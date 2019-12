Κόκκινα δάνεια και ψηφιακός μετασχηματισμός οι μεγάλες προκλήσεις για τις τράπεζες

Της Νένας Μαλλιάρα

Με έμφαση στο σχέδιο Ηρακλής που η κυβέρνηση αναμένεται να περάσει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, ανέλυσαν την κατάσταση και τις προοπτικές των τραπεζών οι τραπεζίτες σε ενότητα για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Οι τραπεζίτες αναφέρθηκαν επίσης στην πρόκληση της χρηματοδότησης της οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών.

Στο πάνελ των τραπεζιτών συμμετείχαν ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα Γιώργος Ζαββός, ο πρόεδρος της Eurobank Γιώργος Ζανιάς, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς.

Ξεκινώντας τη συζήτηση ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Ζαββός επεσήμανε την ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση κινήθηκε για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, καθώς μετά από χρόνια στασιμότητας ετοίμασε σε μόλις έξι εβδομάδες το σχέδιο για τον Ηρακλή, το απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Σεπτεμβρίου, η DGCom έδωσε το πράσινο φως στις 10 Οκτωβρίου και μέσα σε ένα μήνα η κυβέρνηση ετοίμασε το σχετικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.

"Προωθούμε μια συστημική λύση που θα αντιμετωπίσει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ύψους 30 δισ. ευρώ έναντι κρατικών εγγυήσεων 12 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια λύση που στηρίζεται στις αγορές, δεν επηρεάζει τους φορολογούμενους, δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση, είναι καινοτόμα καθώς για πρώτη φορά χώρα με μη επενδυτική βαθμίδα δίνει δυνατότητα στις τράπεζές της να βγουν στις αγορές και να αντλήσουν χρηματοδότηση με τα ομόλογα του Ηρακλή. Παράλληλα αυτό γίνεται σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή συγκυρία, καθώς μετά την αλλαγή κυβέρνησης έχει ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των αγορών, ενώ και διεθνώς υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς ομολόγων, σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων" είπε ο κ. Ζαββός.

Όπως τόνισε, ο Ηρακλής έχει την τεράστια εμπιστοσύνη των επενδυτών, μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε από τις ευρωπαϊκές αρχές και θα αποτελέσει έναυσμα για την αναγέννηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα προκειμένου αυτός να στηρίξει τις αναπτυξιακές προσπάθειες της χώρας.

"Έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα αλλά δεν τελειώσαμε. Μετά τον Ηρακλή η κυβέρνηση θα προωθήσει στη Βουλή νομοσχέδιο που αφορά την κεφαλαιαγορά. Κεφαλαιαγορά και Χρηματιστήριο χρειάζονται ριζική αναγέννηση λόγω των πρόσφατων σκανδάλων που έχουν αμαυρώσει την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό", σημείωσε ο κ. Ζαββός.

Αναφερόμενος στον Ηρακλή ο κ. Ζαββός είπε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η λειτουργία του νόμου για την εφαρμογή του καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια τέτοια αγορά.

"Το δημόσιο δεν θα έχει μια εξ απαλών ονύχων εποπτεία, αλλά μια συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών και της διαχείρισης των τιτλοποιήσεων. Για τον σκοπό αυτόν θα υπάρχει ειδική ομάδα παρακολούθησης στο ΥΠΟΙΚ, κοντά στον ΟΔΔΗΧ, για τον συντονισμό της αγοράς των διαχειριστών. Με τον Ηρακλή ενισχύεται όχι μόνο η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών (λόγω της διακράτησης των senior Ομολόγων που θα μετρούν ως εποπτικά κεφάλαια) αλλά αυτές θα μπορούν να αντλήσουν και κεφάλαια, καλύπτοντας τις υποχρεώσεις MREL. Σε έναν χρόνο ή λίγο παραπάνω τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν διαφορετικά business plans και να προσαρμοστούν στη ψηφιακή αλλά και στην κλιματική αλλαγή" είπε ο κ. Ζαββός, τονίζοντας ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στρατηγική της Ευρώπης για την τραπεζική ένωση και την ένωση κεφαλαιαγορών και να αφήσει αποτύπωμα επιτυχίας στην ευρύτερη της Ελλάδος γεωγραφική περιοχή.

