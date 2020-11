Πρόγραμμα ύψους 40 εκατ. ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων για στήριξη επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης

Πρόγραμμα ύψους 40 εκατ. ευρώ για την στήριξη των επιχειρήσεων της Αθήνας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, θα υλοποιήσει τους επόμενους τέσσερις μήνες ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου, για "ένα ευρύτατο πλέγμα μέτρων" μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων και το οποίο "εστιάζει σε τέσσερις παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας της Αθήνας: Επιχειρηματικότητα- Απασχόληση και κοινωνική συνοχή - Πολιτισμός -Τουρισμός και Ψηφιακό Μέλλον -Καινοτομία".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, το πρόγραμμα καταρτίστηκε σε συνεργασία με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης και για το θέμα αυτό είχαν σήμερα τηλεδιάσκεψη, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Γιάννης Ρέτσος, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης. Ειδικότερα, για την απασχόληση περιλαμβάνει χρηματοδότηση για "αναβάθμιση ψηφιακών εργαλείων παροχής υπηρεσιών των θεσμικών και παραγωγικών φορέων προς τα μέλη τους", των "επιχειρήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας για τη βελτίωση της εικόνας τους", "δημιουργία επενδυτικής ταυτότητας της πόλης (Invest in Athens) και ίδρυση και λειτουργία του Athens Film Office για την προσέλκυση μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών στην πόλη" κά. Επίσης, υποστήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας για τη δωρεάν προβολή προσφορών (Athens is Back) και δωρεάν στάθμευσης στα δημοτικά πάρκινγκ για τους καταναλωτές, δημιουργίας χάρτη και οδηγού Athens Shopping σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, σχεδιασμού ενός πρότυπου ανοιχτού κέντρου εμπορίου στην οδό Πατησίων (Open Mall Πατησίων) κά. Στον άξονα Απασχόληση-Κοινωνική Συνοχή, περιέχει "πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για άνεργους (Skills on demand), "δημιουργία ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης (Open Social Net) για τη διασύνδεση των κοινωνικών δομών του δήμου με τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών" και "ενίσχυση κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας".

Για τον Πολιτισμό-Τουρισμό, έχει δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πολιτιστική δημιουργία και έκφραση, υλοποίησης ολοκληρωμένου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης του προορισμού σε B2B & B2C κανάλια, δημιουργία Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού κά. Στον τομέα Ψηφιακό Μέλλον-Καινοτομία, περιλαμβάνει ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω του Athens Digital Lab, την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους κά.

Σε δήλωση του, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε ότι "έφτασε η ώρα των πράξεων", υπογραμμίζοντας ότι "ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρίνεται στην μεγάλη πρόκληση των καιρών". "Στηρίζουμε", πρόσθεσε, "τις οριζόντιες ενισχύσεις του κεντρικού κράτους και της περιφέρειας και προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις εξειδικευμένες ανάγκες της πόλης. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Βρισκόμαστε σε ανοιχτό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Ξέρουμε ωστόσο ότι όλα όσα χάθηκαν δεν αναπληρώνονται εύκολα. Θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια για να βρεθούμε εκεί που ήμασταν πριν την πανδημία. Πρέπει όμως να κρατηθεί το τρένο στις ράγες. Σε αυτή την κατεύθυνση θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις".