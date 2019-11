Συνέντευξη Χάρη Θεοχάρη στο CNN και στον δημοσιογράφο Richard Quest

Συνέντευξη στην εκπομπή "Quest Means Business” του CNN και στον γνωστό δημοσιογράφο Richard Quest έδωσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση World Travel Market που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.

Στη συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Richard Quest, ο οποίος παρουσιάζει μέσω της εκπομπής του "Quest Means Business” τις σημαντικότερες επιχειρηματικές και οικονομικές ειδήσεις απ’ όλο τον κόσμο, ο υπουργός Τουρισμού μίλησε για τους στόχους που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Αναφέρθηκε στην υπεραξία του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, στη δυναμική του τουριστικού κλάδου, στις επενδύσεις και στο Brexit. "Στόχος μας", είπε ο κ. Θεοχάρης, "είναι οι ξένοι επισκέπτες να ανακαλύψουν την 'άγνωστη' Ελλάδα."

Μάλιστα σε σχετικό tweet που έχει αναρτήσει η εκπομπή στον λογαριασμό της στο twitter αναφέρει: "Ετοιμάστε τις βαλίτσες σας! Ο Ελληνικός τουριστικός κλάδος αναπτύχθηκε πέρυσι κατά 7%, πολύ περισσότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, εξηγεί τη μυστική συνταγή της χώρας για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών".

Pack your bags! #Greece's tourism sector grew nearly 7% last year, far better than the European average. Tourism minister @htheoharis explains the country's secret sauce for attracting more visitors. 🎒☀️ pic.twitter.com/MQvG3epJS0