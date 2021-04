Enterprise Greece: Μεγάλο ενδιαφέρον για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι προκλήσεις και οι τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά του Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρουσιάστηκαν στο webinar: "Doing Business in UEA – COVID 19 Challenges and Opportunities", το οποίο διοργάνωσε στις 31 Μαρτίου 2021, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδος στα ΗΑΕ και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντουμπάι.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, διαπιστώθηκαν οι θετικές προοπτικές που δημιουργούνται για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη αγορά, με δεδομένη τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΑΕ, όπως επίσης και τις αναθεωρημένες, προς το καλύτερο, προβλέψεις για ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας για το 2021.

Ενθαρρυντικό ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης των εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο χωρών, είναι και το γεγονός ότι οι διμερείς εμπορικές μας σχέσεις έδειξαν ανθεκτικότητα κατά το 2020, ενώ δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, με τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Η.Α.Ε. σε τομείς κλειδιά για τις διμερείς οικονομικές μας σχέσεις, η οποία ξεκίνησε το 2020 και συνεχίζεται έκτοτε, σταθερά.

Ιδιαίτερη δυναμική αναμένεται να προσδώσει και η συμμετοχή της χώρα μας στην Expo 2020 Dubai, την οποία διοργανώνει η Enterprise Greece. Σε αυτήν την παγκόσμιας εμβέλειας διοργάνωση, που για πρώτη φορά λαμβάνει χώρα στη Μέση Ανατολή, αιχμή της ελληνικής παρουσίας θα είναι η καινοτομία. Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών που θα διαρκέσει η έκθεση, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και φορείς, θα διοργανωθεί πλήθος επιχειρηματικών εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνατότητες παρουσιάζονται στους κλάδους των κατασκευών, του φαρμάκων και της ατομικής φροντίδας. Παράλληλα, η δέσμευση των ΗΑΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και η αξιοποίηση της "οικονομίας της γνώσης", δημιουργεί ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες στον τομέα των ΑΠΕ και των νέων τεχνολογιών. Η Enterprise Greece, στηρίζει σταθερά τις ελληνικές εταιρείες, στην προσπάθεια τους να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει η συγκεκριμένη αγορά, μέσω της διοργάνωσης του εθνικού περιπτέρου σε όλες τις μεγάλες κλαδικές εκθέσεις που διοργανώνονται στη χώρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και εν μέσω πανδημίας, υποστήριξε την εθνική συμμετοχή στη φετινή Gulfood, τον Φεβρουάριο του 2021.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κα. Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, η οποία διατελεί και Αν. Γενική Επίτροπος της Ελλάδας στην Expo 2020 Dubai ανέφερε: "Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση βλέπουμε το αυξημένο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για την πολλά υποσχόμενη αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Πάνω από 420 συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να ενημερωθούν μέσω της στοχευμένης και έγκυρης πληροφόρησης που προσφέρει η σειρά "Doing Business in… Covid-19 Challenges and Opportunities” για τις εξαγωγικές προοπτικές στη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό μας δίνει αισιοδοξία για την ελληνική παρουσία στην EXPO 2020 DUBAI που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021, με εξαιρετικές προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις".

Ο κος Παντελής Γκάσιος, Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α’ και η κα Μαρία Κωστοπούλου, Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α’ της Πρεσβείας της Ελλάδος στα ΗΑΕ, ανέφεραν: "Προσβλέπουμε στην από κοινού διοργάνωση πρόσθετων δράσεων με σκοπό την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Η καλή γνώση των εισαγωγικών και λοιπών διαδικασιών, των συνθηκών της αγοράς και η δημιουργία κατάλληλων επιχειρηματικών επαφών, συνιστούν τα πλέον ουσιαστικά εργαλεία για την τοποθέτηση των ελληνικών επιχειρήσεων στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δυνητικά κερδοφόρα αγορά των ΗΑΕ".

Ο κ. Adriano Konialidis, Director, International Participants, EXPO 2020 DUBAI, δήλωσε: "Η Expo 2020 Dubai αποτελεί μια πραγματικά μοναδική στρατηγική πλατφόρμα για επιχειρήσεις και κυβερνητικούς φορείς από όλο τον κόσμο, η οποία θα τους επιτρέψει να έρθουν σε άμεση επαφή και να εξερευνήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Για τις ελληνικές εταιρείες, η παρουσία της χώρας στο Expo 2020 Dubai θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω διερεύνηση εμπορικών σχέσεων με τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες και φυσικά τα ΗΑΕ. Η παρουσία της Ελλάδος και των Ελληνικών εταιρειών στην EXPO 2020 Dubai θα συμβάλλει στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων που θα αποτελέσουν κληρονομιά για το επόμενα χρόνια και θα ενισχύσουν την ισχυρή διμερή σχέση που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ".