Ένας θαυμαστός νέος κόσμος!

Η εικόνα δείχνει μια μικρή στρατιωτική αυτοκινητοπομπή να μπαίνει στην κωμόπολη Bucha, μερικά μόνο χιλιόμετρα (~25) μακριά από το κέντρο του Κιέβου. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακαταλαμβάνουν το προάστειο, μετά την αποχώρηση των Ρώσων εισβολέων.

Ξαφνικά, σοκ! Ένα παγωμένο ρίγος διαπερνά τη σπονδυλική στήλη! Κάτω δεξιά στο βίντεο, ένα νεκρός κείται παγωμένος στη βρεγμένη άσφαλτο! Συγκλονιστικό, ανατριχιαστικό θέαμα!

Η πομπή επιβραδύνει αλλά συνεχίζει να προχωρά!

Λίγα μέτρα παρακάτω, άλλος ένας νεκρός! Ελάχιστα μέτρα πιο πέρα άλλος, και μετά άλλος και μετά άλλος, κι άλλος, κι άλλος, μια φρικτή σειρά! Ένας νεκρός μπροστά σε κάθε πόρτα σπιτιού! Κάποιοι έχουν δεμένα τα χέρια τους, πίσω στην πλάτη με πλαστικές "δέστρες"! Για όποιον δεν είναι ενήμερος, αυτή ακριβώς ήταν η στρατηγική των Ρώσων στην Τσετσενία, προκειμένου να κάμψουν το φρόνημα της αντίστασης

Αίμα δεν υπάρχει πολύ. Το έχει ξεπλύνει η βροχή ή απλά τα χτυπήματα ήταν "καθαρά", επαγγελματικά; Ποιος ξέρει; Αυτό που είναι αδύνατον να ξεπλυθεί είναι η αηδία και η απύθμενη οργή για τους άνανδρους φονιάδες άοπλων!

Η εικόνα μοιάζει σαν να έχει βγει από ταινία γυρισμένη για ν’ αναδείξει την φρίκη του πολέμου! Όμως δεν πρόκειται για ταινία! Είναι η απτή πραγματικότητα, είναι η φρίκη του πολέμου χειροπιαστή, με σάρκα και οστά! Νεκρή σάρκα και οστά αμάχων!

Κάποιες ώρες μετά, φθάνουν οι πρώτες φωτογραφίες.

Ομαδικοί τάφοι αμάχων με άθαφτα ή μισοθαμένα κορμιά!

Νεκροί, με εμφανέστατα τα σημάδια των βασανιστηρίων, παραχωμένοι μέσα σε όρθιους σωλήνες αγωγών ή σε σκουπιδοντεκένδες!

Νεκρός, ανάσκελα μέσα στη μέση του δρόμου, άνθρωπος με τα διακριτικά των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, λίρες Αγγλίας και κοσμήματα σκορπισμένα στο στήθος και το στομάχι του!

Στην πόλη Nova Kakhovka, στην περιοχή της Kherson, κάτοικοι κατεβαίνουν σε διαμαρτυρία εναντίον της ρωσικής κατοχής. Τους παρακολουθούν Ρώσοι πεζοναύτες. Ξαφνικά, ακούγονται απανωτές ριπές πολυβόλων και μεμονωμένοι πυροβολισμοί. Η εικόνα γεμίζει καπνό και πολίτες που τρέχουν πανικόβλητοι…

Η Ουκρανή υπουργός Δικαιοσύνης ανακοινώνει επίσημα ότι οι ειδικοί εισαγγελείς έχουν μέχρι εκείνη την ώρα (απόγευμα Κυριακής, ώρα Ελλάδος) καταμετρήσει 412 πτώματα αμάχων που βρέθηκαν νεκροί. Διαβεβαιώνει πως οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να αναγνωριστούν όλοι οι αγνοούμενοι!

Μαθαίνουμε πως ανάμεσα στους 412, βρίσκεται και ο φημισμένος Ουκρανός φωτογράφος Maks Levin (η φωτογραφία της γιαγιάς που εγκαταλείπει το Κίεβο, κουβαλώντας το γέρικο λυκόσκυλό της, δική του)!

Στις 28 Μαρτίου, ο πρώην σύμβουλος του Γιέλτσιν αλλά και του Πούτιν, νυν επίτιμος πρόεδρος του think tank "Συμβούλιο για την Εξωτερική και Αμυντική Πολιτική" (Council for Foreign and Defence Policy) Σεργκέι Καραγκάνωφ (Sergey Karaganov), έδωσε συνέντευξη στον Bruno Maçães (Πορτογάλος πρώην υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων) για το Βρετανικό περιοδικό "The New Statesman".

Σε αυτήν την συνέντευξη, ανάμεσα στα άλλα εξωφρενικά και γραφικά, δήλωσε πως βλέπει πολύ πιθανό έναν διαμελισμό της Ουκρανίας, ανάμεσα σε Ρωσία, Πολωνία, Ουγγαρία κ.ά. Αυτή είναι η πρόβλεψη ενός "ειδικού", για μία χώρα της Ευρώπης, το σωτήριον έτος 2022!!!

Αυτός είναι ο νέος θαυμαστός κόσμος, στον οποίο καλούμαστε όλοι να ζήσουμε!

Αυτός είναι ο νέος θαυμαστός κόσμος όπου θα πρέπει να υπάρξουμε, να δημιουργήσουμε και να προχωρήσουμε την οικονομία, την τέχνη και τον πολιτισμό, ο καθένας και όλοι μας!

Αυτός είναι ο νέος θαυμαστός κόσμος που δημιούργησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν!

Αυτός είναι ο νέος θαυμαστός κόσμος που καλείστε να γαλουχήσετε την επόμενη γενιά, να μεγαλώσετε τα παιδιά σας!

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr