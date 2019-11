"Άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις", λέει η πρέσβης της Κίνας

Ένα "νέο κεφάλαιο" στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα άνοιξε μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ στην Αθήνα και την υπογραφή των δεκαέξι διμερών συμφωνιών, επεσήμανε η πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Αθήνα, Ζανγκ Κιγιούε, μιλώντας στο συνέδριο Thessaloniki Summit.

"Αυτή την εβδομάδα, όχι μόνο πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματα μας προς την Ανατολή, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα θα έλεγα ότι η Ανατολή ήρθε στη Δύση" είπε η πρέσβης της Κίνας στη χώρα μας, αναπτύσσοντας το θέμα της ομιλίας της, "Looking to the East", με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Σι Τζιπίνγκ στην Αθήνα.

Η πρέσβειρα της Κίνας χαρακτήρισε "πολύ επιτυχημένη" την επίσκεψη του προέδρου της Κίνας στην Ελλάδα και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα την οποία επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Κίνας σε αυτό το ταξίδι του. "Θεωρώ ότι αυτή η επίσκεψη, μετά από τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις που έγιναν, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών μας, ενίσχυσε τις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις της Κίνας με την Ε.Ε." πρόσθεσε.

"Πάρα πολύ επιτυχημένη" χαρακτήρισε η πρέσβης της Κίνας και την επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κίνα, η οποία προηγήθηκε χρονικά της επίσκεψης του κινέζου προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, ενώ παρέπεμψε και σε δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη που έγιναν στη Σαγκάη για τις προσδοκίες από την κινέζικη επένδυση της Cosco στη χώρα μας, και την προοπτική του λιμανιού του Πειραιά.

"Υπεγράφη μια συμφωνία να εφαρμοστεί το master plan για το λιμάνι του Πειραιά. Πριν λίγους μήνες, η κυβέρνηση ενέκρινε το master plan και η Cosco θα δεσμεύσει 611 εκ. δολάρια για την επένδυση στον Πειραιά. Θα δούμε μεγαλύτερη ανάπτυξη στο λιμάνι" είπε η κ. Κιγιούε.

H ομιλήτρια αναφέρθηκε και στις δεκαέξι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ της Ελλάδας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε διάφορους τομείς, στην επιχειρηματικότητα, στον τουρισμό, στην "πράσινη" και "καθαρή" ενέργεια, στον πολιτισμό, στη δρομολόγηση απευθείας πτήσης Αθήνας - Σαγκάης, στο άνοιγμα ελληνικού προξενείου στην επαρχία Σετσουάν της Κίνας, στην εγκατάσταση κινέζικης εμπορικής τράπεζας στην Ελλάδα, στην εξαγωγή του ελληνικού κρόκου και του ελληνικού ακτινιδίου στην Κίνα, κλπ.. Υπογράμμισε ότι η υπογραφή των συμφωνιών και η προετοιμασία μιας επίσκεψης "αυτού του μεγέθους, αυτής τη κλίμακας" ήταν ένα εγχείρημα που απαιτούσε πολύ δουλειά και προετοιμασία, αλλά τελικώς έγινε πράξη.

"Υπήρχε περιορισμένος χρόνος, αλλά τελικά, γίναμε μάρτυρες υπογραφής δεκαέξι συμφωνιών, που υποδεικνύουν και τις κατευθύνσεις για το πώς θα κινηθούμε στο μέλλον στις διμερείς μας σχέσεις" είπε η κ. Κιγιούε και πρόσθεσε: "Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, όπου η συνεργασία μεταξύ των χωρών μας θα επεκταθεί και θα αναπτυχθεί".

Απευθυνόμενη στους επιχειρηματίες, η κ. Qiyue, τους προέτρεψε να αξιοποιήσουν τις πολλές καινούριες ευκαιρίες που διανοίγονται, μετά την υπογραφή των συμφωνιών.

"Θα μπορούσα να πω ότι χρειάζονται δύο για να κάνεις δουλειά και υπάρχει πολύ ισχυρό ενδιαφέρον των κινεζικών επιχειρήσεων να έρθουν εδώ και να επενδύσουν. Νομίζω ότι οι επισκέψεις του Κινέζου προέδρου και του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν πολύ επιτυχημένες. Και πολλές κινέζικες εταιρίες διερευνούν τις δυνατότητες να επενδύσουν στην Ελλάδα, και νομίζω ότι και πολλές ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν πεδία συνεργασίας με την Κίνα".

Η πρέσβειρα της Κίνας υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν και να διευρύνουν τη συνεργασία τους, και διμερώς, και σε διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες.

"Είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν και τεράστιες ευκαιρίες μέσω των διμερών σχέσεων και θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες και μηχανισμοί που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε" είπε η κ. Κιγιούε.

Αναφερόμενη ειδικότερα σε σχέση με αυτό, και στην αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, η πρέσβης της Κίνηας πρόσθεσε ότι "η Ελλάδα έγινε μέλος της 'Πρωτοβουλίας 17 συν 1', οπότε η Θεσσαλονίκη, και η Περιφέρειά της έχει μεγάλα πλεονεκτήματα χωρικά, γεωγραφικά. Νομίζω ότι αυτή η περιοχή δεν είναι μόνο μια ισχυρή ατμομηχανή για την εξέλιξη των διμερών σχέσεων, αλλά θα παίξει και σημαντικό ρόλο στην σχέση μας με τα Βαλκάνια, και μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, και μέσω του "Δρόμου του Μεταξιού".

"Δε θα δούμε μόνο αλλαγές, θα δούμε και ευκαιρίες για ένα μέλλον, που θα μας ευνοήσει και τους δύο" συνέχισε η πρέσβης της Κίνας στην Αθήνα και πρόσθεσε:

"Σε όλους τους τομείς υπάρχουν συζητήσεις για κοινές διαπραγματεύσεις και κοινές συμφωνίες, και εξαρτάται από τις ίδιες τις ανάγκες της περιοχής, σε διάφορους τομείς, όπως η γεωργία, η ανάπτυξη των υποδομών, το καθαρό και πράσινο περιβάλλον, οι επικοινωνίες, ο τομέας της έρευνας τα κέντρα καινοτομίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, και φυσικά ο τουρισμός. Νομίζω ότι το εύρος των δραστηριοτήτων είναι πολύ μεγάλο και πιστεύω ότι υπάρχει πολύς χώρος για ανάπτυξη και συνεργασία της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, με την Κίνα".

Η κ. Κιγιούε προέτρεψε τους έλληνες επιχειρηματίες να επιχειρήσουν να αυξήσουν την προβολή τους και τις συναλλαγές τους μέσω του διαδικτύου, που, όπως είπε, χρησιμοποιείται ευρέως, τόσο από επιχειρηματίες, όσο και από πολίτες στη Κίνα, και διευκολύνει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