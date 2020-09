Ικανοποίηση Σταϊκούρα για την μηδενική απόδοση στη σημερινή δημοπρασία

Την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα της σημερινής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων , με την απόδοση να διαμορφώνεται στο μηδέν – εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με μήνυμα του στο Twitter.

"Η σημερινή επιτυχής δημοπρασία 12μηνων εντόκων, με την απόδοση στο 0% - το χαμηλότερο στην ιστορία για την συγκεκριμένη ωρίμανση – επιβεβαιώνει τη συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα της Ευρωζώνης", αναφέρει στην ανάρτηση του ο υπουργός Οικονομικών και προσθέτει: "Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με μεθοδικότητα και με σύνεση".

Today's successful auction of 12-month T-bills, at a 0% yield, -the lowest ever for this maturity- confirms the prudent management of public finances and cash reserves, as also the country’s return to the Euro-area’s normality. We continue to work consistently and methodically.