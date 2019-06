Μίχαλος: Σημαντικά περιθώρια περαιτέρως ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας-Κίνας

Για σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας στον τομέα των μεταφορών ως απόρροια της εξέλιξης της τεχνολογίας και της καινοτομίας έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο συνέδριο "One Belt, One RoadQ Chinese AI Landing in Greece”.

Όπως τόνισε ο κ. Μίχαλος, οι σχέσεις των δύο χωρών αναπτύσσονται ταχύτατα την τελευταία δεκαετία, σε πολιτικό, σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο, με τους τομείς της ναυτιλίας και των ναυπηγοεπισκευών, των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού, να βρίσκονται στο επίκεντρο γόνιμων συνεργασιών.

Ωστόσο, όπως τόνισε υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, με την από κοινού αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων και ευκαιριών που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, που αποτελεί πλέον την αιχμή της καινοτομίας στις μεταφορές.

Πρόσθεσε δε ότι για την Ελλάδα, η αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας αναδεικνύεται σε απαραίτητο στρατηγικό μοχλό, ιδιαίτερα τον τομέα των μεταφορών, ο οποίος συνδέεται και επηρεάζει άμεσα μια σειρά από άλλους κρίσιμους για την ανάπτυξη κλάδους, όπως είναι ο τουρισμός, το εμπόριο, η ενέργεια και το περιβάλλον.

Αναλυτικά, ο κ. Μίχαλος σημείωσε:

"Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζει με μεγάλη χαρά τη σημερινή εκδήλωση, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει νέους δρόμους συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας, στον τομέα των μεταφορών.

Παρά τη μεγάλη απόσταση που τις χωρίζει, η Ελλάδα και η Κίνα έχουν ένα σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό: μια πολιτισμική κληρονομιά χιλιετιών, η οποία διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη κουλτούρα, τα ήθη και τις αξίες των δύο λαών.

Πάνω σε αυτή τη βάση, οι σχέσεις των δύο χωρών αναπτύσσονται ταχύτατα την τελευταία δεκαετία, σε πολιτικό και βεβαίως σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Μέχρι τώρα, τομείς όπως αυτοί της ναυτιλίας και των ναυπηγοεπισκευών, των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο γόνιμων συνεργασιών.

Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, με την από κοινού αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων και ευκαιριών. Ευκαιριών, όπως αυτές που δημιουργεί η εξέλιξη της τεχνολογίας και η καινοτομία στον τομέα των μεταφορών.

Είναι γνωστό ότι ο βαθμός ανάπτυξης των υποδομών, των δικτύων και των υπηρεσιών μεταφορών κάθε χώρας, είναι από τις πιο αξιόπιστες ενδείξεις, τόσο για την ποιότητα ζωής των πολιτών της, όσο και για την ανταγωνιστικότητα και τη δυναμική της οικονομίας της.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεταφορές αποτελούν κατ’ εξοχήν πόλο προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων, αλλά και πεδίο ανάπτυξης σημαντικών τεχνολογιών ολοκλήρωσης, συνδυάζοντας έρευνα και γνώση από δεκάδες διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

Μετά την ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτικά καύσιμα, τις δορυφορικές επικοινωνίες και τη γεωπληροφορική, η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον την αιχμή της καινοτομίας στις μεταφορές.

Για την Ελλάδα, η οποία επιχειρεί να διασφαλίσει ξανά συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μετά την κρίση, η αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας αναδεικνύεται σε απαραίτητο στρατηγικό μοχλό.

Κι αυτό αφορά ιδιαίτερα τον τομέα των μεταφορών, ο οποίος συνδέεται και επηρεάζει άμεσα μια σειρά από άλλους κρίσιμους για την ανάπτυξη κλάδους, όπως είναι ο τουρισμός, το εμπόριο, η ενέργεια και το περιβάλλον, η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών.

Οφείλουμε λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, κινητοποιώντας μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας μας, που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο: ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό και πνευματικό δυναμικό, που μπορεί να υποστηρίξει τόσο την παραγωγή γνώσης, όσο και την οικονομική της αξιοποίηση με τη μορφή της επιχειρηματικής καινοτομίας.

Είμαστε, λοιπόν, ιδιαίτερα ευτυχείς που ανοίγει σήμερα ένας νέος δρόμος για την αξιοποίηση αυτού του κεφαλαίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Κίνα.

Ελπίζω ότι στο δρόμο αυτό θα βαδίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι επιχειρηματικοί και επιστημονικοί φορείς, ώστε σύντομα η προσέγγιση αυτή να αποδώσει καρπούς στην προσπάθεια για ταχύτερη, βιώσιμη και συνεκτική ανάπτυξη.

Θέλω να συγχαρώ θερμά το Hellenic Trade Council για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις επόμενες κινήσεις".