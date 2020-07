Οι 3+4 στόχοι της Κομισιόν για πράσινες & ψηφιακές επενδύσεις – Oι όροι για το πακέτο των 32 δισ.

Της Δήμητρας Καδδά

Επενδυτικό κενό 18 δισ. ευρώ ετησίως από τα χρόνια των μνημονίων επιπλέον των επιπτώσεων της πανδημίας του 2020 καλείται να καλύψει το νέο σχέδιο ανάκαμψης που συζητείται και σήμερα στο συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Κομισιόν και το ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με την παρουσίαση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο η μεγάλη εξαέρωση δεν προκλήθηκε τόσο στο πεδίο των δημοσίων επενδύσεων αλλά στις τοποθετήσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτών και σε μικρότερο βαθμό των επιχειρήσεων. Παραμένει επίσης το έλλειμμα σε παραγωγικότητα, το τεράστιο πρόβλημα στα κόκκινα δάνεια αλλά και οι χαμηλές επιδόσεις σε εξαγωγές και στην πορεία του εμπορικού ισοζυγίου.

Όπως έγινε σαφές από τους εκπροσώπους της Κομισιόν που ήταν ομιλητές στο συνέδριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (European Semester e-Conference on Greece: Stimulating a recovery through investments, digital transformation and green economy), στο νέο πακέτο από το οποίο η Ελλάδα δικαιούται έως 32 δισ. ευρώ (επιπλέον των κονδυλίων του ΕΣΠΑ), οι επενδύσεις θα πρέπει να συνδυάζονται με μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να πηγαίνουν "χέρι χέρι" όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Θα υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και ορόσημα τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν με την Κομισιόν. Σημειώνεται πως τα έργα όλων των κρατών πρέπει να συνδέονται με τις 2 πολιτικές της Ε.Ε. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Οι στόχοι για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Ο κ. Κοστέλο προέβη στην παρουσίαση των 3 στόχων για την πράσινη και των 4 για τη ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδος με παραδείγματα δεικτών μέτρησης. Αναλυτικά, στην παρουσίασή του θέτει ως στόχους για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας:

1. Περιβάλλον. Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Στην Ελλάδα η διαδικασία υγειονομικής ταφής φτάνει στο 80% και το 15% ανακυκλώνεται, έναντι μέσου όρου της ΕΕ 45% και 37%.

2. Ενέργεια:. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι κατά 3% υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ λόγω της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

3. Μεταφορές. Ο ελληνικός στόλος μεσαίων και βαρέων φορτηγών οχημάτων είναι μεταξύ των παλαιότερων στην ΕΕ (στα 18,7 έτη στην Ελλάδα έναντι μέσου όρου ΕΕ 11,7 ετών).

Στο πεδίο της ψηφιακής μετάβασης αναφέρει ως στόχους:

1.Επίδοση στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI). Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 2η θέση από το τέλος στην ΕΕ.

2. Υποδομές συνδεσιμότητας και επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Υστερεί έναντι των εταίρων της ΕΕ.

3. Βαθμός ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων. Είναι πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ (π.χ. χρήση υπηρεσιών cloud γίνεται μόνο από το 7% των επιχειρήσεων έναντι του 18% στην ΕΕ)

4. Χρήση ψηφιακών υπηρεσιών από το Δημόσιο. Οι δείκτες έχουν αρχίσει να βελτιώνονται μειώνοντας το χάσμα με την ΕΕ, αλλά οι επιδόσεις παραμένουν από τις χαμηλότερες στην ΕΕ (π.χ. το 39% χρησιμοποιεί υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έναντι 67% μέσου όρου της ΕΕ)

SOS για τη δυσκολία απορρόφησης

Όπως έγινε σαφές από την πλευρά της Κομισιόν η πιο μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει πλέον η ελληνική οικονομία είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό πακέτο επαρκώς ούτως ώστε να μην υπάρξει απώλεια κονδυλίων. Δηλαδή να καταφέρει να απορροφήσει ένα 3πλάσιο σε αξία (σε σχέση με αυτά που έχει συνηθίσει) πακέτο το οποίο θα έχει και ειδικούς όρους.

Μάλιστα, η Ελληνική πλευρά κατέστησε σαφές χθες μέσω του προϊσταμένου του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη ότι δεν πρέπει να "περάσουν" πολιτικά οι αλλαγές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζητούν τα κράτη του "βορά" και δυσκολεύουν ακόμη πιο πολύ το εγχείρημα. Ειδικά η πρόταση που μειώνει τη διάρκεια του σχεδίου από τα 4 στα 2 έτη.

Ο κ. Πατέλης επιπλέον παρουσίασε 4 από τους βασικούς άξονες του υπό διαμόρφωση σχεδίου ανάκαμψης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση μιλώντας για ένα συνεκτικό σχέδιο με κεντρική εποπτεία που θα καταθέσει η κυβέρνηση στα μέσα Οκτωβρίου. Προανήγγειλε επίσης πως στα μέσα της άλλης εβδομάδας θα κατατεθεί η πρώτη πρόταση της ομάδας των "σοφών".

Επιπλέον Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε το πακέτο μέτρων στήριξης των 24 δισ. ευρώ που έχουν ήδη ληφθεί και προανήγγειλε ότι σύντομα θα κατατεθεί στους θεσμούς πρόσθετες παρεμβάσεις τις οποίες θα εφαρμόσει η κυβέρνηση για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος του ΣΟΕ Μιχάλης Αργυρού παρουσίασε τα πεδία παρεμβάσεων τα οποία θα στηρίξουν την ανάπτυξη.

Από την πλευρά της η Κομισιόν έκανε σαφές ότι προς το παρόν η "ρήτρα γενικής διαφυγής" επιτρέπει τα εν λόγω μέτρα προσαρμογής και είναι καλοδεχούμενα (σ.σ. υπονοώντας πως θα υπάρχει ευελιξία και το 2021). Αλλά, μεσοπρόθεσμα, όταν ομαλοποιηθούν οι συνθήκες έγινε σαφές πως η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε ισορροπημένες δημοσιονομικές πολιτικές για να διαφυλάξει τη βιωσιμότητα του χρέους.

Ο επικεφαλής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας συνοψίζοντας την 1η ημέρα του συνεδρίου επισήμανε τις αναφορές για τις προκλήσεις που παραμένουν αλλά και για το πώς θα αξιοποιηθεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανέφερε πως το συνέδριο λαμβάνει χώρα σε μία σημαντική στιγμή λόγω των αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν στην Ευρώπη της προετοιμασίας που πρέπει να κάνει η Αθηνά.