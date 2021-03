Πολλές οι ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για την ελληνική επιχειρηματικότητα στην Ουγκάντα

Το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης στην Αφρική ως εξαγωγική αγορά έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια μολονότι το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο όσο θα μπορούσε να είναι. Το αμφίδρομο εμπόριο εμπορευμάτων ανήλθε σε μόλις 5,3 εκατ. ευρώ το 2019 και βάση προσωρινών στοιχείων σε 4 εκατ. ευρώ το 2020.

Αυτό αναφέρθηκε στην διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη "Focus on Business in Uganda" που διοργάνωσε το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και του ΕΒΕΑ και απευθυνόταν σε στελέχη ελληνικών εταιρειών με ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στην αγορά της Ουγκάντα. Την τηλεδιάσκεψη παρακολουθήσαν περίπου 50 ελληνικές εταιρείες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου ο Ανδρέας Διαμαντέας συντονιστής της εκδήλωσης, πρόεδρος της Finartix Fintech Solutions SA και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνο- Αφρικανικού Επιμελητήριου Εμπορίου και Ανάπτυξης ανέφερε ότι η Ουγκάντα είναι μια σταθερή χώρα με πληθυσμό που πλησιάζει τα 45 εκατομμύρια και με μια αναπτυσσόμενη οικονομία όπου ένας επιχειρηματίας μπορεί να βρει επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

Ο Σωτήρης Μουσούρης, πρόεδρος του επιμελητηρίου, ανέφερε ότι το επιμελητήριο επί 21 χρόνια προωθεί τις επιχειρηματικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Υποσαχάριας Αφρικής, ακόμα σε αυτήν την δύσκολη διεθνή συγκυρία της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι η τηλεδιάσκεψη με την Ουγκάντα είναι η δεύτερη στην σειρά που εγκαινίασε το Ελληνο Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, μετά την Γκάνα που διοργανώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020, με στόχο την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις και τάσεις, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις προοπτικές σε τομείς της οικονομίας και τις ευκαιρίες δραστηριοποίησης και συνεργασίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην εξαιρετική συνεργασία του με ομόλογους του από την Ουγκάντα όταν υπηρετούσε ως ανώτατο στέλεχος στα Ηνωμένα Έθνη και αργότερα το 1998, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, είχε μια αμοιβαία επωφελή συνάντηση με τον Πρόεδρο Museveni.

Για την πανδημία covid -19 και τον εμβολιασμό του πληθυσμού στην Ουγκάντα ανέφερε ότι έχουν παραγγελθεί ήδη 18 εκατομμύρια εμβόλια της Astra Zeneca και πιστεύει ότι μέχρι το καλοκαίρι θα υπάρχει καλύτερη εικόνα και θετικά αποτελέσματα. Τέλος, πιστεύει ότι μετά το τέλος της πανδημίας και τον εμβολιασμό, υπάρχουν πολλές θετικές προοπτικές για συνεργασία σε πολλούς τομείς μεταξύ Ελλάδας και Ουγκάντας.

Χαιρετισμό απεύθυναν οι: Παρασκευή Μπρέκη, γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείο Εξωτερικών, Αντώνης Σγουρόπουλος, πρέσβης στην Ελληνική Πρεσβεία στην Κένυα και Βίκυ Μακρυγιάννη, Senior Advisor του ΣΕΒ.

Στον χαιρετισμό της η κ. Μπρέκη ανέφερε ότι η τρέχουσα αρνητική διεθνής συγκυρία θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική για δύο λόγους. Πρώτον, οι επιτυχείς διαπραγματεύσεις για την έγκριση της συμφωνίας μετά το Κοτονού προσφέρουν στην Ελλάδα ως κράτος μέλος της ΕΕ και της Ουγκάντα, ως μέλος του Οργανισμού Κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (OACPS) ένα πολύ ισχυρό θεσμικό μέσο για την προώθηση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, τις ενισχυμένες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (EPAs). Δεύτερον, οι διμερείς οικονομικές σχέσεις θα μπορούσαν επίσης να ενισχυθούν με την πλήρη εφαρμογή της αφρικανικής ηπειρωτικής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (AfCFTA).

Κλείνοντας ανέφερε ότι η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει με θεσμική εμπειρία και βέλτιστες πρακτικές στον γεωργικό τομέα, καθώς τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα είναι γνωστά για την υψηλή ποιότητά τους και πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας. Το υπουργείο Εξωτερικών θα υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα παρέχοντας στις επιχειρήσεις τις τελευταίες πληροφορίες της αγοράς, καθώς και διευκολύνοντας τις επιχειρηματικές αποστολές και τις συναντήσεις b2b,όταν θα βελτιωθούν οι συνθήκες υγείας.

