Πέτερ Αλτμάιερ: Η Γερμανία θα εντείνει τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Την πρόθεση της Γερμανίας να αξιοποιήσει τη θετική συγκυρία που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία, με στόχο την τόνωση των γερμανικών επενδύσεων στη χώρα, εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας, Πέτερ Αλτμάιερ, μιλώντας στο πλαίσιο του "Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ -Όραμα και ευκαιρίες επενδύσεων", που πραγματοποιείται σήμερα στο Βερολίνο, με ευθύνη υλοποίησης του Φόρουμ ανέλαβε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK e.V.) και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων (BDI e.V.).

Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο πλαίσιο του Φόρουμ, σημείωσε ότι: "Η Ελλάδα προσφέρεται για επενδύσεις σε τομείς, όπως η φαρμακοβιομηχανία, η διαστημική τεχνολογία όπου η χώρα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης, η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, η διαχείριση απορριμμάτων, ο τουρισμός και η αγροτική οικονομία".

Με ισχυρότερο ρόλο

Κατά την ομιλία του, ο Γερμανός Υπουργός, κ. Αλτμάιερ, σημείωσε ότι η Ελληνική οικονομία βιώνει ένα νέο κύκλο οικονομικής ανάκαμψης. "Ως χώρα επιθυμούμε να έχουμε ενεργό επενδυτικό ρόλο και το βασικότερο όλων είναι να συνεννοηθούμε για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Οι γερμανικές επιχειρήσεις παραμένουν στην Ελλάδα από τους πιο σημαντικούς επενδυτές", σημείωσε ο Γερμανός Υπουργός, για να προσθέσει ότι: "Δεν θα επιτρέψουμε σε τρεις χώρες να πάρουν το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων στην Ελλάδα". Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε δε, στο Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας, που υπέγραψαν σήμερα στο πλαίσιο του Φόρουμ η ΔΕΗ με τη γερμανική RWE, στον τομέα της ενέργειας, τονίζοντας ότι η Γερμανία θα επιδιώξει να υπάρξουν ανάλογες επενδύσεις σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας. "Οι δύο κυβερνήσεις έχουμε χρέος να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις", ανέφερε ο κ. Αλτμάιερ.

Κατά τον κ. Αλτμάιερ, δύο αγορές που θα μπορούσαν να συνεργαστούν επενδυτικά Ελλάδα και Γερμανία είναι η οινοπαραγωγή, αξιοποιώντας τις καλές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, όπως και η ηλεκτροκίνηση. "Έως το 2030, ένας μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα είναι ηλεκτρικά και θα θέλαμε οι μπαταρίες που θα χρειαστούν να παράγονται στην Ελλάδα, ώστε να μην παραδώσουμε ένα μέρος της προστιθέμενης αξίας στην Ασία", διευκρίνισε ο κ. Αλτμάιερ.

Τέλος, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ζήτημα, ο κ. Αλτμάιερ σημείωσε ότι: "Μπορεί η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα να είναι δύσκολη, ωστόσο οι ελληνικές αρχές τα καταφέρνουν στη φύλαξη των συνόρων. Εκφράζω την αλληλεγγύη της γερμανικής κυβέρνησης προς την Ελλάδα".

Νέες επενδυτικές συμφωνίες

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας για την προοπτική των ελληνογερμανικών επενδυτικών σχέσεων, έφερε κι αυτός ως παράδειγμα της διμερούς συνεργασίας, την υπογραφή σήμερα, στο πλαίσιο του Φόρουμ, Μνημονίου Κατανόησης και Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και της RWΕ, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας απολιγνιτοποίησης, αλλά και την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα καθώς, όπως σημείωσε, "η Ελλάδα περνά στην πρώτη ταχύτητα απολιγνιτοποίησης στην ΕΕ".

Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε ότι "σήμερα, εκδόθηκαν οι άδειες για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας και την αποθήκευσή της σε μπαταρίες, επί ελληνικού εδάφους", ενώ προανήγγειλε ότι "εντός του Μαρτίου η κυβέρνηση θα νομοθετήσει την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης ενεργειακών επενδύσεων, ώστε το διάστημα που απαιτείται να περιοριστεί κάτω από τους 6 μήνες".

Ο κ. Γεωργιάδης ανέδειξε τη συμβολή του γερμανικού λαού, της γερμανικής κυβέρνησης και της γερμανικής βουλής στο να ξεπεράσει η Ελλάδα την κρίση και να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. "Την περίοδο εκείνη υπήρξαν και πολλές παρεξηγήσεις, όπως συνήθως συμβαίνει στις δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα παρέμεινε στο ευρώ και, σήμερα, μεγάλες γερμανικές εταιρείες έχουν εμπιστευθεί την ελληνική οικονομία επενδύοντας σε αυτή, όπως η DT στον OTE, η Fraport σε 14 περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και η KfW που χρηματοδότησε με 100 εκατ. τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις", είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων υπογράμμισε ότι "το 2019, το ΑΕΠ αυξήθηκε, εντός στόχων, κατά 1,94% κι οι αγορές εμπιστεύονται την Ελλάδα", ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι "το μέλλον της Ελλάδας είναι εξαιρετικά λαμπρό, παρά τις όποιες αντιξοότητες. Οι κρίσεις έρχονται και παρέχονται, ωστόσο το ζητούμενο είναι να αξιοποιείς τις ευκαιρίες για να κερδίζεις από αυτές".

Τέλος, ο Έλληνας Υπουργός ευχαρίστησε τον Γερμανό ομόλογό του, κ. Altmaier, για όσα ανέφερε στην ομιλία του για το μεταναστευτικό.

Στο μεταξύ νωρίτερα, ο Dr. Martin Wansleben, CEO DIHK, ανοίγοντας τις εργασίες του Φόρουμ, σημείωσε ότι η γερμανική οικονομία εκτιμά ιδιαίτερα τις θυσίες, με τις οποίες η Ελλάδα πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια μια σειρά ιδιαιτέρως σημαντικών μεταρρυθμίσεων. "Αποκτούμε μεγάλο σεβασμό για τα όσα έγιναν στην Ελλάδα, με την οποία θεωρούμε ότι η Γερμανία έχει κοινή πορεία", ανέφερε ο Dr. Wansleben, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικοί και των δύο χωρών υποστηρίζουν την αγορά κι εμείς οφείλουμε να φροντίσουμε για την τόνωση των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων.

Από την πλευρά του ο κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός, Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στάθηκε στις σημαντικές υπεραξίες που κρύβει η Ελλάδα, τονίζοντας ότι: "Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 162 συνδεόμενες γερμανικές επιχειρήσεις, με ετήσιο τζίρο 8,3 δισ. ευρώ και 29.000 άμεσα και έμμεσα απασχολούμενους, ενώ οι καθαρές άμεσες επενδύσεις την περίοδο της κρίσης 2008 – 2018 ανήλθαν σε 6 δισ. ευρώ. Η χώρα κρύβει σημαντικές υπεραξίες. Η γεωπολιτική της θέση σε συνδυασμό με τη πολιτική και οικονομική σταθερότητα και τη βούληση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις ήδη υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις, αναδεικνύουν την χώρα ως ένα πρόσφορο επενδυτικό προορισμό".



Αναφερόμενος στην κρίση χρέους της χώρας, ο κ. Μαραγκός σημείωσε ότι: "Η ελληνική κοινωνία μετά από τρία μνημόνια, 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και μια σειρά επώδυνων μεταρρυθμίσεων παρουσιάζεται πιο ώριμη από ποτέ να υποστηρίξει ένα ελπιδοφόρο επενδυτικό εγχείρημα, το οποίο θα στρέψει την χώρα προς μία νέα εποχή περισσότερο δημιουργική, πολλά υποσχόμενη για όλους τους εμπλεκόμενους επενδυτές, επιχειρηματίες και εργαζόμενους".

