Enterprise Greece: Ευκαιρίες για τους Έλληνες εξαγωγείς στη Βραζιλία

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος των διαδικτυακών ενημερωτικών ηλεκτρονικών εκδηλώσεων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) για τις στρατηγικές εξαγωγικές αγορές στόχους το 2021.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στην εκδήλωση: "Doing Business in Brazil - COVID 19 Challenges and Opportunities", την οποία διοργάνωσε η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Ελληνικού Προξενείου στο Σάο Πάολο, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις στην αγορά της Βραζιλίας για τις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά "παρότι το διμερές εμπόριο Ελλάδος-Βραζιλίας βρίσκεται ακόμη σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξής του, δεδομένου ότι τα παραδοσιακά προϊόντα και οι υπηρεσίες της χώρας μας απολαμβάνουν αναγνώρισης και θαυμασμού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής".

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η έναρξη των εμβολιασμών παγκοσμίως και η προσδοκώμενη υποχώρηση της πανδημίας, καθιστούν το 2021, χρονιά δυνητικών ευκαιριών για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αγορά της Βραζιλίας.

Παρά τις δυσκολίες του 2020, το 2021 το ΑΕΠ της Βραζιλίας, αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,9%, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς τη χώρα, παρουσίαζαν αυξητική τάση κατά τα 2 τελευταία έτη πριν την πανδημία, με το 2018 η αύξηση να ανέρχεται στο 324%.

Ακόμη αναφέρθηκε ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου, τα ελληνικά προϊόντα με τις θετικότερες προοπτικές εξαγωγής στην αγορά της Βραζιλίας είναι το παρθένο ελαιόλαδο και τα παράγωγα του, τα φάρμακα, τα ορυκτά και χημικά λιπάσματα και ότι περισσότερες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, αναμένεται να δημιουργήσει και η ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Mercosur.

Η εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ανάφερε: "Η Ελλάδα πέτυχε το 2020 την επανατοποθέτησή της σε παραδοσιακές εξαγωγικές αγορές και στόχος μας είναι το 2021 να στραφεί και σε αγορές που διαθέτουν μεγάλες προοπτικές, όπως η Βραζιλία. Σε αυτές τις αγορές άλλωστε, οι ελληνικές εταιρείες χρειάζονται την πιο ενεργή στήριξη. Κλάδοι με έντονο ενδιαφέρον όπως αυτός των τροφίμων, των φαρμάκων, των λιπασμάτων και των ορυκτών, αξίζει να υποστηριχθούν, ώστε να διευρύνουν το εξαγωγικό τους αποτύπωμα στη χώρα. Η Βραζιλία αποτελεί μια δυνητικά στρατηγική αγορά για επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας".

Ο σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β', της πρεσβείας της Ελλάδος στη Βραζιλία, Μάριος Μαθιουδάκης, δήλωσε: "H Bραζιλία είναι η μεγαλύτερη οικονομία και αγορά της Νοτίου Αμερικής καθώς και από τους μεγαλύτερους καταναλωτές τροφίμων στον κόσμο. Αποτελεί μία τεράστια δυναμική αγορά και παρουσιάζει πολλές και ποικίλες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ωστόσο ταυτοχρόνως, είναι και μία δύσκολη αγορά με αρκετές ιδιαιτερότητες. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε στις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες να εξερευνήσουν την συγκεκριμένη αγορά, επιδεικνύοντας την κατάλληλη υπομονή και επιμονή.

Τα τελευταία χρόνια (2018 και 2019) παρατηρήθηκε μία αξιοσημείωτη αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές προς την Βραζιλία, όπως επίσης ένα αυξημένο ενδιαφέρον για διάφορα προϊόντα μας όπως π.χ. τα φαρμακευτικά. Ελπίζουμε αυτή η τάση να συνεχιστεί και τα προσεχή έτη, καθώς και να διευρυνθεί η ποικιλία των εξαγόμενων προϊόντων μας.

Το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Σάο Πάολο παραμένει στη διάθεση των ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών καθώς και όλων των σχετικών εξωστρεφών επιχειρηματικών φορέων που θα επιθυμούσαν να διερευνήσουν περαιτέρω την πιθανότητα δραστηριοποίησής τους στην ενδιαφέρουσα βραζιλιάνικη αγορά".