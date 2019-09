"Πώς θα μπείτε στο QE" το μήνυμα Ντράγκι από την Αθήνα

Του Γ. Αγγέλη

Ο Μάριο Ντράγκι την 1η Νοέμβρη παραδίδει τη σκυτάλη της ΕΚΤ στην Κριστίν Λαγκάρντ. Πάνω στη σκυτάλη... όμως είναι γραμμένη η εντολή για τη νέα "παρέμβαση” της ΕΚΤ μόλις δέκα μήνες μετά από την "εποχή” που το ενδεχόμενο για νέα "ποσοτική χαλάρωση” είχε διαγραφεί από το λεξιλόγιο της ΕΚΤ.

Τι συνέβη και η στροφή των 180 μοιρών στην πολιτική της ΕΚΤ, έγινε η τελευταία πράξη του Μάριο Ντράγκι; Αυτό θα εξηγήσει με τον γνωστό "διακριτικό αλλά σαφή” τρόπο του, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό της θητείας του, από το 2011 που ανέλαβε. Και μάλιστα με αφορμή την κρίση χρέους στην Ελλάδα και συνολικά στα πάλαι ποτέ "PIIGS”.

Για όλα αυτά ο Μάριο Ντράγκι θα μιλήσει στον χαιρετισμό του στην Ακαδημία Αθηνών "συνοπτικά”, εκεί που θα τον υποδεχθεί ο τέως αντιπρόεδρος της ΕΚΤ (επί προεδρίας Τρισέ), ενώ στο γεύμα που θα του παρατεθεί από την ΤτΕ με οικοδεσπότη τον Γ. Στουρνάρα, η συζήτηση θα γίνει "πιο συγκεκριμένη” τόσο για την Ελλάδα όσο και για τα... μελλούμενα της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τον Μ. Ντράγκι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, τόσο το 2011 – 2012, όταν αναλαμβάνοντας προχώρησε σε δυο μειώσεις επιτοκίων και στη συνέχεια "άνοιξε” εντελώς την ατζέντα της ποσοτικής χαλάρωσης με το περίφημο "What ever it takes”, έχει διαφυλάξει την Ευρωζώνη από την ύφεση και τον αποπληθωρισμό. Το ίδιο –αλλά σε δυσκολότερες συνθήκες– και με αντιπολίτευση στο 1/3 των μελών του ΔΣ της ΕΚΤ, επιχειρεί να κάνει και τώρα...

Αυτή την φορά όμως η παρέμβαση της ΕΚΤ "χωρίς μια δημοσιονομική στήριξη από όσες οικονομίες της ευρωζώνης έχουν το περιθώριο.... δεν θα είναι το ίδιο αποτελεσματική...”.

Το κατά πόσο θα ενισχυθεί η εγχώρια ζήτηση από τις δημοσιονομικές πολιτικές των ισχυρών οικονομιών της Ευρωζώνης σε συνάρτηση με τον νέο κύκλο ποσοτικής χαλάρωσης θα κρίνει, σύμφωνα με τον κ. Ντράγκι, την ικανότητα της Ευρωζώνης να αντιμετωπίσει την επερχόμενη κρίση.

Δεν θα περιορισθεί όμως μόνο σ' αυτό. Θα εξηγήσει σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr τη σημασία που θα έχει για το μέλλον της Ευρωζώνης η προώθηση και υλοποίηση με πραγματικούς όρους, της απόφασης που έχει παρθεί για έναν προϋπολογισμό των χωρών της Ευρωζώνης. Και την υλοποίηση αυτού του στόχου σε συνάρτηση με την επέκταση πολιτικών δημοσιονομικής μεταβίβασης στο εσωτερικό του χώρου αυτού, με προϋπόθεση τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να "περάσουν” μεταξύ των χωρών που θα ενταχθούν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού αυτού...

Όσο για την Ελλάδα ο Μάριο Ντράγκι θα επαναλάβει την πεποίθησή του ότι η κρίση στην Ελλάδα δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα και το χρέος της, αλλά ολόκληρη την Ευρωζώνη και θα έπρεπε να αντιμετωπισθεί ως τέτοια και να μη περιορισθεί η παρέμβαση στο εθνικό πλαίσιο της χώρας. Άλλωστε η επέκτασή της στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και στην Ιρλανδία πολύ γρήγορα επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό αυτό.

Για την Ελλάδα ο κ. Ντράγκι θα επιβεβαιώσει σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ότι εφόσον "η πρόοδος που έχει γίνει συνεχισθεί" η βελτίωση στο χρέος της θα είναι τέτοια που "θα προλάβει μέσα στη διετία 2020 – 2021" την ένταξή της στο QE II. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές ο πρόεδρος της ΕΚΤ έμμεσα θα "κοινοποιήσει" την εκτίμησή του ότι το QE II θα έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές του 2021... Σε κάθε περίπτωση η ταχύτερη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από τους Οίκους αξιολόγησης, αναμένεται το νωρίτερο μετά την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης από την Κομισιόν, ήτοι τέλη Νοέμβρη - αρχές Δεκέμβρη, είτε το αργότερο τον Μάρτιο - Απρίλιο με την επιβεβαίωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2019.

Στο "κλειστό γεύμα” πάντως που θα ακολουθήσει στην ΤτΕ, "αναμένεται ότι ο κ. Ντράγκι θα ενημερώσει τους παριστάμενους για τη σοβαρότητα των οικονομικών εξελίξεων στην Ευρωζώνη. Αλλά και την ανάγκη η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί στο πλαίσιο της προστασίας που της παρέχει η συμφωνία του Ιουνίου του 2018 για να εξασφαλίσει τον "συντονισμό” της με τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη...”.