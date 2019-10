Ώθηση στα κεφάλαια των τραπεζών από τον "Ηρακλή", λύση και για τον αναβαλλόμενο φόρο μελετά η κυβέρνηση

της Νένας Μαλλιάρα

Από πενταπλό ευρωπαϊκό τεστ, με τελευταίο "τσεκ - απ" στην κεφαλαιακή επίπτωση που θα έχει στις ελληνικές τράπεζες, έχει περάσει επιτυχώς το σχήμα "Ηρακλής" της κυβέρνησης για τη μείωση των κόκκινων δανείων.

Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε από την Επίτροπο Ανταγωνισμού και μέλλουσα Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Margrethe Vestager, τον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Klaus Regling, τον απερχόμενο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi και τον Πρόεδρο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), Andrea Enria, ο "Ηρακλής" έλαβε χθες ισχυρή στήριξη και από την Πρόεδρο του Συμβουλίου Ενιαίας Εξυγίανσης Τραπεζών (SRB), Elke Kοnig.

Η Πρόεδρος του SRB βρέθηκε στην Αθήνα και πραγματοποίησε συνάντηση μιάμισης ώρας με τον υφυπουργό Οικονομικών, Γ. Ζαββό, με βασικό αντικείμενο το σχέδιο "Ηρακλής" και συμπληρωματικά, τον σχεδιασμό για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου που επίσης προωθεί η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η επικεφαλής του SRB εστίασε στη θετική συμβολή που θα έχει η λειτουργία του ελληνικού APS στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, καθώς θα τους επιτρέψει να "σηκώσουν" από τις αγορές κεφάλαια για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις MREL. Η προοπτική της συνολικής κεφαλαιακής κατάστασης των ελληνικών τραπεζών εξετάστηκε και υπό το πρίσμα του ζητήματος του αναβαλλόμενου φόρου (DTC).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επικεφαλής του SRB έλαβε την διαβεβαίωση ότι η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει ήδη την αντιμετώπιση του θέματος του αναβαλλόμενου φόρου, με μεθόδους που δεν θα εμπλέκουν το δημόσιο χρήμα ή την ενεργοποίηση του bail – in.

Όπως έχει γράψει το Capital.gr, ο "Ηρακλής" θα ανοίξει για τις τράπεζες τη δυνατότητα δημιουργίας "κουμπαρά" κεφαλαίων, επιτρέποντάς τους, μέσω εκδόσεων ομολόγων Tier II, να καλύψουν τις απαιτήσεις προληπτικής επάρκειας κεφαλαίων.

Πρόκειται για πανευρωπαϊκή απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις της BRRD, της οδηγίας που καθιέρωσε εργαλεία εξυγίανσης των τραπεζών με ίδια μέσα, μεταξύ αυτών και την αναδιάρθρωση του παθητικού (bail-in tool), προκειμένου τις ζημίες για την εξυγίανση των τραπεζών να επωμίζονται οι μέτοχοι, οι ομολογιούχοι και οι καταθέτες τους αντί για τους φορολογούμενους.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της αναδιάρθρωσης του παθητικού και για να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν εκδώσει επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία θα μπορούν να διαγραφούν ή και να απομειωθούν προς απορρόφηση ζημιών ή/και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι τράπεζες θα πρέπει να πληρούν ανά πάσα στιγμή μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL).

Το MREL, δηλαδή, αφορά στοιχεία παθητικού των τραπεζών που μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί, σε περίπτωση εξυγίανσης.

Λόγω των υποχρεώσεων MREL, οι τράπεζες θα πρέπει να ξεκινήσουν να δημιουργούν "μαξιλάρια" ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει μόνο μέσω ομολόγων Tier II (μειωμένης εξασφάλισης) και αργότερα senior (κύριας εξασφάλισης).

Αυτό θα μπορέσουν να το επιτύχουν με τη συμμετοχή τους στον "Ηρακλή", καθώς θα τις διευκολύνει να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για την άντληση κεφαλαίων με επιτόκιο χαμηλό και όχι απαγορευτικό όπως σήμερα.

Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα άνοιξαν την κλειστή αγορά των ομολόγων Tier II, προχωρώντας σε εκδόσεις με επιτόκια 9,75% και 8,25%.