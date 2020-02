ΥΠΟΙΚ: Στήριξη επιχειρήσεων λόγω κοροναϊού με ρήτρα μη απολύσεων

Της Δήμητρας Καδδά

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ολοκληρώνει με ταχύ ρυθμό την προετοιμασία του για να αντιμετωπίσει το πλήγμα που δέχθηκαν ή μπορεί να δεχθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι από τον κοροναϊό, με το "βλέμμα" όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στις Βρυξέλλες.

Η έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup με τη διευρυμένη σύνθεση των "27" μέσω τηλεδιάσκεψης στις 4/3, την οποία ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του Συμβουλίου Μάριο Σεντένο, θα είναι το πρώτο βήμα προκειμένου να συντονισθούν οι εθνικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού, αλλά και να συζητηθούν πιθανές δημοσιονομικές διευκολύνσεις, τις οποίες ζητά και η Αθήνα.

To take stock of recent econ/fin developments and coordinate national responses to the spread of the #COVID19, I have decided to organize a conference call of the Eurogroup + (including non-€ member states) on 4 March. pic.twitter.com/fhhgW5db64