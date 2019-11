Τσακίρης: Ειδικό ταμείο για τη "σπορά" της καινοτομίας

Τη δημιουργία ειδικού ταμείου για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εξήγγειλε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Τσακίρης μιλώντας στην 4η θεματική ενότητα "Έρευνα, καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας: το ελληνογερμανικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας" στο πρώτο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Καινοτομίας, με τίτλο "Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης - Μία ελληνογερμανική συνεργασία", το οποίο διοργανώνουν από κοινού το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Στη διάρκεια αυτής της θεματικής ενότητας αναδείχθηκε η ελληνογερμανική συνεργασία στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας σε επίπεδο κυβερνήσεων.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Τσακίρης τόνισε: "χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα και στην ΕΕ για να κρατήσουμε τη θέση που έχει η Ευρώπη διεθνώς. Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες είναι μεγάλες. Όμως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε σε ένα περιβάλλον συνεργατικής καινοτομίες" τόνισε ο κ. Τσακίρης.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή εμπειρία των χρηματοδοτήσεων της καινοτομίας και της έρευνας μέσα από ειδικά ταμεία τόνισε ότι και στην "Ελλάδα είναι στα άμεσα πλάνα η δημιουργία ειδικού ταμείου ώστε να χρηματοδοτήσει στο στάδιο της "σποράς” την καινοτομία μέσα από την αναπτυξιακή τράπεζα όπως και το να δημιουργήσουμε επιταχυντές".

Αναφερόμενος στην ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της έρευνας επεσήμανε ότι είναι η πλέον επιτυχημένη διμερής συνεργασία στον τομέα που έχει κάνει η ΓΓΕΕΤ ήδη από τη δεκαετία του 1970. "Στο πλαίσιο αυτό έχουν στηριχθεί 642 κοινά ερευνητικά έργα και έχουν υπογραφεί και 18 πρωτόκολλα συνεργασίας" ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας κ. Thomas Rachel, ανέφερε ότι οι επιτυχημένες καινοτομίες χρειάζονται έρευνα σε ανώτατο επίπεδο, καθώς οι υψηλές αποδόσεις στην επιστήμη και στην έρευνα, είναι που χτίζουν τη βάση για ένα επιτυχημένο οικονομικό και καινοτόμο σύστημα. Σχολιάζοντας το ελληνογερμανικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας σημείωσε ότι, αποτελεί ήδη από το 2013 ένα φωτεινό σηματοδότη της διμερούς συνεργασίας. "Μέχρι τώρα πραγματώθηκαν /πραγματώνονται 47 έργα με εταίρους από το επιχειρείν και την επιστήμη. Η Γερμανία και η Ελλάδα επενδύουν στο πρόγραμμα σχεδόν 14 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για δράση που εστιάζει στη ιδιαίτερη σημασία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών” τόνισε και πρόσθεσε ότι κατά το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του κοινού προγράμματος, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στο:

- Να επιλέξουν θέματα, που είναι μεγάλης σημασίας για τη Γερμανία, την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, όπως η ενέργεια, η υγεία, η πληροφορική, οι βιοεπιστήμες, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

- Να ενταχθούν νέοι επιστήμονες από νωρίς και με υπευθυνότητα σε διεθνή ερευνητικά έργα.

- Να συμπορεύονται με τις εξελίξεις στα ευρωπαϊκά πλαίσια.

- Να υπάρχει συνεργασία μεταξύ επιστήμης και επιχειρείν από τις δύο χώρες.

Ο κ. Thomas Rachel συμπλήρωσε ότι την άνοιξη του 2020 πρόκειται να παρουσιαστούν κάποια αποτελέσματα των τωρινών προγραμμάτων στη διάρκεια ενός Midterm-Meeting στο Βερολίνο, ενώ αναφερόμενος στους συμμετέχοντες στο πάνελ, επεσήμανε ότι εκπροσωπούν άκρως επιτυχημένα έργα του πρώτου ερευνητικού προγράμματος.

Στη θεματική ενότητα της ημερίδας μίλησαν για όψεις της διμερούς συνεργασίας ο Δρ. Gerrit Füldner, Κέντρο Fraunhofer για Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας ISE, Δρ. Martin Roeb, DLR Ινστιτούτο Έρευνας Ηλιακής Ενέργειας, ο Καθ. Δρ. Hubert Heinelt, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Darmstadt, ο Καθ. Δρ. Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο Καθ. Δρ. Κώστας Ν. Μπαξεβάνης, Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του καρκίνου στο Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος Σάββας", ο Αν. Καθ. Δρ. Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Manuel Molina Vogelsang, Κέντρο Fraunhofer για το Διεθνές Μάνατζμεντ και την Οικονομία της Γνώσης και ο κ. Γιώργος Στρογγυλόπουλος, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος".

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Φόρουμ, στον τομέα της Ενέργειας και Κινητικότητας, η Siemens ΑΕ διοργάνωσε το workshop: "Ιntroducing innovation for sustainable islands: The Kythnos Smart Island project” και η Software Competitiveness International, το workshop: Software in Greece: an integral factor of the international Innovation value chain”.

- Στον τομέα της Υγείας, οι Bayer Ελλάς ΑΕ και Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ διοργάνωσαν workshop με θέμα: "A start-up journey in Health Sector”.

- Στον τομέα IT–Telecommunications διοργανώθηκαν δύο workshops με θέμα: "OTE Group Research Activities on 5G”, του Ομίλου ΟΤΕ και "Space made in Greece” από την OHB Hellas μον. ΕΠΕ.

Επίσης, στο πλαίσιο του Φόρουμ παρουσιάστηκαν ελληνικές νεοφυείς εταιρίες, εκπρόσωποι των οποίων είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το κοινό μέσα από δεκάλεπτα pitch events, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του Φόρουμ γερμανικές και ελληνικές εταιρίες παρουσίασαν τα καινοτόμα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο μιας διαδραστικής έκθεσης στο φουαγιέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Σημειώνεται ότι σκοπός του Φόρουμ ήταν να αναδείξει τα συστατικά, που συνετέλεσαν στις ιστορίες επιτυχίας των δύο χωρών σε διάφορους τομείς στο πλαίσιο της καινοτομίας, να δοθεί το έναυσμα για διαδραστικές δραστηριότητες, να έρθουν σε επαφή εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιριών με εκπροσώπους των νεοφυών επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, να προκύψουν νέες ελληνογερμανικές συνεργασίες.