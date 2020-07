3rd InvestGR Forum 2020: Η έννοια του Σκοπού (Purpose) για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Στο τελευταίο πάνελ της δεύτερης ημέρας των εργασιών του 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position, συζητήθηκε κατά πόσον η έννοια του Σκοπού (Purpose) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα και τη βελτίωση της εικόνας της ως επενδυτικού προορισμού.

Στο εξαιρετικά ενδιαφέρον και ασυνήθιστο πάνελ, με θέμα: "State and Corporate Purpose: The new asset of Greece to attract foreign investments" και συντονιστή τον δημοσιογράφο, κ. Απόστολο Μαγγηριάδη, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της JTI, κ. Victor Crespo, η Franchise Country Director Greece, Cyprus, Malta της The Coca-Cola Company, κα Λίλιαν Νεκταρίου και ο κ. Χρήστος Τσόλκας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Συγγραφέας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, μίλησε για τη σημασία του Σκοπού στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αναφερόμενος στη συμβολή των μεταρρυθμίσεων στον αστικό ιστό για την προσέλκυση επενδύσεων και έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: "Σήμερα, η ανάπλαση της Ομόνοιας δημιουργεί τις συνθήκες και βοηθά στη δημιουργία ξενοδοχείων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Άρα, μιλάμε για μεγαλύτερη προσέλκυση τουριστών. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε, με διάλογο και διαβούλευση, και για τα επόμενα βήματα του Μεγάλου Περιπάτου, αποδεικνύοντας ότι επενδύουμε στις παρεμβάσεις που έχουν πολλαπλά οφέλη".

Στη συνέχεια, ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Αθήνα στην προσπάθεια της χώρας να προσελκύσει επενδύσεις, αναφέροντας ως παράδειγμα όσα έγιναν στον Δήμο των Αθηναίων στην περίοδο της πανδημίας: "Η εικόνα της χώρας άλλαξε σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Κι αυτό, γιατί η Ελλάδα επέδειξε διαχειριστική επάρκεια και ικανότητα, μέσα και από τη συνεννόηση των κομμάτων. Η κρίση, όμως, συνέβαλε και ως καταλύτης σε πολλές αλλαγές. Π.χ., στον Δήμο της Αθήνας πήραμε γρήγορα πολλές πρωτοβουλίες, όπως η ψηφιοποίηση υπηρεσιών του Δήμου ή τα έργα οδοποιίας και οι μεγάλες επιχειρήσεις καθαριότητας. Άρα, οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην πρωτεύουσα της χώρας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επενδυτικής προοπτικής της", για να καταλήξει: "Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι ότι η Ελλάδα και η Αθήνα αποτελούν σοβαρό και ασφαλή επενδυτικό προορισμό".

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JTI, κ. Victor Crespo, παρουσίασε πώς η εταιρεία του αντιλαμβάνεται τη θέση και τον δικό της Σκοπό στο πλαίσιο του κλάδου των προϊόντων καπνού στην Ελλάδα, λέγοντας ότι: "Δεδομένου ότι η JTI είναι η 2η εταιρεία στην Ελλάδα και η μοναδική διεθνής εταιρεία με εγχώρια παραγωγή συμβατικών προϊόντων καπνού, συνεισφέροντας κάθε χρόνο περισσότερο από το 2% του συνόλου της είσπραξης φόρων του Δημοσίου, στοχεύουμε στη διαρκή βελτίωση παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιοτικής στάθμης, θέτοντας τους καταναλωτές στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας".

Στη συνέχεια της παρέμβασής του, ο κ. Crespo ανέλυσε πώς η JTI αξιολογεί την επένδυσή της, προ διετίας, στην εξαγορά της ΣΕΚΑΠ, αναφέροντας ειδικότερα: "Για την JTI, η επένδυση στη ΣΕΚΑΠ αντιμετωπίζεται ως στόχος μακράς πνοής, με τη συνεχή και συστηματική επένδυση για την αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη του εργοστασίου, με αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών".

