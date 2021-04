Η χρυσή ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με την εισροή άνω των 60 δισ. ευρώ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα "ξεκλειδώσουν” ταχύτατα, στοχευμένα και αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη νέα Ελλάδα, θα αναλύσει ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας στις εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με υβριδική μορφή, και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 10-15 Μαΐου, 2021 και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Καταλυτική θα είναι η τοποθέτηση του νομπελίστα οικονομικών, Sir Χριστόφορου Πισσαρίδη, για τους αναγκαίους μεταρρυθμιστικούς πυλώνες, τους οποίους θα αναπτύξει ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξης Πατέλης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κωστής Χατζηδάκης, και ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Η επιτυχία του Ταμείου Ανάκαμψης θα κριθεί στις λεπτομέρειες των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται και τις οποίες θα αναδείξουν ο Declan Costello, υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Deputy Director-General Economic and Financial Affairs, European Commission), η επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών υποθέσεων της Κομισιόν Julia Lendvai, ο πρόεδρος του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα Νίκος Μαντζούφας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός για ειδικά ψηφιακά σχέδια Γιώργος Στύλιος.

Στη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης για την πραγματική οικονομία και το κοινωνικό αποτύπωμα θα μιλήσουν ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης (2015-2019) Γιάννης Δραγασάκης, και ο Βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης. Στις τεχνικές και τη σημασία στήριξης της πραγματικής οικονομίας θα εστιάσουν ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Ορέστης Καβαλάκης, με τις τοποθετήσεις του προέδρου του ΣΟΕ Μιχάλη Αργυρού και τις παρεμβάσεις του Peter Spiegel, US Managing Editor, The Financial Times.

Στα πάνελ του Φόρουμ, θα αναλύσουν το κρίσιμο ζήτημα για τη χρηματοδότηση του ψηφιακού και οικονομικού μετασχηματισμού και την ενίσχυση της εργασίας και διεθνώς, όπως Matt Brittin, President, EMEA Business & Operations της Google Anna Bjerde, Regional Vice President, Europe and Central Asia Region, World Bank, oι Νικόλαος Καραμούζης και Βασίλης Καζάς, Πρόεδρος και Managing Partner, αντίστοιχα, της Grant Thornton Ελλάδος, και ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Τιτάν και πρόεδρος της Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων.

Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με εγγραφή στο delphiforum.gr/register