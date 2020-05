Επίτροπος Εμπορίου ΕΕ: Η κρίση του κορονοϊού θα επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο

Η αλληλεγγύη είναι το βασικό συστατικό για να ξεπεραστεί η κρίση της πανδημίας που έχει παραλύσει την παγκόσμια οικονομία, επεσήμανε ο Phil Hogan, Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, στην εισαγωγική του ομιλία στη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο Επίτροπος παραδέχτηκε πως η κρίση αυτή θα επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο. Ο Phil Hogan τόνισε πως τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. πρέπει να βρουν τρόπους για να μην εξαρτώνται από τα εκάστοτε παιχνίδια εξουσίας. Επίσης, επεσήμανε την ανάγκη να θεσπιστούν νέοι διεθνείς κανόνες που θα εμποδίζουν κράτη αλλά και εταιρείες να εκμεταλλεύονται κρίσεις, όπως είναι η πανδημία του κορονοϊού. Όμως, τόνισε ο Phil Hogan, αυτό δεν πρέπει να γίνει με κανόνες προστατευτισμού ούτε θυσιάζοντας τις ανοιχτές αγορές.

Ο Επίτροπος είπε πως για να διασωθούν επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση πρέπει να υπάρξει ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον στο παγκόσμιο εμπόριο. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα πως η Ευρώπη είναι ανοιχτή για επενδύσεις, είναι ανοιχτή στο παγκόσμιο εμπόριο αλλά συγχρόνως έχει τα εργαλεία για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις της και το εργατικό δυναμικό της.

Ο Κώστας Φραγκογιάννης, Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στο ερώτημα του συντονιστή της συζήτησης Alan Beattie, World Trade Editor, Financial Times, για το αν είναι εφικτό η Ε.Ε. να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία, είπε πως η πανδημία θέτει υπό αμφισβήτηση ακόμα και την ίδια την παγκοσμιοποίηση και δείχνει πως είναι λάθος να αναβάλλουμε τολμηρές αποφάσεις.

Ο Κώστας Φραγκόγιαννης μίλησε για την ανάγκη συνεργασιών και εξέφρασε την άποψη πως τώρα η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να δείξει πως μπορεί ενωμένη να βγει από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα σύστημα που θα μας συνοδεύει και στο μέλλον, προέβλεψε, αλλά οι κανόνες του παιχνιδιού θα πρέπει να αλλάξουν. Ο προστατευτισμός και ο εθνικισμός δεν αποτελούν τη λύση, τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας.

Η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, επεσήμανε πως στόχος είναι να βρεθεί η χρυσή τομή και είπε πως οι ψηφοφόροι της τής λένε πως επιθυμούν να επιστρέψει η χώρα στον προστατευτισμό, γιατί έτσι θα νιώσουν πιο ασφαλείς. Και είναι γεγονός, είπε η κ. Ασημακοπούλου, πως οι πράσινες λωρίδες λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, και οι Ευρωπαίοι πολίτες είχαν τα προϊόντα που χρειαζόντουσαν, μάσκες, ιατρικό υλικό, η Ευρώπη προστάτεψε τους πολίτες της με αυτό τον τρόπο. Τόνισε ακόμα πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου αλλά και τις εναλλακτικές οδούς για την προμήθεια των προϊόντων που χρειάζεται, χωρίς να πέφτει θύμα σκοπιμοτήτων και εκβιασμών. Η Ευρώπη δεν θέλει να βρεθεί ανάμεσα στην Κίνα και στις ΗΠΑ και τον πόλεμο που διεξάγεται μεταξύ τους.

Ο Peter Sandler, Director at DG trade (Resources, Information, and Policy Coordination), επεσήμανε πως η πανδημία έφερε στο προσκήνιο προβλήματα που ήδη υπήρχαν, όπως είναι ο εμπορικός πόλεμος Κίνας – ΗΠΑ. "Πρέπει να φτιάξουμε ένα σχέδιο για να έχουμε επιλογές και να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε εταιρείες και τα κράτη, τόνισε, και να υπάρξει σεβασμός στις αρχές μας και τα ανθρώπινα δικαιώματα".

Ο Victor do Prado, Director Council and Trade Negotiations Committee, WTO, είπε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να μελετήσει τις αλλαγές, και την ιδέα της στρατηγικής αυτονομίας, την οποία αποζητά η Ευρώπη. Ο Victor do Prado εξήγησε πως δεν πρέπει να μπερδεύει κανείς τον προστατευτισμό με την προστασία, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο.

Ο Eckart von Unger, Deputy Head / Department External Economic Policy, The German Business Representation of the Federation of German Industries in Brussels, υποστήριξε πως είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, τόνισε πως στη Γερμανία κάθε δεύτερη δουλειά στηρίζεται αποκλειστικά στις εξαγωγές, και εξήγησε πως η οικονομία της χώρας του εξαρτάται και από την Κίνα αλλά και από τη Βόρεια Ιταλία και από άλλες χώρες στις οποίες εξάγει τα προϊόντα της η Γερμανία. Ο von Unger εξέφρασε την ανησυχία του για την άνοδο του εθνικισμού και τον αριθμό των ανθρώπων που υποστηρίζουν τον προστατευτισμό, και αναφέρθηκε και στην έντονη παρέμβαση του κράτους, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στις άλλες χώρες για να στηριχθεί η ιδιωτική οικονομία. Και τόνισε το γεγονός πως συχνά το εμπόριο χρησιμοποιείται και ως μοχλός πίεσης και ως αφορμή για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει επιμείνουμε στον Ευρωπαϊκό Τρόπο διατήρησης των εμπορικών σχέσεων, σε μια ανοιχτή και ελεύθερη αγορά, με κανόνες και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, εξήγησε ο Eckart von Unger.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Hanns-Seidel Foundation, και μεταδόθηκε ζωντανά στο δίκτυο του Ιδρύματος στη Γερμανία.

Τη συζήτηση μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς σε replay στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=TFluFe4lTm0.