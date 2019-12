Βράβευση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Κίνα

Την εξαιρετική τιμή να βραβευθεί στο Πεκίνο, στο πλαίσιο του συνεδρίου με την ονομασία "The Belt and Road Global Chambers of Commerce and Associations Conference (GCCAC 2019)”, είχε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Πρόκειται για το σπουδαιότερο συνέδριο που διοργανώνεται στην Κίνα σχετικά με τα Επιμελητήρια ανά τον κόσμο και τη συνεργασία αυτών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ONE BELT ONE ROAD (Ο Δρόμος του Μεταξιού) του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών τιμήθηκε με το βραβείο "Foreign Global Chamber of Commerce of Friendship and Cooperation", μαζί με Επιμελητήρια και Ενώσεις από Ρωσία, Καναδά, Μογγολία, Γερμανία, Μαλαισία και Αυστρία.

Η μεγάλη διάκριση για το Ε.Ε.Α. ήρθε ως αποτέλεσμα της σημαντικής του δράσης στην εξωστρέφεια της Ελλάδας και ειδικά στις δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στην Κίνα.

Σημαντικό ρόλο για τη διάκριση του Ε.Ε.Α. και τη βράβευσή του στο GCCAC 2019, υπό την επίβλεψη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων της Κίνας, είναι η συμμετοχή του στην πρωτοβουλία 17+1 της Κινεζικής Κυβέρνησης για τα Επιμελητήρια. Το Ε.Ε.Α. ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην πρωτοβουλία 17+1 αναλαμβάνει πρεσβευτής σε μια υψηλής σπουδαιότητας πρωτοβουλία και συνεργασία που στόχο έχει να αυξήσει το διμερές εμπόριο ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κίνα και τις λοιπές 16 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η επαφή του Ε.Ε.Α. με την Κίνα είχε ξεκινήσει από το 2016 όταν και με σειρά ενεργειών υποστήριξε την είσοδο της ALIBABA στην ελληνική αγορά και συνεχίστηκε με σειρά επαφών με αντιπροσωπείες Κινέζων από Επιμελητήρια και τοπικές Κυβερνήσεις με στόχο την προώθηση των διμερών εμπορικών σχέσεων.

Χατζηθεοδοσίου: Το έργο του ΕΕΑ αναγνωρίζεται πλέον και εκτός συνόρων

"Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για αυτή τη βράβευση, καθώς το έργο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών αναγνωρίζεται πλέον και εκτός συνόρων και μάλιστα από μία χώρα που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει σύγχρονη επιχειρηματικότητα", αναφέρει σε δήλωση του ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και προσθέτει: "Η σχέση που έχουμε χτίσει με την Κίνα είναι σχέση ουσίας, καθώς είμασταν το Επιμελητήριο που πρώτο έφερε σε επαφή πριν από λίγα χρόνια την Alibaba με την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσβλέποντας στην ενίσχυση του επιχειρείν. Επίσης το ΕΕΑ συμμετέχει στην κίνηση "17+1", δηλαδή στην συνεργασία μεγάλων ευρωπαϊκών επιμελητηρίων με την κινέζικη πλευρά.

Ταυτόχρονα όμως η απονομή αυτού του βραβείου μας γεμίζει και με περισσότερες ευθύνες. Ως Επιμελητήριο οφείλουμε να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά για να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσω της επιτυχημένης πορείας των επιχειρήσεων. Ήδη ετοιμαζόμαστε να ενισχύσουμε τα μέλη μας για τη δημιουργία e–shop, ενώ προχωρούμε και σε εκπόνηση 10 μελετών για τη στήριξη ορισμένων κλάδων. Η προσπάθεια συνεχίζεται…".

Μοναδικός Έλληνας που έδωσε το "παρών" στην εκδήλωση ήταν ο κ. Γιώργος Φλωράς, ο οποίος έχει ισχυρούς δεσμούς με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο παρελθόν στην προσπάθεια δημιουργίας διαύλου επικοινωνίας με την Alibaba. Ο κ. Φλωράς ήταν και αυτός που, λόγω της παρουσίας του στο Πεκίνο ως προσκεκλημένος της εκδήλωσης, παρέλαβε το Βραβείο του Ε.Ε.Α.

Το συνέδριο διεξήχθη στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2019 υπό την επίβλεψη της ALL-CHINA FEDERATION of INDUSTRY and COMMERCE, της αντίστοιχης Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων της Κίνας και της βασικής εφημερίδας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας PEOPLE’s DAILY.

Συνδιοργανωτής είναι ένα από τα μεγαλύτερα Επιμελητήρια της Κίνας, το China General Chamber of Commmerce και υποστηρικτής η επίσημη ιστοσελίδα της Κινεζικής Κυβέρνησης για τον Δρόμο του Μεταξιού (ONE BELT ONE ROAD), www.yidaiyilu.gov.cn.

Η ALL-CHINA FEDERATION of INDUSTRY and COMMERCE έχει υπό την σκέπη της 3.416 Ομοσπονδίες και 18.916 Επιμελητήρια σε ολόκληρη την Κίνα καθώς και συνεργασία με 400 Οργανισμούς, Πρακτορεία και Επιμελητήρια διεθνώς.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 κυβερνητικοί εκπρόσωποι της Κίνας, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από 100 χώρες, μεγάλος αριθμός Πρεσβευτών στην Κίνα. Τα περίπτερα του συνεδρίου και τα 25 forums επισκέφθηκαν πάνω 30.000 άτομα.