Δ. Δέμος: 300 εκατ. ευρώ επενδύσεις την επόμενη πενταετία εάν εξαλειφθεί το clawback

Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας κ. Δημήτρης Δέμος, στο πλαίσιο της ομιλίας του στο Συνέδριο "The Future of Healthcare in Greece” που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των επενδύσεων, χαρακτηρίζοντας το ως το πρωταρχικό ζήτημα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να επενδύσουν 300 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία σε μονάδες παραγωγής φαρμάκων συμβατικής και νέας τεχνολογίας και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της φαρμακοβιομηχανίας στην απασχόληση και την εθνική οικονομία.

Ωστόσο, ο κ. Δέμος τόνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απελευθερωθούν οι επενδύσεις στο χώρο του φαρμάκου είναι η εξάλειψη των επιστροφών clawback που δίνει άδικα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και ισοδυναμούν με ένα επιπρόσθετο έμμεσο φορολογικό βραχνά που φτάνει το 60%.

Τέλος, ο κ. Δέμος έκανε μια ανασκόπηση του παγκόσμιου επενδυτικού χάρτη και επισήμανε ότι χώρες που πρωτοπορούν στην Έρευνα και Ανάπτυξη όπως η Ιρλανδία και η Κορέα, δημιούργησαν πρώτα ένα οικονομικό πλαίσιο κινήτρων και φορολογικών απαλλαγών στις νέες επενδύσεις ενώ παράλληλα ενδυνάμωσαν την συνεργασία των Πανεπιστήμιων και των Ερευνητικών Κέντρων και την χρηματοδότηση τους από την ιδιωτική πρωτοβουλία.