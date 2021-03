Αύξηση κατά 14% των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών στη Γερμανία το 2020

Την προτροπή να συνεχίσουν να αυξάνονται οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών προς τη Γερμανία, εξέφρασε ο Γερμανός πρέσβης Έρνστ Ράιχελ μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έρνστ Ράιχελ χαρακτήρισε θερμή και ρεαλιστική τη συνάντηση με τον Σπήλιο Λιβανό.

Επίσης, επισήμανε πως ενάντια στην υφιστάμενη γενικότερ τάση, οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών προς τη Γερμανία αυξήθηκαν το 2020 σχεδόν 14%. "Να συνεχίσουμε έτσι!" προσέθεσε χαρακτηριστικά.