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο του Φόρουμ τοποθετήθηκαν οι:

Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ



Ήδη, φέτος, θα λάβουμε μια σειρά από μέτρα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, παρέχοντας στην αγορά εγγυήσεις για σχεδιαζόμενες επενδύσεις, όπως και για το εμπόριο. Επίσης, σχεδιάζουμε να στηρίξουμε επενδύσεις και στο πεδίο της Ενέργειας και το Κλίμα, με κεφάλαια συνολικής αξίας 400 εκατ. ευρώ για την παραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας, ενώ εκτιμούμε ότι τα ενεργειακά projects θα απορροφήσουν και ιδιωτικές επενδύσεις αξίας 600 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στους τομείς που οδηγούν την ελληνική οικονομία. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή, είμαστε ωστόσο προσεκτικοί σε ανάλογες χρηματοδοτήσεις, ώστε μέσα από κάθε σχετική επένδυση να διασφαλίζεται ο στόχος για το κλίμα.

Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και την Τεχνολογία



Στο πεδίο της τεχνολογίας και της έρευνας η κυβέρνηση δρομολογεί τρεις δράσεις. Η πρώτη αφορά στην "Πολιτεία της καινοτομίας", η οποία θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες από τη Διυπουργική Επιτροπή για ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ εταιρειών που επενδύουν στο R&D, startups και σχημάτων τύπου spin-off. Η δεύτερη έχει να κάνει με την πλατφόρμα νεοφυών επιχειρήσεων, μέσω της οποίας θα διαμορφωθούν οι πολιτικές υπέρ των startups και η τρίτη προβλέπει τη θέσπιση μέτρων στήριξης όσων εταιρειών επενδύουν στην έρευνα και την τεχνολογία. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υπερτριπλασιάσει τα κίνητρα για δαπάνες στο R&D.

Αλεξάνδρα Σδούκου Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο επεξεργαζόμαστε με μεθοδικότητα. Η υλοποίησή του θα απορροφήσει σημαντικά κεφάλαια, προερχόμενα τόσο από ευρωπαϊκά προγράμματα, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η υλοποίηση των σχετικών δράσεων προϋποθέτει εργαλεία χρηματοδότησης, όπως εξάλλου εξειδικευμένη τεχνογνωσία στο βαθμό που οι δρομολογούμενες επενδύσεις βασίζονται στη χρήση νέων τεχνολογιών. Πρόκειται για τεχνογνωσία, την οποία μπορεί να μας παράσχει η Γερμανία, λόγω της μεγάλης εμπειρίας της και των επενδύσεων υψηλού κόστους που έχει υλοποιήσει στον ενεργειακό τομέα.

Dieter Straub, Head of Corporate & Banks Unit Investments Team for Greece, European Investment Bank



Η Ελλάδα προσφέρεται για την εφαρμογή projects, τα οποία να βασίζονται στις νέες τεχνολογίες, όπως και για γενικότερα για την υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων. Η European Investment Bank αναζητεί τη χρηματοδότηση ανάλογων επενδυτικών δράσεων και θεωρεί ότι παραδείγματα όπως η Τήλος, η οποία εξασφάλισε την ενεργειακή της αυτονομία, θα πρέπει να έχουν συνέχεια. Για την Ελλάδα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποθήκευση ενέργειες κρύβουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.



Dr. Lutz-Christian Funke, Secretary General of KfW Banking Group



Η KFW στηρίζει ελληνογερμανικά joint ventures, ιδιαίτερα σε όσα εξ αυτών η γερμανική συμμετοχή είναι τουλάχιστον 50%. Τα επενδυτικά αυτά σχήματα, θα μπορούν να απευθυνθούν στην KfW για τη χρηματοδότησή τους, όπως και να στηριχθούν από το γερμανικό τραπεζικό σύστημα. Επίσης, το πρόγραμμα χρηματοδότησης της KfW περιλαμβάνει και startups, κυρίως όσα είναι εστιασμένα σε ενεργειακές επενδύσεις, όπως η παραγωγή ενέργειας, οι έξυπνες πόλεις κι η ηλιακή ενέργεια. Στην αγορά ενέργειας πρέπει να εμπλακούν πολλές χώρες με σκοπό τις μεταξύ τους εισαγωγές και εξαγωγές κι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο πεδίο αυτό.

Σημειώνεται ότι τη διεξαγωγή του Φόρουμ αποφάσισαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του κ. Κ. Μητσοτάκη, πέρυσι το καλοκαίρι, στο Βερολίνο, ενώ η διοργάνωση υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών, τελώντας υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, Άδωνι Γεωργιάδη και του Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, Peter Altmaier.