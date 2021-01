Eνστάσεις εργοδοτών για το πρόγραμμα "Συν-Εργασία" τον Ιανουάριο

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Με βάση το τζίρο του 4μηνου μεταξύ Σεπτεμβρίου -Δεκεμβρίου 2020 θα κριθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων να εντάξουν εργαζομένου τους στο μηχανισμό "Συν-Εργασία" για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021.

Συγκεκριμένα, με βάση σχετική κυβερνητική απόφαση, μία επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στον εν λόγω μηχανισμό για τον Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο ή και τους δύο μήνες, υπό τον όρο ότι ο τζίρος της μειώθηκε στο διάστημα Σεπτεμβρίου -Δεκεμβρίου 2020 κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με το αντίστοιχο 4μηνο πέρσι.

Αυτό προβλέπει Υπουργική Απόφαση, η οποία αναρτήθηκε μόλις προχθές στο "Διάυγεια", προκαλώντας ανησυχία σε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν προγραμματίσει την ένταξη εργαζομένων τους στη "Συν-Εργασία" κατά τον τρέχοντα μήνα (σ.σ. έχουν ήδη κάνει τις δηλώσεις της α΄φάσης), με βάση το τζίρο της περιόδου Μαρτίου -Αυγούστου 2020, καθώς δεν μέχρι πριν δύο μέρες δεν είχε γίνει καμία περί του αντιθέτου ανακοίνωση από πλευράς Υπουργείου.

Με βάση, όμως, τα δεδομένα τα οποία έθεσε η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση προ δύο ημερών, ενδεχομένως πολλές επιχειρήσεις -όπως τονίζουν στο Capital.gr κύκλοι εργοδοτικών οργανώσεων – μπορεί να αναθεωρήσουν αρνητικά τις αποφάσεις τους για ένταξη εργαζομένων στη "Συν-Εργασία".

Ένας βασικός λόγος, πέραν από τον αιφνιδιασμό τους, είναι το γεγονός ότι κατά τον Σεπτέμβριο -Οκτώβριο του 2020, δηλαδή πριν το δεύτερο lock down, καθώς λειτουργούσε "κανονικά" η οικονομία, είχε ανακάμψει ο τζίρος τους, ενώ η μείωση τζίρου που σημειώθηκε κατά τον Νοέμβριο -Δεκέμβριο του 2020, δηλαδή εν μέσω του δεύτερου lock down δεν "αρκεί" για να επιτευχθεί το κριτήριο της μείωσης του τζίρου κατά τουλάχιστον 20% σε όλο το 4μηνο Σεπτεμβρίου -Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο 4μηνο το 2019.

Υπενθυμίζεται πως η διάταξη η οποία προέβλεπε την παράταση του μηχανισμού "Συν-Εργασία" κατά 2 μήνες, δηλαδή έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, κατατέθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ψηφίστηκε πέντε μέρες αργότερα και δεν προέβλεπε καμία μεταβολή στην περίοδο αναφοράς του τζίρου.

Η μεταβολή αυτή αποτυπώθηκε ένα, σχεδόν, μήνα μετά (δηλ μετά και μάλιστα προέβλεπε μία σχετικά "απότομη" μετατόπιση της περιόδου αναφοράς του τζίρου.

Έτσι, ενώ για να ενταχθεί μία επιχείρηση στη "Συν-Εργασία" για το μήνα Δεκέμβριο (δηλαδή εν μέσω του δεύτερου lock down), θα πρέπει να είχε μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% για το διάστημα Μαρτίου-Αυγούστου 2020 (δηλαδή 2 μήνες πριν το δεύτερο lock down) σε σχέση με το αντίστοιχο 6μηνο του 2019, για να ενταχθεί ένα μόλις μήνα μετά, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2020, ενώ συνεχίζεται το δεύτερο lock down, θα πρέπει είχε μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% για όλο το προηγούμενο 4μηνο, μαζί και κατά τους δύο μήνες (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο), κατά το οποίο δεν υπήρχε lock down στη χώρα.

Το "άλμα" αυτό στους χρόνους αναφοράς του τζίρου και μάλιστα, "αναδρομικά", δηλαδή ενώ σχεδόν τελειώσει ο Ιανουάριος, ενδεχομένως να στοιχίσει την έξοδο ίσως και πολλών επιχειρήσεων από το μηχανισμό "Συν-Εργασία", προειδοποιούν στο Capital.gr εργοδοτικοί κύκλοι. Από αυτήν την άποψη, προς τη θετική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ήταν μία κίνηση όπως η διεύρυνση της περιόδου αναφοράς προς τα πίσω, δηλαδή πριν το Σεπτέμβριο.

Προθεσμίες

Κατά τα άλλα, σημειώνεται, βάσει όσων προβλέπουν σχετικές υπουργικές ανακοινώσεις, πως οι δηλώσεις για ένταξη στο μηχανισμό "Συν-Εργασία" (β΄ φάση) θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου.

Όσον αφορά στις δηλώσεις για τη "Σύν-Εργασία" (α΄φάση) για το μήνα Ιανουάριο, πρέπει να υποβληθούν έως τις 8 Φεβρουαρίου.

Eπίσης, από την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 θα καταβληθούν τα ποσά που αναλογούν στους δικαιούχους του προγράμματος για Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020 -μετά και την διαδικασία των διασταυρώσεων καθώς και το δώρο Χριστουγέννων για όλους τους μήνες μέχρι και τον Νοέμβριο 2020.

Από την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, τέλος, θα καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνια για τον Δεκέμβριο 2020.