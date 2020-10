Enterprise Greece: Η Κορέα αποτελεί πολλά υποσχόμενη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα

Το πέμπτο διαδικτυακό εξαγωγικό webinar "Doing Business in South Korea - COVID 19 Challenges and Opportunities" που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στην Σεούλ ήταν αφιερωμένο στην αγορά της Νότιας Κορέας.

Τα βασικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν από το webinar, σύμφωνα με ανακοίνωση, ήταν τα εξής:

- Η Κορέα αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα που δεν έχει ακόμα εξερευνηθεί αρκετά από του Έλληνες εξαγωγείς.

- Έχει υψηλό επίπεδο ζωής και έντονη καταναλωτική νοοτροπία (Σύμφωνα με την World Bank 33,72 χιλ .δολάρια κατά κεφαλήν εισόδημα το 2019).

- Eλληνικά προϊόντα με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές είναι τα τρόφιμα και ποτά, τα κατασκευαστικά υλικά όπως το μάρμαρο, τα προϊόντα αλουμινίου και οι γούνες.

- Η Κορέα αποτελεί μια αγορά με πληθυσμό σχεδόν 52 εκατ., η οποία εκτιμά τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητα. Οι Νοτιοκορεάτες εργάζονται πολλές ώρες και αγορά, κάνουν τις αγορές τους online, επενδύουν στον υγιεινό τρόπο ζωής ενώ προτιμούν προϊόντα με έξυπνη και ελκυστική συσκευασία.

Ο κύκλος "Doing Business in…- COVID 19 Challenges and Opportunities" ξεκίνησε τον Ιούνιο με τρία webinars για την αγορά των ΗΠΑ, συνεχίσθηκε με το webinar για την Γερμανία στις αρχές Οκτωβρίου και με το σημερινό.

Η εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ανέφερε στον χαιρετισμό της "ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη, λόγω πανδημίας, περίοδο για τις οικονομίες των δύο χωρών, οι ελληνικές εξαγωγές στη Νότια Κορέα παρουσιάζουν αυξητική πορεία. Λόγω της covid-19, οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο επιθυμούν μια πιο υγιεινή διατροφή και αναζητούν οργανικά και βιολογικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν αξιόπιστους παραγωγούς. Ταυτόχρονα, είδη όπως φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα ομορφιάς, οικοδομικά υλικά και είδη ναυτιλιακού εξοπλισμού συμπληρώνουν το εξαγωγικό προφίλ της Ελλάδας. Η Νότια Κορέα είναι μια σημαντική αγορά για την Ελλάδα και είμαστε ευτυχείς που εδώ και μερικά χρόνια οικοδομούμε αργά αλλά σταθερά μια αμοιβαία επωφελή εμπορική σχέση. Σχεδόν πριν από τέσσερα χρόνια, διοργανώσαμε μια αποστολή ελληνικών εταιρειών τροφίμων στη Σεούλ, κατά τη διάρκεια της οποίας υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με την Ένωση Εισαγωγέων της Κορέας. Ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Jough, ήταν ένας από τους διακεκριμένους ομιλητές μας σήμερα, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών μας".

Ο προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Σεούλ, Κωνσταντίνος Δίκαρος τόνισε: "Σε σχέση με τις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες, η οικονομική κατάσταση στη Νότιο Κορέα εμφανίζεται σταθεροποιημένη, εν μέσω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, καθώς η χώρα αναμένεται να κλείσει το 2020 με ύφεση που δεν θα ξεπερνά το 1%. Με κάποιες ειδικές εξαιρέσεις, όπως τα αλκοολούχα και τα προϊόντα γούνας, όλες σχεδόν οι εξαγωγές μας προς τη Νότιο Κορέα σημείωσαν αύξηση, παρά την πανδημία. Παρότι οι προοπτικές δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, η Νότιος Κορέα εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ως αγορά για τις σοβαρές ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Το Γραφείο ΟΕΥ στην Σεούλ συνιστά θερμά στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνούν μαζί του χωρίς κανένα δισταγμό για οποιαδήποτε πληροφορία ή επιβοήθηση χρειάζονται".