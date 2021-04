DHR Services: Το μέλλον των επενδύσεων στον ελληνικό τουρισμό

H DHR Services, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στον τομέα των ξενοδοχειακών επενδύσεων, προχώρησε στην εκπόνηση white paper με τίτλο "Hospitality Returns” και θέμα το πώς διαμορφώνεται το επενδυτικό τοπίο στον κλάδο της φιλοξενίας το 2021.

Για πρώτη φορά συγκεντρώνονται στην ίδια έκδοση οι απόψεις 26 Ελλήνων και ξένων leaders του τουρισμού και του επιχειρείν, μεταξύ των οποίων οι Γιάννης Ρέτσος (ΣΕΤΕ), Δρ. Ανδρέας Ανδρεάδης (Sani/Ikos Group), Grace Peters (J.P. Morgan International Private Bank), Οδυσσέας Αθανασίου (LAMDA Development), Phil Andreopoulos (Marriott Hotels International Limited), Alan Mantin (Hilton), Gabriel Escarrer (Meliá Hotels International) και Elie Milky (Radisson Hotel Group).

Το πολύ ιδιαίτερο 2020 διαδέχθηκε μια χρονιά που εξελίσσεται σε πρόκληση με την εξέλιξή της να είναι ακόμη ασαφής. Ωστόσο η τρέχουσα κατάσταση δεν φαίνεται να επηρεάζει τις απόψεις των επαγγελματιών του κλάδου με τα μηνύματα να είναι αισιόδοξα τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και σε εκείνον των επενδύσεων που δείχνουν τον δρόμο για την επόμενη μέρα, την ανάκαμψη και την περαιτέρω ανάπτυξη. Η Ελλάδα παραμένει ελκυστικός προορισμός επενδύσεων με το κομμάτι του leisure και των resorts να έχει σταθερό προβάβισμα, ενώ μεγάλη δυναμική εμφανίζει η τάση της ένταξης ξενοδοχειακών μονάδων σε μεγάλες διεθνείς αλυσίδες για ένα πιο ασφαλές μέλλον.

Στο πλαίσιο του white paper, η DHR Services πραγματοποίησε με τη στήριξη της Metron Analysis ποσοτική έρευνα σε δείγμα κορυφαίων Tour Operators και Travel Agents από Ελλάδα και εξωτερικό για την καταγραφή των επιπτώσεων της πανδημίας, τις αντιδράσεις των ταξιδιωτών καθώς και τις προθέσεις τους για το μέλλον.

Βασικά στοιχεία έρευνας:

- Η Ελλάδα κρίνεται θετικά ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19.

- H επιστροφή στα μεγέθη του 2019 τόσο για την Ελλάδα όσο και για τα ταξίδια διεθνώς θα χρειαστεί διάστημα 2 έως 3 ετών.

- 3 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η διαδικασία ανάκαμψης για εταιρικά ταξίδια, ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και MICE θα διαρκέσει ακόμη περισσότερο.

- Το 2021 θα κινηθεί πιο χαμηλά σε σχέση με το 2019, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

- Οι παράγοντες που θα συμβάλουν περισσότερο στη διαδικασία ανάκαμψης είναι οι ευέλικτες πολιτικές ακύρωσης, η εφαρμογή κοινών και long term policies σε διεθνές επίπεδο, οι ελκυστικοί όροι πληρωμής σε B2B και B2C σχέσεις, και βέβαια η ενίσχυση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των ξενοδοχείων.



- Οι αλλαγές που παρατηρούνται στη συμπεριφορά των καταναλωτών επιβάλουν αλλαγές και στον τρόπο με τον οποίο τους απευθύνονται πλέον οι επαγγελματίες του κλάδου.

- Οι περισσότεροι έχουν ήδη προχωρήσει σε αλλαγές (8 στους 10 σε θέματα τεχνολογίας, 7 στους 10 σε νέα πολιτική πληρωμών, 9 στους 10 έχουν κάνει αλλαγές στην πολιτική ακύρωσης.

Τόσο η έρευνα όσο και οι απόψεις των συμμετεχόντων συγκλίνουν ότι η επόμενη μέρα του τουρισμού θα έχει συνέργειες, ψηφιακό μετασχηματισμό, βελτίωση των υποδομών, ενίσχυση των πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας, ευελιξία του γραφειοκρατικού πλαισίου για περισσότερες επενδύσεις και βιωσιμότητα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, CEO της DHR Services, δήλωσε σχετικά:

"Στην DHR Services αξιοποιούμε την εμπειρία από την παρουσία μας σε όλες τις φάσεις της κυκλικότητας των τελευταίων 6 δεκαετιών στον τουρισμό της χώρας. Η συνεργασία μας με θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό και τα μεγαλύτερα franchise brands ξενοδοχείων ενισχύει την οπτική μας με μια διεθνοποιημένη ματιά με άμεση πρόσβαση στην αφετηρία των εξελίξεων. Ωστόσο, στις σημερινές συνθήκες η εμπειρία, η προσωπική αφοσίωση και η δομημένη έρευνα δεν είναι αρκετά. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να ανοίξουμε ακόμα πιο πολύ και να ακούσουμε απευθείας όλους τους συμμετόχους και αυτή ήταν και η σκέψη πίσω από τη δημιουργία αυτού του white paper.

Η συγκέντρωση απόψεων κορυφαίων παραγόντων του τομέα του τουρισμού και των επενδύσεων για την επόμενη μέρα, για το πώς αυτοί οι δύο κλάδοι θα συμπορευτούν με στόχο την ανάπτυξη. Θεσμικοί φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού, στελέχη διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων, ελληνικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, leaders του ταξιδιού σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και "τεχνικοί" λειτουργοί του κλάδου μας τίμησαν, καθώς μοιράστηκαν τις πολύτιμες γνώσεις τους.

Είναι σαφές ότι η ανάκαμψη προβλέπεται να έχει σχήμα V - και οι επενδύσεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό, αφού φέρουν σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του. Το ενδιαφέρον high-end επενδυτών είναι έντονο, ωστόσο η χώρα οφείλει να διευκολύνει περαιτέρω την εισροή τέτοιου είδους κεφαλαίων μέσα από ένα λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο, μείωση της γραφειοκρατίας, ανάπτυξη στοχευμένων έργων υποδομής με ενίσχυση και διευκόλυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και πάντα στόχο την αειφορία, στρατηγικά ευθυγραμμισμένη στους άξονες του ESG, σε ένα προηγμένο τεχνολογικά περιβάλλον για τον ταξιδιώτη, επενδύοντας στο φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο”.

Στο white paper περιλαμβάνεται έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ και της Expedia Group.

Επίσης συμμετείχαν οι:

- Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ

- Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης, CEO and co-Managing Partner, Sani/Ikos Group, Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΤΕ

- Grace Peters, Managing Director, EMEA Head of Investment Strategy, J.P. Morgan International Private Bank

- Ελένη Βρεττού, Executive General Manager, Chief of Corporate & Investment Banking, Piraeus Bank

- Γιώργος Βήλος, Executive Director, Commercial & Business Development, Fraport Greece

- Οδυσσέας Αθανασίου, CEO, LAMDA Development

- Γιάννης Παράσχης, CEO, Athens International Airport SA

- Ιωάννα Δρέττα, CEO, Marketing Greece S.A.

- Phil Andreopoulos, COO, Owner and Franchise Services EMEA, and COO Sub-Saharan Africa and Protea, Marriott Hotels International Limited

- Alan Mantin, Managing Director, Development Southern Europe, Hilton

- Elie Milky, Vice President Development, Radisson Hotel Group

- Gabriel Escarrer, Vice President & CEO, Meliá Hotels International

- Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης, Director, Strategy and Transactions, Real Estate and Hospitality Leader, EY in Greece

- Κωνσταντίνος Αντωνακάκης, CPA / Partner, Grant Thornton Greece

- Γιώργος Μακρυπίδης, Partner, Corporate Finance, PwC Greece

- Γιάννος Γραμματίδης, Partner, Bahas, Gramatidis & Partners Law Firm

- Τζον Χαραλαμπάκης & Ηλίας Γεωργαντάς, BlackSummit Financial Group

- Βασιλική Μαυροκέφαλου, Director Market Management Lodging Greece, Cyprus, Bulgaria & East Adriatic, Expedia Group

- Καλλίνικος Καλλίνικος, Executive Vice President, Goldair Group

- Γιώργος Πολύζος, Senior Purchasing Manager, TUI

- Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος, Vernicos Yachts

- Ανδρέας Στυλιανόπουλος, CEO, Navigator Travel & Tourist Services

- Κωνσταντίνος Οικονόμου, CEO, Marine Tours Group of Companies

- Σίσσυ Λιγνού, CEO, AFEA

- Γιώργος Κυβερνήτης, Managing Partner, Kyvernitis Travel Group

- Βαλεντίνη Αμαραντίδου, Partner & Director of Development, Artion Conferences & Events