Στην συνέχεια ο Έλληνας Πρέσβης στην Κένυα Αντώνης Σγουρόπουλος, όπου η Ουγκάντα εκπροσωπείται με παράλληλη διαπίστευση, σημείωσε ότι η Ουγκάντα διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως καφέ, τσάι, βαμβάκι, μπαχαρικά, κακάο και άνθη για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον των Ελλήνων έμπορων και καταναλωτών. Καθώς βρίσκεται σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου, προσφέροντας ασφάλεια για ξένες επενδύσεις και ανταγωνιστικό κόστος εργασίας, με μέσο ΑΕΠ 6,3% ετησίως για τα τελευταία τριάντα χρόνια και πλήρως απελευθερωμένη οικονομία, η Ουγκάντα έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει πολλούς ξένους επενδυτές, και ως ενεργό μέλος της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής προσφέρει πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή.

Σημείωσε ότι η πρεσβεία μας στο Ναϊρόμπι και το επίτιμο προξενείο στην Καμπάλα είναι και θα συνεχίσουν να είναι ένθερμοι πυλώνες συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ουγκάντας σε όλες τις πτυχές.

Στη συνέχεια η Βίκυ Μακρυγιάννη, Senior Advisor του Σ.Ε.Β., στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στα θετικά χαρακτηριστικά της Ουγκάντα που περιλαμβάνουν έναν τεράστιο πλούτο φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής γης. Σημείωσε ότι, δεν υπάρχουν περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων εντός ή εκτός της χώρας, ούτε έλεγχοι συναλλάγματος ενώ η χώρα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο αερομεταφορών. Παρότι το διμερές εμπόριο κινείται σε χαμηλά επίπεδα υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για την ελληνική επιχειρηματικότητα στην Ουγκάντα κυρίως σε τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, η τεχνολογία και η φαρμακευτική, αδειοδότηση για εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου, θερμαινόμενους αγωγούς αργού πετρελαίου για διυλιστήρια και περιβαλλοντικές υπηρεσίες (δεδομένου ότι ο περισσότερες δραστηριότητες βρίσκονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές), Για τον κατασκευαστικό τομέα, η ζήτηση σιδήρου και χάλυβα αυξάνεται λόγω της ανάγκης ανάπτυξης των έργων υποδομής στους τομείς της ενέργειας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και των σιδηροδρόμων.

O Hon. Dr. Elly Karuhanga, Senior Partner of Kampala Associated Advocates έκανε μια επισκόπηση του τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην Ουγκάντα., τις άμεσες ξένες επενδύσεις μέχρι σήμερα, τα σχέδια εμπορευματοποίησης τα κατασκευαστικά έργα, την ανάπτυξη διυλιστηρίου και αγωγών, την υποδομή υποστήριξης (Kabaale Industrial Park) καθώς και για τις εμπορικές ευκαιρίες στους κλάδους των κατασκευών, logistic, engineering και services. Τέλος, ευχαρίστησε για την πρόσκληση να συμμετάσχει σε μια τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωση και προέτρεψε τους συμμετέχοντες να εντάξουν στον σχεδιασμό δραστηριοποίησης τους την Ουγκάντα.

Στην συνέχεια ο Mr. Fabian Kasi , Managing Director of Centenary Bank, αναφέρθηκε στον χρηματο-πιστωτικό κλάδο που αποτελείται από 26 εμπορικές τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες κ.α. καθώς και στο Κανονιστικό Πλαίσιο και τις νομοθεσίες που είναι ενιαίες για όλες τις εμπορικές τράπεζες και ρυθμίζονται από την Τράπεζα της Ουγκάντα. Υπογράμμισε ότι, ο τραπεζικός τομέας προωθώντας την ψηφιοποίηση εν μέσω πανδημίας θα μπορέσει να προσεγγίσει ψηφιακά τους πελάτες ανά πάσα στιγμή. Θα απαιτηθεί αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στρατηγικές ψηφιακού marketing και αποτελεσματικότητα από την ταχεία εκτέλεση εργασιών.

