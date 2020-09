Αυτά που είπε ο Πάουελ έχουν σημασία και... για την Ελλάδα

Του Γ. Αγγέλη

Αν και αναμενόμενη, η επιβεβαίωση από πλευράς Fed –μέσω της τοποθέτησης Πάουελ– ότι "επεκτείνεται” ο στόχος - όριο για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αποτελεί την επισφράγιση της εισόδου σε μία νέα φάση της κρίσης στην ήδη προβληματική κατάσταση για την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής στην αντιμετώπιση της διπλής κρίσης ύφεσης και πανδημίας.

Το νέο όριο στον στόχο πληθωρισμού της νομισματικής πολιτικής της Fed από "έως και 2% από την κάτω πλευρά του ορίου” μεταβάλλεται σε 2% κατά μέσο όρο για μία περίοδο. Που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει και το 3% αρκεί στη συνέχεια να πέσει τόσο ώστε να δημιουργεί έναν μέσο όρο 2% για την ελεγχόμενη περίοδο.

Για όλους πλέον είναι σαφές ότι η Fed θα συνεχίσει χωρίς ορατό όριο και στα δύο σκέλη χαλάρωσης της νομισματικής της πολιτικής, ήτοι και στα σχεδόν μηδενικά επιτόκια και στα "τερατώδη” προγράμματα QE.

Ένα τέτοιο περιβάλλον στις ΗΠΑ διαμορφώνει σε γενικές γραμμές την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούν όλες οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες ανεξάρτητα από το πολιτικό περιβάλλον στις ΗΠΑ μετά την 3η Νοεμβρίου, ημέρα των εκλογών για τον νέο Αμερικανό πρόεδρο.

Και ένα τέτοιο περιβάλλον αναμφίβολα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη συρρίκνωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους των χωρών με υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, ιδιαίτερα εφόσον το χρέος αυτό "αποτιμάται” σε ευρώ και παραμένει "δεσμευμένο” στο μεγαλύτερο μέρος του σε διακρατικές υποχρεώσεις (GLF) ή στον ESM. Αλλά αυτή είναι η φωτογραφία του ελληνικού δημόσιου χρέους. Η οποία σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Moody's λόγω του διεθνούς περιβάλλοντος παραμένει "αξιόπιστη” για το ορατό μέλλον. Το περιβάλλον αυτό επεκτείνει τη διάρκεια του ευνοϊκού περιβάλλοντος για την εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους, όχι μόνο του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού, καθώς διασφαλίζει αφενός χαμηλό κόστος αναχρηματοδότησης και αφετέρου διευκολυντικές συνθήκες για τις προϋποθέσεις δανεισμού αφού έχει "χαλαρώσει" τις απαιτήσεις για τις εγγυήσεις τόσο του "δανεισμού" των τραπεζών όσο και των επιχειρήσεων.

Αυτό που ακολουθεί



Η Bank of America λίγες ώρες πριν τις ανακοινώσεις Πάουελ είχε δημοσιοποιήσει την εκτίμηση ότι η Fed υπό τις παρούσες συνθήκες θα συνεχίσει με σχεδόν μηδενικά επιτόκια τουλάχιστον για 42 χρόνια...

Μια τέτοια ανακοίνωση, τη στιγμή που το χρέος των ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 23 τρισ. δολ. και ως ποσοστό του ΑΕΠ θα ξεπεράσει τουλάχιστον το 109% του ΑΕΠ για το 2020, διαμορφώνει το διεθνές περιβάλλον πέρα και ξέχωρα από την πορεία της ύφεσης και του Covid-19, καθώς το 60% και πάνω των διεθνών συναλλαγών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με το δολάριο το οποίο παραμένει παράλληλα διεθνές συναλλαγματικό αποθεματικό...

Οι ανακοινώσεις Πάουελ, λίγο πολύ έχουν προδιαγραφεί, όπως και αυτά που ακολουθούν, σε μία μελέτη του SUERF (European Money and Financial Foroum) - Φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν Κεντρικοί Τραπεζίτες και υψηλόβαθμα στελέχη του χώρου - με τίτλο Dealing with the Next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedetend policy coordination, η οποία είχε ολοκληρωθεί το 2019 με αντικείμενο την επόμενη (επερχόμενη) κρίση.

