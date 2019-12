Χ. Θεοχάρης: Στόχος μας ένα ανθρωποκεντρικό τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης

Στις προοπτικές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στην ανάγκη στροφής του προς την ποιότητα και τη βιωσιμότητα, στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθεί το Υπουργείο Τουρισμού αλλά και στις προκλήσεις που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο με την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου, αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στην ημερίδα "Next is Now 2019 - Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση. Δυνατότητες και Προοπτικές", που πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, τόνισε "βασικός στόχος είναι να απαγκιστρωθούμε από τον μαζικό τουρισμό και να πάμε σε ένα ανθρωποκεντρικό τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης, που θα αφουγκράζεται τα "θέλω" των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και θα διαφυλάττει το περιβάλλον, την παράδοση και την ιστορία μας".

"Η στροφή στην ποιότητα, στη βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία ενός προϊόντος που δε θα αποκλείει κανέναν τουρίστα όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που για να πετύχει απαιτείται η συστράτευση όλων των εμπλεκομένων μερών", είπε ο Υπουργός Τουρισμού.

Όπως τόνισε στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι να χαράσσει τη στρατηγική της επόμενης ημέρας, σε συνεργασία με τον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. "Πρέπει να φύγουμε από τη λογική της συγκυριακής ανάπτυξης" είπε ο Υπουργός Τουρισμού "και αυτό δε γίνεται από την μια ημέρα στην άλλη. Πρέπει η πολιτική ηγεσία, οι τουριστικοί φορείς, ο ιδιωτικός τομέας και οι εργαζόμενοι, να δουλέψουμε από κοινού για να το επιτύχουμε αυτό. Δηλαδή να δουλέψουμε ως ομάδα και το σχέδιο να γίνει κτήμα όλων μας".

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε: "η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ προσωπικά και όλη η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού θα σταθούμε δίπλα σε όλες τις προσπάθειες που κάνουν οι ξενοδόχοι για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας".

"Είναι ώρα για πράξεις και όχι για λόγια το χρωστάμε στην πατρίδα μας, το οφείλουμε στις επόμενες γενιές", σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χάρης Θεοχάρης.