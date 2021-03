Τουρισμός: Συνέντευξη Χ. Θεοχάρη στην ΙΤΒ

Από τα μέσα Μαΐου ξεκινά ο τουρισμός στην Ελλάδα. Ο εμβολιασμός δεν είναι κριτήριο εισόδου στη χώρα. Τα ελληνικά νησιά ξεπερνούν στις κρατήσεις τη Μαγιόρκα.

"All you want is Greece" - με αυτό το σλόγκαν θα ανοίξει στα μέσα Μαΐου η τουριστική σαιζόν στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού του Βερολίνου (ΙΤΒ) που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο. "Είμαστε κάτι παραπάνω από αισιόδοξοι. Είμαστε έτοιμοι" τόνισε, σε απευθείας σύνδεση από το Μουσείο της Ακρόπολης. Όπως διευκρίνισε στη συνέχεια, όλα εξαρτώνται από τα επιδημιολογικά δεδομένα. Με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό του υπουργείου του, ο τουρισμός στην Ελλάδα θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 14 Μαΐου. Ως τότε θα χαλαρώνουν σταδιακά, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, τα περιοριστικά μέτρα. Η δε αποτελεσματικότητα των επικαιροποιημένων πρωτοκόλλων του τουρισμού θα δοκιμαστούν στις αρχές Απριλίου.

Καμία διάκριση στους τουρίστες

Σε μια πρώτη φάση θα επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα για τουρίστες από χώρες της ΕΕ, αλλά και από χώρες που έχουν προχωρήσει με τους εμβολιασμούς, όπως το Ισραήλ. Το άνοιγμα για επισκέπτες από μακρινότερες χώρες θα επιτραπεί ενδεχομένως στο διάστημα του καλοκαιριού. Ο κ. Θεοχάρης κατέστησε σαφές ότι στην Ελλάδα θα μπορούν να έρθουν και τουρίστες που δεν έχουν εμβολιαστεί. Όπως επισήμανε, "σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα εμβολιαστούν ή όχι", επειδή δεν διατίθενται ακόμα αρκετές ποσότητες του εμβολίου. Ο αποκλεισμός εκείνων που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί θα συνιστούσε, σύμφωνα με τον υπουργό, "διάκριση".

Η Ελλάδα θέτει τρεις προϋποθέσεις για την είσοδο τουριστών στη χώρα: είτε να έχουν εμβολιαστεί, είτε να έχουν αντισώματα, είτε να έχουν αρηντικό τεστ Covid-19. Όπως και πέρυσι, όλοι οι τουρίστες θα υποβληθούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Δεδομένου ότι θα γίνονται με τα Rapid Test, η διάγνωση θα είναι άμεση. Οπότε, αν υπάρξει κρούσμα το άτομο θα μεταφέρεται άμεσα στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις καραντίνας.

Πόσοι τουρίστες αναμένονται;

Ερωτηθείς για τον αριθμό των τουριστών που αναμένει η Ελλάδα τη φετινή σαιζόν, ο κ. Θεοχάρης απάντησε, πως "η μόνη φιλοδοξία μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε το επιθυμεί να την επισκεφτεί και ταυτόχρονα να προσφέρουμε ένα περιβάλλον που θα είναι και τα δύο: ευχάριστο και ασφαλές." Οι κανονισμοί προστασίας και ασφάλειας που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες ισχύουν και για τους επισκέπτες της χώρας, τόνισε. Παράλληλα, ενδυναμώνονται οι δομές υγείας στους τουριστικούς προορισμούς. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα του τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε πως έχουν σειρά αμέσως μετά τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, δηλαδή τον Μάιο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της TUI Γερμανίας προκύπτει ότι τις περισσότερες κρατήσεις για την καλοκαιρινή σαιζόν σημειώνει η Ισπανία, ενώ ακολουθούν κατά σειρά η Ελλάδα, η Τουρκία και η Ιταλία. Σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς προορισμούς, πρώτη στις προτιμήσεις των πελατών της TUI είναι η Κρήτη, δήλωσε ο επικεφαλής του ομίλου για τη Γερμανία, Μάρεκ Άντριστσακ, χωρίς όμως να αναφέρει απόλυτους αριθμούς. Η ζήτηση για διακοπές στα ελληνικά νησιά είναι, τουλάχιστον προς το παρόν, μεγαλύτερη απ' ότι για το αγαπημένο νησί των Γερμανών, την ισπανική Μαγιόρκα. Ο κ. Άντριστσακ αναμένει, πάντως, ότι η τάση για διακοπές στη Γερμανία θα συνεχιστεί και φέτος.

Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο



Πηγή: Deutsche Welle