Ο Δημήτρης Ξανθάκος Partner of Ammandi CO LTD και μέλος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου, Έλληνας επιχειρηματίας στην Ουγκάντα αναφέρθηκε στην δραστηριότητα της εταιρείας του η οποία στα έξι χρόνια λειτουργία της μετατράπηκε από μια μικρή εμπορική εταιρεία στο Ν. Σουδάν σε:

- έναν σημαντικό περιφερειακό παράγοντα με παρουσία σε δυο χώρες με δυνατότητα διανομής αποθήκευσης και υποστήριξης και κάθε χώρα

- σε ένα σχεδόν αποκλειστικό αντιπρόσωπο με την ευρωπαϊκή ήπειρο με κέντρο ενοποίησης/εφοδιαστικό στην Αθήνα.

- Ιδιοκτήτη σημαντικών περιουσιακών ιδιοκτησιών στην Ελλάδα και το Ν. Σουδάν

- σημαντικό εξαγωγέα προϊόντων της Ουγκάντα στο Νότιο Σουδάν, και

- κάτοχο ενός σημαντικού επενδυτικού σχεδίου για την δημιουργία μονάδας παραγωγής χυμού TETRAPAK στην Ουγκάντα σε εγκαταστάσεις οι οποίες αποκτήθηκαν πρόσφατα.

Τέλος, προέτρεψε τους επιχειρηματίες να ερευνήσουν και να δοκιμάσουν να ενταχθούν σε επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα.

Ο Κωνσταντίνος Ζαιμης Business Development of Viohalco S.A. και μέλος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, ανέφερε ότι η Αφρική ήταν και παραμένει μια άγνωστη ήπειρος για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Τα όποια αντανακλαστικά ανέπτυξαν οι Έλληνες επιχειρηματίες κατά τη διάρκεια της 10ετούς οικονομικής κρίσης της χώρας δεν ήταν δυστυχώς αρκετά για να κατευθύνουν τους έμπειρους Έλληνες επιχειρηματίες και τα προϊόντα τους στις πολυπληθείς αγορές της Αφρικής. Η Ουγκάντα των 45 εκατ. κατοίκων αποτελεί μια φιλόξενη αγορά, μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης περιφερειακής αγοράς που την συμπληρώνουν η Κένυα, η Ρουάντα, η Τανζανία και σταδιακά το Νότιο Σουδάν που προσπαθεί να χτίσει την οικονομία του. Η Ουγκάντα έχει πάρα πολλές ευκαιρίες να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις και να αξιοποιήσει τη τεχνογνωσία των Ελλήνων επιχειρηματιών. Τομείς που μπορούν να απασχολήσουν ελληνική τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό είναι οι επενδύσεις σε κατασκευές κατοικιών, επεξεργασία τροφίμων, συσκευαστήρια φρούτων και λαχανικών, τυροκομία, επεξεργασία και συσκευασία κρεάτων, αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, διάφορες υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, υπηρεσίες με drones, κ.ο.κ. Τομείς για εξαγωγικό εμπόριο είναι τα τρόφιμα, φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα, μηχανήματα, χημικά, δίχτυα και συναφή προϊόντα για καλλιέργειες όπως αρδευτικά συστήματα, συσκευαστήρια, αρχιτεκτονικά προϊόντα κ.ο.κ.

Προέτρεψε τους Έλληνες επιχειρηματίες να μελετήσουν στόχους και προϊόντα, να προβούν σε ενδελεχή προετοιμασία, με επιμονή και υπομονή και επι τόπου έρευνα για συνεργάτες και αντιπροσώπους. Φυσικά αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει ικανό αριθμό επισκέψεων στην Ουγκάντα για εξοικείωση με την αγορά και τη τοπική κουλτούρα για τα στελέχη των διευθύνσεων εξαγωγών και τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Με την ενεργοποίηση της Ενιαίας Αφρικανικής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών των 54 χωρών, οι δυνατότητες για συναλλαγές και εμπόριο πολλαπλασιάζονται και οι γειτονικές αγορές διευκολύνονται. Επιπλέον, η πανδημία έδωσε ένα πλεονέκτημα στις Αφρικανικές χώρες παρέχοντας την ευκαιρία να αναπτύξουν μεταξύ τους πιο στενούς εμπορικούς δεσμούς, και να ενισχύσουν τα μεταξύ τους εμπορικά δίκτυα.

Τέλος, σημείωσε ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πολυετές σχέδιο που να ενώνει όλους τους θεσμικούς παράγοντες και τα όποια διαθέσιμα υποστηρικτικά εργαλεία σε ένα κοινό στόχο προς όφελος των εξαγωγικών επιχειρήσεων αλλά και των Ελλήνων επιχειρηματιών που τολμούν να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια σε τρίτες χώρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