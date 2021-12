Μια γαλοπούλα στα Χριστούγεννα

Όταν οι Άγγλοι λένε πως "το άτομο αυτό συμπεριφέρεται σαν μία γαλοπούλα ψηφίζει να έρθουν τα Χριστούγεννα", εννοούν ότι συμπεριφέρεται αυτοκαταστροφικά, πως προσπαθεί να πραγματοποιήσει κάτι που είναι ξεκάθαρα ενάντια στο συμφέρον του.

Ο ιδιωματισμός αποδίδεται στον Φιλελεύθερο (Liberal) Βρετανό Βουλευτή David Penhaligon ο οποίος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συμφωνία Εργατικών και Φιλελευθέρων του 1977 που διατήρησε τον James Callaghan στo No 10 της Downing Steet, δήλωσε πως το να ψηφήσουν οι Liberals υπερ της συμφωνίας, είναι σαν μια γαλοπούλα να ψηφίζει υπέρ των Χριστουγέννων ("Us voting for the Pact is like a turkey voting for Christmas")!

Βέβαια, οι γαλοπούλες αυτές καθ’ εαυτές και το έθιμο να αποτελούν το κύριο πιάτο στο μενού του Χριστουγεννιάτικού τραπεζιού ξεκινά εκατοντάδες χρόνια πριν (κάπου στον 16ο αιώνα), οπότε είναι αρκετά πιθανό να υπήρχαν παρόμοια περιστατικά νωρίτερα στον χρόνο και ο μακαρίτης Πενχάλιγκον να το τελειοποίησε. Λίγη σημασία έχει όμως...

Η φράση έχει καθιερωθεί τα τελευταία 50+ χρόνια και χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στο εξωτερικό. Από τη Βρετανία λοιπόν την αντέγραψε ο πρωθυπουργός πριν λίγες εβδομάδες, όταν απέδωσε την (μέχρι τότε) άρνηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητήσει εκλογές στο "σύνδρομο της γαλοπούλας" (sic).

Θα μπορούσε φυσικά να έχει προτιμήσει την πιο σύγχρονη και ελληνική "έκδοση" της φράσης που μιλά για "τ’ αρνιά το Πάσχα". Αλλά και αυτό μικρή σημασία θα είχε.

Το σημαντικό είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε την παρατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σκιάχτηκε μήπως χαρακτηριστεί "γαλοπούλα" και περίμενε να έρθουν τα Χριστούγεννα για να ζητήσει εκλογές.

Άλλη εξήγηση, δεν μπορεί να υπάρχει. Ούτε η διαφορά στις δημοσκοπήσεις έχει μειωθεί (μάλλον ελαφρά το αντίθετο), ούτε κάποια συνταρακτική αλλαγή έχει προκύψει στο πολιτικό σκηνικό. Παρά τα κυβερνητικά, χονδροειδή και ουκ ολίγα, λάθη (τα… καλά της ανυπαρξίας αντιπολίτευσης), το σκηνικό παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο από την εκλογή Μητσοτάκη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και ύστερα. Οι τάσεις των αριθμητικών δεδομένων άρχισαν να αντιστρέφονται τότε, κάποια στιγμή γύρω στο 2017 η αντιστροφή αυτή παγιώθηκε και έκτοτε η μονοκρατορία και παντοδυναμία Μητσοτάκη είναι αδιαμφησβήτητες. Επιβεβαιώθηκαν με τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και παραμένουν προς μία κατεύθυνση σταθερά.

Οι αριθμοί σαφώς μεταβάλλονται κατά καιρούς ανάλογα των συνθηκών, αλλά η ουσία παραμένει ίδια: η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή σήμερα και δεν διαφαίνεται καμία σοβαρή πιθανότητα ν’ αλλάξει αυτή η (θλιβερή για το πολιτικό μας σύστημα) κατάσταση στον ορατό χρονικό ορίζοντα.

Ποιος λοιπόν ο λόγος να ζητήσει ο Ηγέτης Αλέξης εκλογές τώρα, αν όχι για να μην θεωρηθεί γαλοπούλα; Πολλοί θα ισχυριστούν ότι το έκανε εξ αιτίας της εκλογής του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και τα πρώτα δημοσκοπικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν ότι το (για λίγο ακόμη) ΚΙΝΑΛ κερδίζει σημαντικά ποσοστά και από τους δύο πρώτους, αλλά αναλογικά πολλούς περισσότερους από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι κίνητρο για τον Αλέξη. Ξέρει καλά ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, η άνοδος ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκη δεν είναι παρά ένα συνηθισμένο στην Ελληνική πολιτική φαινόμενο. Είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο με εκείνον και τον Συνασπισμό όταν, τον Φεβρουάριο του 2008, εξελέγη στην αρχηγία του. Γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν προβεί σε ρηξικέλευθες κινήσεις, η επιστροφή στα ποσοστά του ΚΙΝΑΛ το 2019, είναι απλά ζήτημα χρόνου. Οπότε δύσκολο να αισθάνεται πίεση από την δημοσκοπική "εκτόξευση" του ΠΑΣΟΚ.

Εάν ο νέος επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη κατορθώσει να εδραιώσει και να σταθεροποιήσει την ανοδική τάση, τότε θα αποτελέσει απειλή. Μέχρι τότε όμως, υπάρχει δρόμος...

Τη δεδομένη στιγμή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει άλλους λόγους για να προχωρά σε απονενοημένες κινήσεις, σαν αυτή στην οποία προχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Πιθανότατα λόγω εσωκομματικών πιέσεων. Ίσως αυτές να τον οδήγησαν να ζητήσει εκλογές.

Αλλά είναι δυνατόν εσωκομματικές πιέσεις να οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα σε μια ενέργεια που τον τάραξε τόσο πολύ, ώστε να υπερψηφίσει άρθρα του προϋπολογισμού; Δύσκολο!

Άρα, κάτι άλλο συμβαίνει. Κάτι που το γνωρίζει ο ίδιος, ίσως και μερικοί από τον στενό του κύκλο. Άντε και εκείνος ο σύμβουλος επικοινωνίας, που τον συμβουλεύει με τόση επιτυχία τα τελευταία 3 χρόνια…

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr