Στην υψηλότερη θέση των τελευταίων 10 ετών βρίσκεται η Θεσσαλονίκη στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων και Συναντήσεων (International Congress & Convention Association - ICCA), που ανακοίνωσε το Thessaloniki Convention Bureau (TCB), η Θεσσαλονίκη το 2018 σημείωσε άνοδο 10 θέσεων σε σχέση με το 2017 και βρέθηκε στην 93η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Πιο αναλυτικά, για το έτος 2018 καταγράφει τον αριθμό- ρεκόρ των 29 συνεδρίων, με 5.770 συνέδρους συνολικά. Στην πόλη πραγματοποιήθηκαν 29 διοργανώσεις, από τις οποίες οι 19 είχαν από 50 έως 149 συμμετέχοντες.

Στην ευρωπαϊκή κατάταξη, η Θεσσαλονίκη ανέβηκε στην 53η θέση από την 59η που ήταν το 2017.

"Πρόκειται για μια πολύ ικανοποιητική εξέλιξη, αν σκεφτεί κάποιος πως τα 29 συνέδρια είναι μόνο όσα καταγράφονται από το ICCA ενώ παράλληλα στη Θεσσαλονίκη γίνονται πολλές επιπλέον εκδηλώσεις και συνέδρια. Ως TCB είμαστε σε διαδικασία καταγραφής όλων αυτών των επιπλέον συνεδρίων και εκδηλώσεων, σε συνεργασία με το ινστιτούτο εκθεσιακών ερευνών της Helexpo-ΔΕΘ, οι οποίες μέχρι στιγμής φαίνεται να ξεπερνούν τις 300 το έτος 2018" δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του TCB, Γιάννης Ασλάνης.

Στη Θεσσαλονίκη "ήρθαν" περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ, που προέκυψαν από τη συνολική δαπάνη των συνέδρων που επισκέφτηκαν την πόλη. Η μέση δαπάνη κάθε συνέδρου στη Θεσσαλονίκη για το 2018 ανέρχεται συνολικά σε 1823 δολάρια ανά συνέδριο. Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος εγγραφής στο συνέδριο.

"Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να γίνει συνεδριακός προορισμός, αναφορικά με τους χώρους και τη δυνατότητα να φιλοξενήσει σημαντικές εκδηλώσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι το 97% των συνεδρίων που καταγράφονται από τον ICCA είναι μέχρι 2500 άτομα. Εκείνο που χρειάζεται η πόλη είναι να βελτιωθούν συνολικά οι υποδομές, κάτι που το περιμένουμε την επόμενη πενταετία και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμβεί, για να είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερα συνέδρια" τόνισε ο κ. Ασλάνης. Σημείωσε επίσης, ότι η αναβάθμιση του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου της ΔΕΘ-Helexpo AE, μέσω της προγραμματισμένης ανάπλασής του, θα δώσει ένα καινούργιο προϊόν, σημαντικό για την πόλη.

Για το 2018, οι μήνες που κατά κύριο λόγο προτίμησαν οι διοργανωτές συνεδρίων στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Ιούνιος με επτά διοργανώσεις και ο Οκτώβριος με έξι. Σταθερό ζητούμενο παραμένει πάντως η ισοκατανομή των διοργανώσεων σε όλους τους μήνες.

Η Ελλάδα στην 25η θέση της λίστας με αισθητή άνοδο

Την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πόλεων το 2018 κατέκτησε το Παρίσι με 212 συνέδρια, ενώ ακολουθούν η Βιέννη, η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη και το Βερολίνο.

Σε ό,τι αφορά τις χώρες, η Ελλάδα το 2018 βρίσκεται στην 25η θέση, από την 31η που κατείχε το 2017, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Γερμανία και την Ισπανία να ηγούνται της λίστας. Τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη καταλαμβάνουν οι χώρες Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 14η θέση.

Υπενθυμίζεται ότι στην καταγραφή της ICCA από την οποία προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα διεθνή συνέδρια σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: η διοργάνωση πρέπει εναλλάσσεται τουλάχιστον μεταξύ τριών χωρών, να έχει τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες και να έχει συγκεκριμένη συχνότητα πραγματοποίησης (δηλ. να μην αποτελεί ad hoc διοργάνωση).

Το Thessaloniki Convention Bureau επιδιώκει να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη ως ένας ελκυστικός και ποιοτικός συνεδριακός προορισμός μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου την τελευταία πενταετία, από το 2014. Ως μέλος της ICCA συλλέγει και καταγράφει κάθε χρόνο τα στοιχεία που αφορούν στη συνεδριακή δραστηριότητα στην πόλη στο σύνολό της.

Η ετήσια έκθεση της ICCA για την παγκόσμια αγορά αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων, καθώς παρέχει στοιχεία για να εντοπίσουν νέους προορισμούς που ανεβαίνουν δυναμικά στην παγκόσμια κατάταξη και αποκτούν μεγαλύτερη δημοτικότητα.

Δύο θέσεις πιο ψηλά η Αθήνα

Δυο θέσεις πιο ψηλά βρίσκεται η Αθήνα στην ευρωπαϊκή κατάταξη προορισμών για συνέδρια ενώσεων και οργανισμών για το 2018 και κατατάσσεται πλέον στην 16η θέση από την 18η στην οποία βρισκόταν το 2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ICCA.

Η επιτυχία της ανόδου μέσα στη σημαντική λίστα των 20 κορυφαίων συνεδριακών προορισμών της Ευρώπης, ενισχύεται από το This is Athens & Partners, που αποτελεί μία σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Η διάκριση αυτή, έρχεται σε μία περίοδο που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πτώση στην αγορά διοργάνωσης συνεδρίων, με την Ασία στον αντίποδα, να κερδίζει - τα τελευταία χρόνια - σημαντικό έδαφος.

Σε αυτό το υψηλό ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι αξιοσημείωτο ότι η Αθήνα μέσω του This is Athens-Convention and Visitors Bureau (Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του δήμου Αθηναίων), κατάφερε να καταγράψει αύξηση ύψους 11% στον αριθμό συνεδρίων που φιλοξενήθηκαν στην πόλη μέσα στο 2018, την ίδια ώρα που 20 από τις κορυφαίες πόλεις στην αγορά της διοργάνωσης συνεδρίων, παρουσίασαν πτωτικά ποσοστά, συγκριτικά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης Έκθεσης. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι στην παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα πλέον κατέχει την 25η θέση, γεγονός που οφείλεται στον μεγάλο αριθμό συνεδρίων που τα τελευταία χρόνια διοργανώνονται στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2018 η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξένησε συνολικά 90 συνέδρια ενώσεων και οργανισμών με τον αριθμό των συνέδρων να φθάνει περίπου τους 37.000 σύμφωνα με την επίσημη Έκθεση. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε 65 εκατ. ευρώ δυναμικά έσοδα για την Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη το στοιχείο ότι ένας σύνεδρος που επισκέπτεται την πόλη δαπανά κατά μέσο όρο 1.760 ευρώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτήν, βάσει των στατιστικών στοιχείων της ICCA. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού συνεδρίων κατά τους μήνες εκτός τουριστικής περιόδου (Νοέμβριος-Μάρτιος), όπως καταγράφηκε την τελευταία διετία.

Η προσπάθεια για την ανάδειξη της Αθήνας σε αυτόνομο προορισμό για επισκέπτες και κορυφαία επιλογή για διεθνή συνέδρια, εντάσσεται μεταξύ άλλων, στο συνολικότερο αναπτυξιακό πλάνο του This is Athens & Partners. "Η Αθήνα έχει κάθε λόγο να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον", επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του This is Athens & Partners, Αλέξης Γαληνός.

Πηγή: ΑΜΠΕ