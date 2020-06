Enterprise Greece: Διαδικτυακό Επενδυτικό Webinar Doing Business in the USA –COVID 19 Challenges and Opportunities

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο διαδικτυακό εξαγωγικό webinar, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Ουάσιγκτον και απευθυνόταν σε στελέχη ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών με ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στην αγορά των ΗΠΑ. Στο webinar συμμετείχαν 160 περίπου εταιρείες από διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Η Εταιρεία, αφουγκραζόμενη την αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου για την μετά COVID19 εποχή, αποφάσισε τη διοργάνωση σειράς webinars που θα απευθύνονται σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και σε συνεργασία με τα Γραφεία Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών και Προξενείων ανά τον κόσμο, συστήνουν αγορές που διαθέτουν προοπτική.

Ο κύκλος αυτός ξεκίνησε με την σειρά για τις ΗΠΑ στις 11 Ιουνίου 2020 και το webinar "Doing Business in the USA – COVID 19 Challenges and Opportunities", το οποίο παρείχε στους συμμετέχοντες συνολική ενημέρωση για δραστηριοποίησή τους στην συγκεκριμένη αγορά, ενώ η σειρά των ΗΠΑ ολοκληρώνεται με τα επόμενα δύο webinars που αφορούν τη χώρα.

Συγκεκριμένα, το webinar στις 24/06 θα εστιάσει στον κλάδο των Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων και στις 30/06 στον κλάδο της Τεχνολογίας. Τα webinars εστιάζουν στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας κατά την επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στις ΗΠΑ, εν μέσω COVID19.

Επισημαίνεται ότι τα webinars δεν έχουν κόστος συμμετοχής και είναι ανοιχτά για όλους τους επιχειρηματίες και τα στελέχη στο χώρο των εξωστρεφών επιχειρήσεων, και θα καλύψουν μία σειρά από χώρες "στόχους" για το εξωτερικό εμπόριο μέχρι το τέλος του έτους.

Η Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Enterprise Greece, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

"Καθώς αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, γίνεται αντιληπτό ότι νέες προκλήσεις εμφανίζονται για το επιχειρείν ανά τον κόσμο. Η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας αποτελεί βασική λύση του προβλήματος της απόστασης και σχετικών επιπτώσεων COVID19.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ είναι ένας πολύτιμος εμπορικός εταίρος και μια δυναμική εξαγωγική αγορά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει απότομη αύξηση των εξαγωγών καθώς και ενδιαφέρον από πολλαπλούς κλάδους προς την Αμερική. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο, η προσπάθεια υποστήριξης των επιχειρήσεων μας να ξεκινήσει από την συγκεκριμένη αγορά.

Σύντομα ακολουθούν κι άλλα webinars, καθώς και ποικίλες ψηφιακές δράσεις σε συνεργασία με τα Εμπορικά και Οικονομικά Γραφεία των Πρεσβειών μας ανά τον κόσμο για το εξωτερικό εμπόριο.

Ο Παναγιώτης Δερμετζόγλου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, Επικεφαλής του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων στην Ουάσιγκτον, δήλωσε τα εξής:

"Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Ουάσιγκτον, για παροχή συνεχούς έγκυρης ενημέρωσης σε ελληνικές επιχειρήσεις ως προς την αγορά Η.Π.Α., συνδιοργανώσαμε με την Εταιρεία Enterprise Greece (EG) το σεμινάριο "Doing Business in the U.S.A., Covid-19 Challenges andOportunities", και συγχαίρουμε τους ιθύνοντες της EG για την πρωτοβουλία δημιουργίας της σχετικής σειράς σεμιναρίων.

Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί στις Η.Π.Α., λόγω της κρίσης πανδημίας covid-19, θεωρούμε ότι η διοργάνωση του εν λόγω σεμιναρίου ήταν εξαιρετικά επίκαιρη, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης σημασίας της αμερικανικής αγοράς για τις ελληνικές εξαγωγές (6η εξαγωγική αγορά Ελλάδος το 2019).

Εν μέσω των ρευστών συνθηκών του υπό διαμόρφωση "next newnormal" επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις Η.Π.Α., οποίο χρήζει συνεχούς διερεύνησης για ανάπτυξη επαφών και εντοπισμό κατάλληλων ευκαιριών, παραμένουμε στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για κάθε δυνατή συνδρομή μας.