Οι τράπεζες έχουν πετύχει σημαντική πρόοδο αλλά αυτή δεν φτάνει, ανέφερε ο πρόεδρος της Eurobank Γιώργος Ζανιάς. "It takes two to tango. Χρειάζεται από την πλευρά της οικονομίας επιτάχυνση της ανάπτυξης ώστε να ενισχυθεί και η υγιής ζήτηση για νέα δάνεια. Η μεγαλύτερη πρόκληση πλέον για τις τράπεζες είναι το εισόδημα που εισρέει σε αυτές και δημιουργεί εσωτερικό κεφάλαιο" είπε ο κ. Ζανιάς, υπονοώντας την πρόκληση της συρρίκνωσης των πηγών εσόδων για τις τράπεζες.

"Από την πλευρά των τραπεζών, βρισκόμαστε στο σημείο που η στόχευση μετακινείται από τη διαχείριση της ‘bad bank’ στην ‘good bank’. Δηλαδή φεύγουμε από το πώς θα διαχειριστούμε το πρόβλημα των NPLs και επανερχόμαστε στον στόχο της χρηματοδότησης της οικονομίας". Ο κ. Ζανιάς είπε ότι ο Ηρακλής θα βοηθήσει στο να μειωθεί σημαντικά το κόστος του πιστωτικού κινδύνου, πράγμα που σημαίνει ότι θα ενισχυθεί η κερδοφορία και η δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου από τις τράπεζες, οπότε αυτές θα μπορούν να γίνουν και πιο τολμηρές στις χρηματοδοτήσεις.

Αναφορικά με το σχέδιο της Eurobank για τη μείωση των NPLs ο κ. Ζανιάς είπε ότι τα αποτελέσματα θα φανούν στα μεγέθη του πρώτου τριμήνου του 2020, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας θα μειωθεί στο 15-16%.

Βρισκόμαστε στην αρχή ενός ενάρετου κύκλου. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου. "Η αναδιάρθρωση των τραπεζών βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν επιτευχθεί σημαντικά οφέλη και θα βοηθηθεί από την περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν λύσει το πρόβλημα του ύψους των κεφαλαίων (σ.σ. δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας) τα οποία υπερβαίνουν το 16%. Ο Ηρακλής θα είναι game changer. Τα επόμενα δυο χρόνια θα είναι σημαντικά για τη μείωση των NPLs ώστε οι τράπεζες να επανέλθουν στην πραγματική δουλειά τους που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας". Υπάρχει μεγάλη ρευστότητα, κανένα project που θα είναι bankable δεν θα μείνει χωρίς χρηματοδότηση και οι τράπεζες είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες για το project του Ελληνικού" είπε ο κ. Μεγάλου.

Αναφερόμενος στις εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του κόσμου και είναι και για τις τράπεζες ευκαιρία να δώσουν μακροπρόθεσμο δανεισμό σε λογικό L/V (loan to value).

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς αναφέρθηκε στις βραχυπρόθεσμες και μεσομακροπρόθεσμες προκλήσεις για τις τράπεζες, δίνοντας έμφαση στη μείωση των NPLs, στη χρηματοδότηση της οικονομίας, στη ρευστότητα και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αναφερόμενος στον Ηρακλή και στη συμβολή που θα έχει στη μείωση των NPLs ο κ. Μυλωνάς είπε ότι έχουμε ακόμη δρόμο στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις τράπεζες και τους θεσμικούς επενδυτές και επεσήμανε ενδεικτικά τον 106β που είναι το κύριο εργαλείο για να συμφωνηθούν ρυθμίσεις σε επιχειρήσεις.

"Το να φύγουν κόκκινα δάνεια από τους ισολογισμούς των τραπεζών δεν σημαίνει ότι έχουν φύγει και από τις ισολογισμούς των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση" είπε ο κ. Μυλωνάς εστιάζοντας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

"Ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζών αλλάζει, τα καταστήματα πρέπει να αποκτήσουν ρόλο συμβούλου καθώς οι απλές συναλλαγές θα γίνονται μέσω τηλεφώνου. Το back office των τραπεζών θα αυτοματοποιηθεί ενώ το front office θα πρέπει να ασχοληθεί με την εμπειρία στον πελάτη. Οι τράπεζες πρέπει να είμαστε αξιόπιστες στις συμβουλές και τις υπηρεσίες μας και να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία. Ο πελάτης πρέπει να έχει πάντα δίκιο και οι τράπεζες να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας και την κουλτούρα τους" κατέληξε ο κ. Μυλωνάς.