"Εναγκαλισμός" σε κοινό βηματισμό κεντρικών τραπεζών και αγορών

Του Γ. Αγγέλη

Σε μία προσπάθεια επισήμανσης των προσδιοριστικών παραγόντων της κατεύθυνσης που ακολουθούν οι αγορές πρόσφατα, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) επισημαίνει τόσο με σχετικές μελέτες (Working Papers No 777 What anchors for the natural rate of interest?) όσο και με δηλώσεις (5/3/2019) των βασικών αναλυτών της Claudio Borio, Piti Disyatat και Phurichai Rungcharoenkitkul, ότι η συμπεριφορά των αγορών είναι πλέον στον ίδιο βηματισμό με τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική μελέτη, με τεχνικούς όρους η αλληλεπίδραση μεταξύ της νομισματικής πολιτικής και της συμπεριφοράς των αγορών έχει δημιουργήσει μία αλληλεξάρτηση στην πορεία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση του 2008. Με πρακτικούς όρους, όμως, όπως υποστηρίζεται "το θέμα δεν είναι τόσο πολύ το αν η νομισματική πολιτική θα πρέπει "υποκλίνεται” στο που φυσάει ο αέρας...”, αλλά το ότι πλέον "η νομισματική πολιτική είναι ο 'αέρας' - για το καλύτερο ή το χειρότερο". Είναι σαφές πλέον ότι το καθεστώς νομισματικής πολιτικής είναι καθοριστικός παράγοντας μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

Θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα για αν θα συνεχισθεί να υπάρχουν χαμηλά επιτόκια στο μέλλον, οι αναλυτές της BIS παίρνουν θέση υποστηρίζοντας ότι "Εάν η εκτίμησή μας είναι σωστή αυτό θα εξαρτηθεί από το αν το νομισματικό καθεστώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει με περισσότερη επιτυχία (σ.σ. τα προβλήματα) του οικονομικού κύκλου...”. Με άλλα λόγια οι κεντρικές τράπεζες είναι πιθανό να υποχρεωθούν να συνεχίσουν σε μία γραμμή "αέναης ποσοτικής χαλάρωσης” αν δεν καταφέρουν στο μεταξύ να βγάλουν την οικονομία από τον φαύλο κύκλο της συνάρτησης της ανάπτυξης από την μηδενικού κόστους χρηματοδότησή της από τις κεντρικές τράπεζες.

Το ενδιαφέρον είναι ότι την εκτίμηση αυτή την συνοδεύει η παρατήρηση πως "Οι σωρευτικές συνέπειες της ακολουθούμενης πολιτικής είναι πιθανό να καταλήξουν στο να περιορίσουν τις τελικές επιλογές, όταν το μέλλον γίνει σήμερα...”. Στην συγκεκριμένη μελέτη υπενθυμίζεται βέβαια ότι αυτό, δηλαδή οι παρεμβάσεις νομισματικής πολιτικής, "θα πρέπει να είναι μόνο ένα στοιχείο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μακροοικονομικής σταθερότητας που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τη νομισματική πολιτική, αλλά και "την προληπτική, τη δημοσιονομική και τις διαρθρωτικές πολιτικές...”. Αλλά η εξασφάλιση μακροχρόνιας οικονομικής και μακροοικονομικής σταθερότητας, παράλληλα με σταθερότητα τιμών, είναι προφανώς "ένα καθήκον που υπερβαίνει τη νομισματική πολιτική. Αλλά είναι ένα καθήκον το οποίο, ορισμένες βελτιώσεις, στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής, θα μπορούσαν να συμβάλλουν" αυτή την περίοδο.

Με δηλώσεις τους οι αναλυτές της BIS υποστηρίζουν ότι οι μεταβολές των τιμών των περιουσιακών στοιχείων κατά την εξεταζόμενη περίοδο αναδεικνύουν για άλλη μια φορά "την εξαιρετικά στενή σχέση μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και των αγορών. Οι αγορές ελέγχουν κάθε λέξη και πράξη των κεντρικών τραπεζών, τις παίρνουν ως το σύνθημα για τα σκαμπανεβάσματα τους" και αναζητούν σ' αυτές κατεύθυνση. "Οι κεντρικές τράπεζες, με τη σειρά τους, ελέγχουν λεπτομερώς τις αγορές για να κατανοήσουν καλύτερα το μέλλον της οικονομίας, καθώς οι αγορές αντανακλούν και επηρεάζουν τη δραστηριότητα - ένα πολύπλοκο και ευαίσθητο έργο...". Σημειώνεται ότι πέρα από τα "μακροοικονομικά" δεδομένα που λαμβάνουν υπ όψη τους οι κεντρικές τράπεζες, επηρεάζονται στις αποφάσεις τους από αυτή την αλληλεπίδραση με τις αγορές. Σ' αυτή μάλιστα την αλληλεπίδραση αποδίδουν την πρόσφατη αναστολή στην "γραμμή" της Fed όσον αφορά τις αυξήσεις επιτοκίων και την αναδίπλωση έναντι της απόφασης για συνέχιση της "ομαλοποίησης" της νομισματικής της πολιτικής. Χαρακτηριστικά υποστηρίζεται από τον επικεφαλής αναλυτή της BIS ότι "Καθώς οι κεντρικές τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικές αγορές χορεύουν... αγκαλιά, είναι μερικές φορές δύσκολο να ξεχωρίσουν τα βήματά τους”.

Όπως και να είναι, οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών έφεραν ένα ισχυρό μήνυμα: "Η πολύ σταδιακή και προβλέψιμη διαδικασία νομισματικής στρέβλωσης είναι σε "παύση” και έχει γίνει λιγότερο προβλέψιμη, καθώς ο πληθωρισμός... έχει δείξει ελάχιστα σημάδια αύξησης, οι προοπτικές για οικονομική δραστηριότητα έχουν γίνει πιο αβέβαιες και οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αγχωμένες...". Ο δύσκολος δρόμος της ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής, όπως υποστηρίζει ο Claudio Borio αποδεικνύεται ότι έχει πολλές στρεβλώσεις...