Με κεντρικό θέμα "Forging Ahead in Challenging Times" το 31ο Greek Economic Summit

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, για 31η συνεχή χρονιά, διοργανώνει, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και σε στρατηγική συνεργασία με το U.S. Chamber of Commerce και το Atlantic Council, το Greek Economic Summit-GES2020.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 1 έως την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, σε υβριδική μορφή με ένα πολύ μεγάλο εύρος "ψηφιακών συμμετοχών” και περιορισμένη φυσική παρουσία, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Το Greek Economic Summit, πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία τριάντα χρόνια και έχει καθιερωθεί ως ένας εμβληματικός θεσμός υψηλού κύρους και σταθμός στα οικονομικά και πολιτικά δρώμενα της χώρας.

Αναφερόμενος στην 31η διοργάνωση, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος, δήλωσε: "Το Greek Economic Summit αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για το οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας εδώ και 31 χρόνια. Σε αυτή τη διαδρομή, ο παρεμβατικός του χαρακτήρας καθόρισε πολλές από τις εξελίξεις. Φέτος, στην πιο κρίσιμη περίοδο αυτής της πορείας, σε μια συνάντηση κορυφής που συνδέει και τις δύο άκρες του Ατλαντικού, με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων από όλο το φάσμα της πολιτικής και της οικονομίας αντιμετωπίζονται στον πυρήνα τους οι προκλήσεις και οι επιλογές που έχουμε για να "φύγουμε εμπρός”. #ForgingAheadinChallengingTimes, σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος, βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιακό μετασχηματισμό και δυνατές στρατηγικές συμμαχίες".

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπιρτούνιας υπογράμμισε: "To Greek Economic Summit αποτελεί ένα συνέδριο θεσμό με πολύ σημαντική επίδραση στις οικονομικό-πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στη δυναμική των σχέσεων με τους διεθνείς εταίρους. Ειδικότερα φέτος, το 31ο Greek Economic Summit, σε εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες φιλοδοξεί να γίνει μια γέφυρα διασύνδεσης ανάμεσα σε διεθνή οικοσυστήματα, ανάδειξης αναπτυξιακών πολιτικών και προώθησης πρωτοβουλιών που θα δώσουν την ώθηση προς τα εμπρός. Στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα αναπτυχθούν, είναι η διαμόρφωση μιας ουσιαστικής πλατφόρμας διαλόγου όπου θα αναδειχθεί τόσο η δυναμική τη εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ όσο και η περαιτέρω ενίσχυση του των επενδύσεων.”

Φέτος, το κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι #Forging Ahead in Challenging Times δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες της Ελλάδας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας που τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας έχουν ενταθεί. Παράλληλα, στοχεύει να αναδείξει τη δυναμική της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την οικονομική ανάκαμψη και κυρίως να ανοίξει το δρόμο για ένα, γεμάτο ευκαιρίες, μέλλον.

Συγκεκριμένα, οι πολιτικές της Ελλάδας σε αυτή την κατεύθυνση είναι η υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής στη δημόσια διακυβέρνηση, η δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, η στήριξη του ρόλου του ιδιωτικού τομέα στην προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η στροφή σε πιο εξαγωγικά αναπτυξιακά μοντέλα. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, μονόδρομο αποτελούν η υιοθέτηση σύγχρονων και βιώσιμων εκπαιδευτικών μοντέλων, η ενίσχυση και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (τουρισμός, ενέργεια, ναυτιλία, γεωστρατηγική θέση), η υιοθέτηση επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων του εξωτερικού και η ενίσχυση των περιφερειακών στρατηγικών συμμαχιών.



Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία του Covid-19 έχει δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη κρίση με εξαιρετικά σημαντικές επιπτώσεις, πέραν της υγείας, στις οικονομίες όλων των χωρών. Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, θα αναδειχθούν οι τρόποι αντιμετώπισης για την καταπολέμησή αυτής της κρίσης. Σε αυτά τα διεθνή αχαρτογράφητα νερά, τόσο η χώρα μας όσο οι εταίροι της παγκοσμίως έχουν πολύ συγκεκριμένες επιλογές στις πολιτικές που καλούνται να ακολουθήσουν και το 31οGreek Economic Summit θα τις αναδείξει στο μέγιστο βαθμό.

Το Greek Economic Summit κάθε χρόνο φιλοξενεί τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον Αμερικανό πρέσβη, υπουργούς και υφυπουργούς, τραπεζίτες, προέδρους οργανισμών και υψηλόβαθμα στελέχη από την πολιτική, ακαδημαϊκή, επιχειρηματική και δημοσιογραφική κοινότητα της Ελλάδας, των ΗΠΑ και της ΕΕ.