Καταλήγοντας, ο κ. Crespo περιέγραψε τη συνεισφορά της εταιρείας του στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Οι στόχοι της JTI συντάσσονται με αυτούς της κυβέρνησης, καθώς συμβάλλουμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της βελτίωσης του δείκτη εξαγωγών, εστιάζοντας σε τομείς με προστιθέμενη αξία. Παράλληλα, στηρίζουμε σταθερά και με συνέπεια εδώ και 40 χρόνια την αγροτική επιχειρηματικότητα με την προμήθεια των διεθνούς φήμης ποιοτικών ελληνικών καπνών".

Η Franchise Country Director Greece, Cyprus, Malta της The Coca-Cola Company, κα Λίλιαν Νεκταρίου, εξήγησε πώς η εταιρεία της αντιλαμβάνεται την έννοια του Σκοπού, τονίζοντας ότι: "Η έννοια της ανάπτυξης που συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία και στην προστασία του περιβάλλοντος (purposeful growth), συνιστά κάτι πολύ πιο βαθύ και ουσιαστικό από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πρόκειται για την άρρηκτη σύνδεση του ρόλου και της λειτουργίας των εταιρειών µε την κοινωνία και τους πολίτες. Για όλους εμάς στην Coca-Cola, η ανάπτυξη με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον συνδέεται άμεσα με την ανάγκη της συνεργασίας µε άλλες εταιρείες, την πολιτεία, την κοινωνία και µη κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς μόνον έτσι μπορούν να προκύψουν ουσιαστικές λύσεις στα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, αλλά και ο κόσμος."

Στη συνέχεια, η κα Νεκταρίου περιέγραψε πώς η Coca-Cola συμβάλλει, σε εθνικό επίπεδο, σε "Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα”, αναφέροντας ειδικότερα: "Πιστεύουμε πως Ένας Κόσμος Χωρίς Απορρίμματα είναι εφικτός. Έτσι, μέσα από την κοινωνική πλατφόρμα "Zero Waste Future”, πραγματοποιούμε δράσεις ανά την Ελλάδα με γνώμονα την παρέμβαση, την εκπαίδευση σε θέματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας και την αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών απέναντι στα απορρίμματα".

Ακολούθως, η κα Νεκταρίου ανέλυσε πώς ο Σκοπός συνδέεται με την υποστήριξη της κοινωνίας, λέγοντας ότι: "Στην Coca-Cola πιστεύουμε πως κάθε εταιρεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, και των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει να είναι ενεργό και υπεύθυνο μέλος και να βρίσκεται στο πλευρό τους, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ευημερία τους".

Ο κ.Χρήστος Τσόλκας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Συγγραφέας, ανέλυσε πώς αντιλαμβάνεται την έννοια του ευρύτερου Σκοπού, δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων εταιριών που το επιχειρηματικό τους μοντέλο στηρίζεται ή περιστρέφεται γύρω από τον "σκοπό".

Στη συνέχεια, ο κ. Τσόλκας παρέθεσε "Διαδρόμους Ευκαιριών", πεδία δηλαδή στα οποία θα μπορούσε η Ελλάδα να εστιάσει και να χτίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ώστε να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, αναφέροντας ειδικότερα την εξ αποστάσεως εργασία ξένων υπηκόων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με τη μεσογειακή διατροφή και τη μετεγκατάσταση συνταξιούχων άλλων χωρών μεσαίου και υψηλού οικονομικού προφίλ με προσφορά υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Τσόλκας εξήγησε πώς ένας Εθνικός Σκοπός μπορεί να λειτουργήσει ως γονιμοποιητικό στοιχείο για την αντιστροφή του brain drain, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Οι ταλαντούχοι που έφυγαν δε θα αργήσουν να επιστρέψουν, αν διαπιστώσουν ότι υπάρχει όραμα, σοβαρός, συνεπής και συστηματικός σχεδιασμός και δράσεις, που καλύπτουν έμπρακτα τις γενεσιουργές αιτίες της φυγής τους. Αξιοκρατία, γρήγορο κράτος, ισχυροί θεσμοί, ευνοϊκή φορολογία για ατομική και συλλογική ανάπτυξη, φρέσκιες ιδέες και, πάνω από όλα, σταθερότητα".