Επικεφαλής της ομάδας που συνέταξε τη μελέτη –και η οποία αποτελείται από τους επικεφαλής αναλυτές της Blackrock (που έχει προσλάβει ο Τραμπ για τη διαχείριση των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης) είναι ο Stanley Fischer, καθηγητής του MIT, ανώτατο στέλεχος της Fed (αντιπρόεδρος της Γιέλλεν) που παραιτήθηκε διαφωνώντας με την πολιτική Τραμπ (είχε παραιτηθεί από ανάλογη θέση και επί Κλίντον), παλιός Κεντρικός Τραπεζίτης στην κεντρική τράπεζα του Ισραήλ, μέντορας του Μπεν Μπερνάκι και θεωρούμενος ως ένας από τους αξιολογότερους εν ζωή κεντρικούς τραπεζίτες...

Στη μελέτη τους αυτή αναγνωρίζεται η εξάντληση (από το 2018 – 19) της δυνατότητας της νομισματικής πολιτικής να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις μίας νέας κρίσης τύπου 2018.

Ακολούθως εκφράζεται η θέση ότι και η δημοσιονομική πολιτική που θα ακολουθηθεί για τον ίδιο σκοπό θα έχει πολύ περιορισμένα αποτελέσματα.

Στη συνέχεια διατυπώνεται η τοποθέτηση ότι θα πρέπει να ακολουθήσει μία σε ιστορικά πρωτοφανές επίπεδο συνεργασία μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής προκειμένου να επιχειρηθεί η αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου για μία εκτός ελέγχου πορεία του πληθωρισμού...

Η μελέτη αυτή δημοσιοποιήθηκε από το SUERF τον Οκτώβριο του 2019.

Έναν μήνα πριν, στις 12/9 ο Μάριο Ντράγκι, "έσπρωξε” την ΕΚΤ σε μία αναπάντεχη απόφαση υιοθέτησης του νέου τακτικού QE (APP) στο τελευταίο Συμβούλιο που συμμετείχε και ο Πάουελ με λίγες εβδομάδες διαφορά δρομολόγησε το ανάλογο πρόγραμμα της Fed.

Το next downturn άρχισε να "φαίνεται” στα τέλη του 2019, ενώ 4 – 5 μήνες μετά.... εξερράγη η πανδημία του Covid-19 μπλοκάροντας την παγκόσμια οικονομία και προκαλώντας πρωτοφανή ποσοστά ύφεσης με απρόβλεπτες ακόμα και σήμερα συνέπειες...

Λίγο πολύ οι προβλέψεις της μελέτης παρά το παράδοξο των αιτίων έναρξης του "downturn” δεν αλλάζουν τα βασικά συμπεράσματα, ούτε και τα βήματα που λίγο πολύ ακολούθησαν οι Κεντρικές Τράπεζες ή οι κυβερνήσεις.

Η κίνηση δε του Παουελ να ενσωματώσει στις "ανεκτές” προβλέψεις της Fed μεγαλύτερους στόχους πληθωρισμού προκειμένου να νομιμοποιήσει την επ' αόριστον χαλαρή νομισματική πολιτική φαίνεται να ανοίγει πλέον το τελευταίο στάδιο του σεναρίου της μελέτης του κ. Stanley Fisher... Ηδη στις ΗΠΑ ο αποκαλούμενος "κακός πληθωρισμός”, ήτοι οι τιμές κρέατος, γενικά τροφίμων πρώτης ανάγκης, ή υλικών και υπηρεσιών που αφορούν στην Υγεία, την Παιδεία, τις κατασκευές έχουν πάρει την πάνω βόλτα σε ποσοστά έως και 20%.

Στη μελέτη του SUERF η "φάση” αυτή ενεργοποιεί τη μεγαλύτερη – στην ιστορία – συνεργασία μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής με βάση τη γραμμή "going direct” ήτοι την άμεση παρέμβαση Κεντρικών Τραπεζών και Κυβερνήσεων στην επιδότηση των καταναλωτικών δαπανών επιβίωσης των πολιτών με συγκεκριμένα προτεινόμενα "εργαλεία”, για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Μ. Βρετανία και την Ιαπωνία...

Διαβάστε ακόμη:

* Υπάρχει πραγματικό... φάντασμα πληθωρισμού;