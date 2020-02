Ρέγκλινγκ για τις ηχογραφήσεις Βαρουφάκη: "Λυπούμαστε για την παραβίαση της εμπιστευτικότητας"

Αμήχανα χαμόγελα προκάλεσε στους αξιωματούχους του Eurogroup ερώτηση για τις ηχογραφήσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Βαρουφάκη.

"Δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω, πολιτικά είναι κάτι που μας λυπεί", δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ. "Λυπούμαστε για την παραβίαση της εμπιστευτικότητας, την ίδια στιγμή θεωρώ πως έχει χρησιμοποιήσει ότι ο ίδιος θεωρούσε ενδιαφέρον στο βιβλίο που δημοσίευσε", ανέφερε.

Η επιδημία του κοροναϊού στην Κίνα και ο αντίκτυπος στην οικονομία της Ευρωζώνης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών σήμερα στις Βρυξέλλες.

"Αν και κάποιοι κίνδυνοι (στην ανάκαμψη) έχουν κάπως υποχωρήσει, μεταξύ αυτών το Brexit και οι εμπορικές αντιπαραθέσεις, η πρόσφατη επιδημία του κοροναϊού αποτελεί στοιχείο ανησυχίας και είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή", δήλωσε ο Σεντένο στη συνέντευξη Τύπου.

"Η επιβράδυνση είναι ακόμα μαζί μας και συμφωνήσαμε να συντονίσουμε [τις δράσεις μας] εάν υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω πολιτική απάντηση", πρόσθεσε.

Ο Φινλανδός Τόμας Σαρανχέιμο εξελέγη νέος πρόεδρος του Euro Working Group (EWG) στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, όπως ανακοίνωσε ο Μάριο Σεντένο με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

"Ο Τόμας είναι ένας έμπειρος αξιωματούχος με ισχυρό οικονομικό ιστορικό", αναφέρει ο Σεντένο στην ανάρτηση του. "Κατά τη θητεία του ως μέλος του EWG και της φινλανδικής Προεδρίας είχε δείξει την ισχυρή του ικανότητα να καταλήγει σε συμβιβασμούς. Η ατζέντα μας για τους επόμενους μήνες είναι απαιτητική, ιδίως με τα νέα βήματα [που πρέπει να γίνουν] για να ολοκληρωθεί η οικονομική και νομισματική ένωση. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί του για να φέρουμε εις πέρας αυτό το έργο".

