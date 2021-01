IOBE: Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τον ρόλο της επιστήμης στην εποχή της πανδημίας

Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τον ρόλο της επιστήμης στην εποχή της πανδημίας διοργανώνει σήμερα το απόγευμα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE).

Στην εκδήλωση θα εξεταστούν θέματα όπως το πως αλλάζει η υγειονομική και οικονομική κρίση τον ρόλο της επιστήμης, πώς διαμορφώνονται οι προτεραιότητες ανάμεσα στους κλάδους και στην επιστημονική έρευνα, πώς βλέπουν την επιστήμη οι πολίτες και οι λήπτες αποφάσεων πολιτικής κα.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο κ. Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας, Professor Emeritus of Cell Biology, Harvard Medical School και Collège de France, η κ. Πηνελόπη Κουγιανού-Goldberg, Elihu Professor of Economics, Yale University και κ. Δημήτρης Μπερτσιμάς, Boeing Professor of Operations Research and Associate Dean of Business Analytics, MIT.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Βέττας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, 17:00 – 18:30, μέσω του Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=0cnyHmmK5HI).