Θεόδωρος Τρύφων: Επενδύσεις και αλλαγή φαρμακευτικής πολιτικής τα "στοιχήματα" της επόμενης μέρας της πανδημίας

"Το πιο πετυχημένο μοντέλο ΣΔΙΤ είναι το παράδειγμα του συμψηφισμού του clawback με τις παραγωγικές επενδύσεις της εγχώριας βιομηχανίας φαρμάκου. Η φαρμακοβιομηχανία δίνει σε επιστροφές το 2020 1,2 δις. ευρώ, οι οποίες μαζί με την άμεση φορολογία αγγίζουν το 70% του κύκλου εργασιών της εγχώριας βιομηχανίας φαρμάκου, η οποία επιφορτίζεται με κόστη που δεν της αναλογούν. Ο συμψηφισμός του μικρού ποσού των 100 εκατ.ευρώ του clawback το 2020 οδήγησε σε 36 επενδυτικές προτάσεις ύψους 250 εκατ.ευρώ, ένα μέτρο που ευελπιστούμε να διευρυνθεί. Αυτές οι επενδύσεις από κυρίως εγχώριες, αλλά και ξένες, φαρμακοβιομηχανίες έχουν τεράστια πολλαπλασιαστική αξία για την ελληνική οικονομία. Βλέπουμε πως με ελάχιστα κίνητρα, τίθεται ένα σταθερό πλαίσιο φαρμακευτικής πολιτικής που οδηγεί σε επενδύσεις σε δομές, εκσυγχρονισμό παραγωγικών διαδικασιών και υποδομές".

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρου Τρύφων στο "R&D and Innovation in Healthcare Conference 2021" που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2021. Στο πάνελ συμμετείχαν αξιόλογοι ομιλητές, μεταξύ των οποίων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Διευθυντής της "Medicines for Europe", Adrian Van Den Hoven και ο Δημήτης Πανταζής, Πρόεδρος του ΙΦΕΤ.

Ο Θεόδωρος Τρύφων υπογράμμισε την στρατηγική σημασία της εγχώριας βιομηχανίας φαρμάκου, η οποία εξασφαλίζει την επάρκεια φαρμάκων στους Έλληνες ασθενείς. "Ζούμε σε μία ειδική περίοδο, η οποία ανέδειξε ότι η Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από τις εισαγωγές πρώτων υλών και φαρμάκων από τρίτες χώρες. Ωστόσο διαφαίνεται μια αλλαγή φαρμακευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ορίζοντα δεκαετίας, με μία προσπάθεια να δοθούν κίνητρα ώστε ένα μέρος της παραγωγής φαρμάκων να επιστρέψει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στην Ελλάδα, αντίθετα με χώρες της Ευρώπης, δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις σε φάρμακα. Κάτι που οφείλεται στην ισχυρή παραγωγή βάση που διαθέτουμε, η οποία μας επέτρεψε να καλύψουμε τις ανάγκες τριών εκατομμυρίων ασφαλισμένων" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, Θεόδωρος Τρύφων.

Ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε και στα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αναχαιτίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο ίδιος τόνισε πως "ενεργοποιήθηκαν αντανακλαστικά από την ΕΕ με το Ταμείο Ανάκαμψης, που δημιουργεί ένα σταθερό σύστημα για το μέλλον. Η αλλαγή στη φαρμακευτική πολιτική συνεπάγεται πως πρέπει να αφήσουμε στο παρελθόν τις περιοριστικές πολιτικές στο φαρμακευτικό κλάδο και να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις την επόμενη δεκαετία. Πρέπει να μπουν κανόνες για να γίνουν επενδύσεις μοναδικής πολλαπλασιαστικής αξίας. Αν αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης τότε θα μπορέσει η φαρμακοβιομηχανία να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με μοναδική προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της χώρας".

Τέλος, ο Θεόδωρος Τρύφων τόνισε την ευκαιρία που προκύπτει για τη χώρα μας, αναφέροντας "πλέον φαίνεται πως κινούμαστε στην κατεύθυνση υιοθέτησης ενός σταθερού μοντέλου, που χαρακτηρίζεται από τις υπεραποσβέσεις, την έρευνα, τις στρατηγικές επενδύσεις, το Ταμείο Ανάκαμψης και τη συνεργασία εγχώριων φορέων με διεθνών. Φαίνεται πως δημιουργείται ένα οικοσύστημα που ευνοεί και προάγει την έρευνα, ένα μοντέλο συνεργασίας επιστημόνων, βιομηχανίας, ερευνητικών κέντρων με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς. Η επόμενη μέρα για το φάρμακο θα είναι διαφορετική, καθώς πάμε σε ένα σύστημα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και επιτάχυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεων που έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων, την χρηματοδότηση νέων θεραπειών και εμβολίων και τα κίνητρα για επενδύσεις".