτήσεις.

- Ο Κωνσταντίνος Δρούγος CEO Oasis Carbon Management Group παρουσίασε συνοπτικά τους λόγους που καθιστούν την Ελλάδα κόμβο ενέργειας για την περιοχή και ενημέρωσε για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν στον τομέα της ενέργειας αλλά και για την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει ένας ξένος επενδυτής για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες αυτές.

- Ο Αγησίλαος Βερούτης, σύμβουλος επιχειρήσεων, παρουσίασε τα κίνητρα που παρέχει η Ελληνική πολιτεία για να προσελκύσει επενδύσεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα επενδύσεις για σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, τεχνική υποστήριξη και κέντρα δεδομένων, συναρμολόγηση και διανομή προϊόντων τεχνολογίας, κέντρα παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, κέντρα έρευνας και καινοτομίας και κέντρα παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών λογιστικής διαχείρισης, ανθρωπίνου δυναμικού, εφοδιαστικής αλυσίδας.

- Ο Χάρης Οικονομόπουλος, δικηγόρος με ειδίκευση στις επιχειρήσεις, αναφέρθηκε σε όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι ξένοι επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, ειδικά όσοι δεν είναι Ευρωπαίοι.

- Ο Γιώργος Φλωράς, managing partner της BELT AND ROAD ASSOCIATES, που είναι και ο διοργανωτής του φόρουμ, παρουσίασε τις ευκαιρίες επένδυσης στην καινοτομία στην Ελλάδα και την νέα υπηρεσία με την οποία φέρνουν σε άμεση επαφή τους Κινέζους επενδυτές με ελληνικές εταιρείες καινοτομίας.

